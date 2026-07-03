Quand le directeur du FBI oublie de déclarer un investissement à 6 chiffres dans Strategy

Alors que le STOCK Act rend la déclaration des investissements supérieurs à 1 000 dollars obligatoire pour tous les membres du gouvernement américain, le directeur du FBI a oublié de mentionner un achat d'actions MSTR de Strategy à 6 chiffres. Une omission qui fait tâche, alors que l'entreprise gère des contrats à plusieurs millions de dollars avec le ministère de la Justice, dont le FBI fait partie...

Kash Patel a « omis par inadvertance » de déclarer son investissement dans Strategy

Décidément, l'administration Trump a du mal à respecter les obligations légales qui régissent les conflits d'intérêt et autres délits d'initié, au point de positionner actuellement le directeur du FBI en personne, Kash Patel, au centre d'une controverse en lien à un investissement non déclaré estimé en centaines de milliers de dollars dans la plus importante Bitcoin Treasury au monde, Strategy.

Une situation qui permet de comprendre un peu plus aisément pourquoi le cadre réglementaire CLARITY Act a du mal à trouver le chemin d'une approbation pourtant attendue depuis le mois de janvier, notamment du fait de l'exigence formulée par les démocrates au sujet d'une clause éthique en matière d'investissement dans le secteur des cryptomonnaies.

🔍 Comment acheter des actions MicroStrategy (MSTR) ? Méthode rapide 2026

En effet, Kash Patel a visiblement acheté entre 100 001 et 250 000 dollars d'actions MSTR de Strategy le 21 novembre dernier. Rien de véritablement problématique, si l'on oublie le fait que l'entreprise gère des contrats de plusieurs millions de dollars avec le ministère de la Justice... et que ce dernier a « omis par inadvertance » de le déclarer aux autorités fédérales dans le cadre du Stop Trading on Congressional Knowledge Act (STOCK Act).

L'occasion pour le journaliste du média NOTUS à l'origine de cette révélation de rappeler, non sans une certaine ironie, comment Kash Patel affirmait le 19 juin dernier que « les escrocs de la crypto ont profité et trompé le peuple américain pendant bien trop longtemps. C'est terminé ! Le FBI vous retrouvera et vous traduira en justice ! »

Acheter du Bitcoin facilement avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Un simple « problème de communication » ?

Une déclaration qui se met à résonner de manière bien différente lorsque l'on apprend que Kash Patel a envoyé une lettre au ministère de la Justice à peine un mois plus tôt (le 26 mai) pour expliquer au Bureau de l'éthique gouvernementale comment il a tout simplement oublié de déclarer cet investissement pourtant non négligeable.

Extrait de la lettre de Kash Patel adressée au ministère de la Justice

Mais finalement peu importe d'être le directeur du FBI et de ne pas respecter les règles de déclarations financières obligatoires, puisque le procureur général adjoint William Taylor parle d'un simple « problème de communication », tout en expliquant qu'il « continue de penser que le directeur Patel respecte les lois et réglementations applicables en matière de conflits d'intérêts ».

📰 « Je n'ai rien compris au STRC » - Changpeng Zhao tacle l'action préférentielle de Strategy

Espérons que les contribuables américains étourdis bénéficieront de la même clémence pour leurs oublis impliquant... quelques centaines de dollars. Quoi qu'il en soit, Kash Patel risque tout au plus une amende de 200 dollars pour ne pas avoir respecté le délai maximum légal de 45 jours.

Acheter des actions en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Source : NOTUS

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.