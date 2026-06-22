STRC en forte baisse : Strategy va-t-elle droit dans le mur ?

Actuellement, l'action STRC de Strategy traverse la crise la plus importante de son histoire. Faut-il fuir ce produit à fort rendement, qui montre aujourd'hui des signaux de fatigue ?

Faut-il fuir STRC de Strategy ?

La semaine dernière, nous revenions sur les révélations de Michael Saylor, selon lesquelles son action préférentielle avait été conçue avec une intelligence artificielle (IA).

À cette occasion, nous soulignions également la chute du titre, une chute qui s’est largement poursuivie vendredi. Dès lors, non seulement le STRC n’a jamais connu une correction de telle ampleur, mais jamais un décrochage par rapport aux 100 dollars n’avait été aussi long.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, la tendance ne devrait guère changer, puisque les données de pré-ouvertures anticipent un cours de 89,85 dollars :

Cours du STRC en données quotidiennes

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Pour rappel, le prix de l’action préférentielle STRC est censé rester arrimé à 100 dollars, grâce à un mécanisme visant à augmenter son rendement à mesure que son prix baisse pour convaincre le marché de ramener le titre à sa valeur nominale cible :

La stratégie actuelle (qui peut être modifiée à la seule et entière discrétion de Strategy) consiste à ajuster le taux de dividende mensuel régulier de manière à maintenir le cours de l'action STRC à son niveau nominal de 100 $ par action. Les dividendes réguliers déclarés sur l'action STRC seront payables exclusivement en espèces.

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Notons que cet extrait est directement tiré du communiqué de presse de Strategy du 25 juillet 2025 annonçant l’arrivée du STRC sur le marché. En outre, notons que la petite mention « qui peut être modifiée à la seule et entière discrétion de Strategy » offre justement à Michael Saylor la perspective de retourner sa veste une fois de plus pour expliquer à sa communauté en quoi ce ne serait pas si important que cela que STRC reste à 100 dollars, ou qu’un tel prix cible n’aurait jamais été un objectif définitif.

De telles déclarations seront à surveiller, mais en attendant, le fait est que les détenteurs de cette action sont désormais confrontés au risque bien réel d’une volatilité que Strategy a tenté de camoufler dans son marketing, ou tout du moins de la relayer au second plan.

À ce jour, STRC promet un rendement de 12,98 % annualisé, ce qui représente non moins de 1,2 milliard de dollars de charges par an pour l’entreprise. Alors qu’elle ne peut tout simplement pas assumer un tel montant avec ses seuls revenus, cela oblige Strategy à soit entretenir cette spirale infernale qui l’oblige à lever toujours plus de fonds, soit à vendre une partie de ses 846 842 bitcoins.

Bien entendu, cette réserve pèse aujourd’hui plus de 55 milliards de dollars, ce qui permet théoriquement à Strategy de financer actuellement 46 milliards de dollars, et ce, sans compter la valorisation du BTC à long terme. Toutefois, en utilisant cet argument comme prétexte, c’est toujours plus de fonds qui sont levés pour toujours plus de charges financières. D'ailleurs, rappelons qu'en décembre 2025, STRC ne pesait encore « que » 325 millions de dollars par an de dividendes.

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Comme le disait si bien Charles Prince quelques mois avant la crise des subprimes et sa démission du poste de PDG de Citigroup : « tant que la musique joue, il faut se lever et danser ».

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Sources : TradingView, Strategy

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