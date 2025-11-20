France : Deblock lève 30 millions d'euros pour « bâtir la première banque on-chain »

Deblock, référence française dans la convergence entre les services bancaires et la cryptomonnaie, a levé 30 millions d'euros. Dès lors, il s'agit du tour de table le plus important de l'histoire de la crypto-banque.

le 20 novembre 2025 à 13:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

France : Deblock lève 30 millions d'euros pour « bâtir la première banque on-chain »

La crypto-banque Deblock lève 30 millions d'euros

Jeudi, la crypto-banque Deblock a officialisé une levée de fonds de 30 millions d'euros. Dirigé par SpeedInvevest, il s'agit du tour de table le plus important de Deblock, qui a d'ailleurs vu la participation de Commerzbank, l'une des plus importantes banques d'Allemagne.

Grâce à ces liquidités, Deblock entend ainsi « bâtir la première banque on-chain » pour faire le pont entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies. Jean Meyer, son PDG, a exprimé son enthousiasme quant à cette nouvelle étape :

blockquote icon

Cette levée de fonds valide notre vision : la banque de demain sera aussi on-chain, ou ne sera pas ! Depuis notre lancement, nous prouvons qu'il est possible d'allier la sécurité d'un compte régulé à la puissance et à la transparence de la finance décentralisée. Les utilisateurs ne veulent plus choisir entre leur banque et leurs cryptos ; ils veulent les deux, au même endroit, simplement. Nous allons démocratiser massivement l'accès aux meilleurs services financiers décentralisés, en les rendant aussi simples à utiliser qu'un virement instantané.

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur la crypto-banque Deblock

Depuis le début de l'année, Deblock revendique une multiplication par 3 de ses revenus, de ses ouvertures de comptes, ainsi que des transactions par carte. D'ailleurs, rappelons que Deblock a été la première entreprise à obtenir un agrément MiCA de l'Autorité de marchés financiers (AMF) en mai dernier.

À ce jour, l'application recense plus de 300 000 clients rien qu'en France et espère atteindre 1 million d'utilisateurs au cours des 6 prochains mois.

Créer un compte sur Deblock : 3 mois de premium offerts
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2197 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Levée de fonds

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !

Calendrier des sorties

Les articles les plus lus

Une Ethereum Treasury à 1 milliard de dollars jette l'éponge et rembourse ses investisseurs

Une Ethereum Treasury à 1 milliard de dollars jette l'éponge et rembourse ses investisseurs

 La part des ETH et BTC sur des exchanges centralisés ne cesse de diminuer, malgré la chute des cryptomonnaies

La part des ETH et BTC sur des exchanges centralisés ne cesse de diminuer, malgré la chute des cryptomonnaies

 Un détenteur de Cardano échange 6,9 millions de dollars en ADA pour 847 000 dollars

Un détenteur de Cardano échange 6,9 millions de dollars en ADA pour 847 000 dollars

 Aave lance son application mobile sur iOS : « jusqu'à 9% de rendement »

Aave lance son application mobile sur iOS : « jusqu'à 9% de rendement »