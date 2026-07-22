Vérification d'identité pour accéder aux réseaux sociaux, est-ce réalisable ?

La France veut interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans dès la rentrée. Mais appliquer cette loi suppose de vérifier l'âge des utilisateurs, une tâche plus difficile qu'elle n'y paraît dès que l'on quitte le principe politique pour entrer dans la mise en œuvre technique.

La France veut imposer une majorité numérique à 15 ans

Depuis plusieurs mois, la régulation des réseaux sociaux avance sous 2 pressions contradictoires. Les pouvoirs publics veulent répondre aux effets des plateformes sur les mineurs, mais chaque restriction suppose de vérifier qui se trouve réellement derrière un compte.

Le Parlement a définitivement adopté, mardi 21 juillet 2026, la proposition de loi portée par la députée Laure Miller visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte reste susceptible d'être examiné par le Conseil constitutionnel, mais l'exécutif souhaite une application rapide.

👀 Les dérives de la surveillance financière menacent nos démocraties, par Alexandre Stachtchenko

L'interdiction devrait donc entrer en vigueur dès le 1er septembre 2026 pour les nouveaux comptes, puis le 1er janvier 2027 pour les comptes déjà existants. Les plateformes auraient donc quelques mois pour identifier les comptes appartenant à des mineurs de moins de 15 ans, puis bloquer leur accès.

Comme nous l'expliquions dans notre article publié hier avant le vote, en plus de manquer d'arguments permettant de montrer son efficacité, elle met définitivement fin à la vie privée en ligne. En effet, pour savoir si un utilisateur a moins de 15 ans, une plateforme doit vérifier son âge, ce qui pourrait impliquer une vérification et une collecte de données élargies à tous les utilisateurs.

Obtenez 10 $ en BTC en achetant un wallet Ledger pour protéger vos cryptos

Publicité

VPN, comptes parentaux et Nostr rendent l'application beaucoup moins évidente

L'Australie donne déjà un aperçu des limites pratiques d'une telle interdiction. Depuis le 10 décembre 2025, les moins de 16 ans ne peuvent plus conserver ou créer de compte sur plusieurs grandes plateformes, dont Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, X, Reddit, Threads, Kick et Twitch.

Pourtant, ABC News rapportait fin mars qu'une enquête menée auprès de 898 parents montrait qu'environ un tiers des enfants avaient encore des comptes actifs, contre près de la moitié avant l'entrée en vigueur de la loi. Parmi les moins de 16 ans déjà inscrits, entre 60 et 70 % auraient conservé l'accès à Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok.

La Molly Rose Foundation, une organisation britannique spécialisée dans la sécurité des enfants en ligne, estime aussi qu'environ 70 % des enfants encore présents sur des plateformes restreintes disent qu'il était facile de contourner la mesure. Mais le VPN ne semble pas être le contournement principal, puisque seuls 4 à 5 % des répondants déclaraient utiliser un VPN ou un outil similaire.

📰 À lire également dans l'actualité – Historique : le Parlement russe adopte le projet de loi sur le marché des cryptomonnaies

Le VPN peut faire apparaître une connexion depuis un autre pays, mais il ne règle pas tout sur mobile. Apple indique que le pays du compte Apple détermine le Store depuis lequel un utilisateur peut télécharger des applications. Changer de région reste possible, mais suppose plusieurs conditions, dont parfois un moyen de paiement valide dans le nouveau pays.

Le contournement le plus banal pourrait venir des parents eux-mêmes. Les familles qui peinent déjà à réduire le temps d'écran pourraient valider leur propre identité pour laisser un enfant accéder au service. La loi échouerait alors à identifier le vrai utilisateur, tout en collectant davantage de données sur les adultes.

L'autre limite vient des réseaux sociaux décentralisés. Nostr, pour « Notes and Other Stuff Transmitted by Relays », n'est pas une application unique comme X ou TikTok, mais un protocole ouvert reposant sur des clients, des relais et des messages signés par des clés cryptographiques.

Réseaux sociaux contre Nostr

Sur une plateforme classique, l'État peut imposer des obligations à une entreprise. Sur Nostr, il peut cibler certains clients, certains relais ou certains noms de domaine, mais contrôler l'ensemble du réseau devient beaucoup plus difficile si d'autres points d'accès restent disponibles.

Nostr n'est pas encore une alternative de masse, mais il montre la limite d'une loi pensée pour des plateformes centralisées. Plus l'État voudra rendre la vérification d'identité réellement applicable, plus il devra étendre le contrôle aux magasins d'applications, aux fournisseurs de VPN, aux clients, aux relais et, à terme, à l'identité numérique elle-même.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : Sénat, ABC News, Molly Rose Foundation

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.