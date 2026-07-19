Deblock franchit les 100 millions de dollars déposés et utilise la DeFi pour proposer un rendement de près de 4 %

La néobanque française Deblock vient de franchir un cap symbolique. En douze mois, ses coffres d’épargne on-chain propulsés par Morpho ont attiré plus de 100 millions de dollars de dépôts. Un succès grâce à un rendement qui contraste avec la revalorisation modeste du Livret A, remonté à 1,7 % au 1er août 2026.

le 19 juillet 2026 à 8:18.

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Alex Griset

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Deblock passe la barre des 100 millions de dollars

Les utilisateurs de Deblock ont déposé plus de 100 millions de dollars dans les coffres d’épargne on-chain de l’application, un an après leur lancement en juin 2025.

Ces coffres, à taux fixe et variable, sont propulsés par le protocole de prêt décentralisé Morpho. Ils permettent aux clients de déposer des stablecoins comme l’USDC, l’EURC ou l’EURCV et de percevoir un rendement en quelques clics, sans période de blocage ni frais cachés.

Selon Morpho, les vaults intégrés par Deblock sont opérés par les équipes de Steakhouse et de Gauntlet, deux références du secteur. Chaque dépôt reste auditable on-chain et l’utilisateur conserve le contrôle de ses fonds grâce à un système de non-custody.

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Un rendement bien plus généreux que le Livret A

Le contraste avec l’épargne réglementée française est frappant. Le taux du Livret A, fixé à 1,5 % depuis février 2026, remontera à 1,7 % à compter du 1er août 2026, selon les annonces de Bercy. Le Livret d’épargne populaire (LEP) reste, lui, fixé à 2,5 %, mais sous conditions de ressources.

En face, le vault EURCV de Deblock, propulsé par Morpho, affiche un rendement d’environ 3,7 %. Il concentre déjà 74 millions d’euros de dépôts, soit plus de 50 % de l’offre en circulation du stablecoin EURCV émis par Société Générale-Forge avec une capitalisation d'environ 147 millions de dollars.

steakhouse deblock morpho vault

Pour un épargnant français, la différence est nette : les coffres Deblock offrent un rendement sensiblement supérieur au taux du Livret A, sans plafond de versement. En contrepartie, l’épargne n’est ni garantie par l’État ni couverte par le Fonds de garantie des dépôts, contrairement aux livrets réglementés.

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Cap sur le milliard

Deblock, fintech française licenciée MiCA et adossée à plus de 26 millions d’euros levés, revendique désormais un statut de pionnier de la finance on-chain grand public. La néobanque opère principalement en France, en Italie et dans le Pacifique, où plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs ont ouvert un compte.

Thomas Romain, VP Marketing de Deblock, a salué sur LinkedIn un « cap mythique » atteint en douze mois, en soulignant le caractère franco-français du duo Morpho-Deblock. La direction affiche désormais un nouvel objectif : atteindre 1 milliard de dollars de dépôts « le plus vite possible », avec de nouveaux produits attendus d’ici la fin de l’année.

Cette trajectoire s’inscrit dans une stratégie plus large, entamée avec l’obtention du tout premier agrément MiCA en France, puis une levée de 30 millions d’euros fin 2025, pour construire ce que Deblock présente comme « la première banque on-chain ».

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Sources : Deblock, Morpho, Service Public

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