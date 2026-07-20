Strategy : moins de Bitcoins, plus de dollars, l’entreprise ajoute 225 millions à sa réserve

Strategy continue de renforcer sa réserve en dollars plutôt que d’ajouter du Bitcoin à son bilan. L’entreprise de Michael Saylor affiche 843 775 BTC et 3,2 milliards de dollars de réserve, après une nouvelle émission d’actions MSTR.

le 20 juillet 2026 à 15:45.

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Marius Off-Chain

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Strategy ne rachète pas de Bitcoin et ajoute 263,5 millions de dollars via MSTR

Strategy a annoncé, aujourd'hui, une nouvelle hausse de sa réserve en dollars, accumulant désormais 3,2 milliards de dollars.

L’entreprise dit avoir ajouté 225 millions de dollars à cette réserve, qui sert notamment à couvrir les dividendes de ses actions préférentielles et les intérêts liés à sa dette.

👉 Sur le même sujet – Strategy pourra vendre du Bitcoin : le nouveau plan de Saylor

En revanche, l'entreprise de Michael Saylor n’a pas annoncé de nouvel achat de Bitcoin, ses avoirs restent donc à 843 775 BTC.

Pour renforcer sa réserve de dollars, Strategy a vendu 2 732 318 actions MSTR, pour 263,5 millions de dollars de produit net, tandis qu'aucune vente n’a été indiquée sur ses autres produits, notamment STRF, STRC, STRK et STRD.

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Détails des ventes de Strategy du 13 au 19 juillet

 

Strategy continue donc d'évolué avec un marché qui leur est peu favorable, son protefeuille de BTC affichent une moins-value latente d’environ 9,3 milliards de dollars, soit près de 14 % sous leur coût d’acquisition moyen.

Quant au STRC, celui-ci peine encore à retrouver son objectif de 100 dollars et reste bloqué sous les 87 dollars, malgré une remontée à 90 dollars au début du mois. L’action préférentielle promet désormais un rendement de 12 %, soit 50 points de base de plus que le taux initialement annoncé.

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Strategy change de discours et protège d'abord ses dividendes

Ce nouveau renforcement de sa réserve de dollars confirme encore davantage le changement de méthode appliquée par Saylor.

Pendant des années, le message était simple : lever du capital pour acheter toujours plus de Bitcoin. Depuis le début de 2026, l’entreprise semble adopter une approche plus défensive, vendant du Bitcoin et plaçant du dollar en réserve pour rassurer les investisseurs sur sa capacité à payer ses obligations.

Avec 3,2 milliards de dollars en réserve, Strategy disposerait désormais d’environ 22 mois de couverture pour ses dividendes préférentiels et ses intérêts, contre environ 20 mois lors de la précédente mise à jour.

📰 À lire également dans l'actualité – Acheter du Bitcoin pendant l'été - Une stratégie historiquement gagnante ?

Malheureusement pour ceux qui ont cru en la promesse initiale, à court terme, le nombre de BTC par action est en baisse, bien qu'il soit largement en hausse depuis le mois de janvier.

L’entreprise doit désormais arbitrer entre accumulation de BTC, protection de ses actionnaires préférentiels, paiement des dividendes et dilution de MSTR. Le récit reste celui d’une Bitcoin Treasury Company, mais la gestion ressemble de plus en plus à celle d’un véhicule financier sous contrainte de liquidité.

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Source : Strategy

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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