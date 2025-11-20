France : Deblock lève 30 millions d'euros pour « bâtir la première banque on-chain »

Deblock, référence française dans la convergence entre les services bancaires et la cryptomonnaie, a levé 30 millions d'euros. Dès lors, il s'agit du tour de table le plus important de l'histoire de la crypto-banque.

La crypto-banque Deblock lève 30 millions d'euros

Jeudi, la crypto-banque Deblock a officialisé une levée de fonds de 30 millions d'euros. Dirigé par SpeedInvevest, il s'agit du tour de table le plus important de Deblock, qui a d'ailleurs vu la participation de Commerzbank, l'une des plus importantes banques d'Allemagne.

Grâce à ces liquidités, Deblock entend ainsi « bâtir la première banque on-chain » pour faire le pont entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies. Jean Meyer, son PDG, a exprimé son enthousiasme quant à cette nouvelle étape :

Cette levée de fonds valide notre vision : la banque de demain sera aussi on-chain, ou ne sera pas ! Depuis notre lancement, nous prouvons qu'il est possible d'allier la sécurité d'un compte régulé à la puissance et à la transparence de la finance décentralisée. Les utilisateurs ne veulent plus choisir entre leur banque et leurs cryptos ; ils veulent les deux, au même endroit, simplement. Nous allons démocratiser massivement l'accès aux meilleurs services financiers décentralisés, en les rendant aussi simples à utiliser qu'un virement instantané.

Depuis le début de l'année, Deblock revendique une multiplication par 3 de ses revenus, de ses ouvertures de comptes, ainsi que des transactions par carte. D'ailleurs, rappelons que Deblock a été la première entreprise à obtenir un agrément MiCA de l'Autorité de marchés financiers (AMF) en mai dernier.

À ce jour, l'application recense plus de 300 000 clients rien qu'en France et espère atteindre 1 million d'utilisateurs au cours des 6 prochains mois.

