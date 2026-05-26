Comment acheter des actions ? Guide complet pour investir en Bourse

Acheter des actions n'a jamais été aussi simple : quelques minutes suffisent pour ouvrir un compte sur un courtier et passer son premier ordre. Encore faut-il choisir la bonne plateforme, la bonne enveloppe fiscale et la bonne stratégie. Ce guide complet vous explique, étape par étape, comment acheter des actions en 2026 et investir en bourse dans de bonnes conditions.

Une action est une part du capital d'une entreprise. En l'achetant, vous devenez copropriétaire de cette société et vous pouvez réaliser un gain de 2 manières : la plus-value, si vous revendez l'action à un prix supérieur à celui auquel vous l'avez achetée, et le dividende, une part des bénéfices que certaines entreprises reversent à leurs actionnaires.

Mais l'inverse est tout aussi possible : si le cours baisse et que vous revendez en dessous de votre prix d'achat, vous réalisez une moins-value. Investir en actions comporte donc un réel risque de perte en capital, et c'est précisément pour le maîtriser qu'il faut savoir comment s'y prendre.

Si vous souhaitez acheter des actions, voici toutes les étapes à suivre accessibles à tout investisseur particulier 👇

Les étapes pour acheter des actions

1. Choisir son enveloppe : CTO ou PEA

Avant même de choisir une plateforme, il faut choisir le « contenant » dans lequel vos actions seront logées. En France, deux enveloppes principales coexistent :

Le Compte-Titres Ordinaire (CTO) : il donne accès à toutes les actions du monde (américaines, asiatiques, européennes). Les gains sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU, aussi appelé « flat tax »), dont le taux est passé à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026 ;

: il donne accès à toutes les actions du monde (américaines, asiatiques, européennes). Les gains sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU, aussi appelé « flat tax »), dont le taux est passé à Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) : il est limité aux actions d'entreprises ayant leur siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, mais offre un avantage fiscal majeur. Après 5 ans de détention, les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu (seuls les prélèvements sociaux, à 18,6 %, restent dus). Le PEA classique est plafonné à 150 000 € de versements.

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Le PEA se décline par ailleurs en deux variantes utiles à connaître :

Le PEA Jeune : il est destiné aux 18-25 ans encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Son plafond de versement est de 20 000 €, mais il offre exactement les mêmes avantages fiscaux qu'un PEA classique. Son intérêt principal est de « prendre date » : ouvrir un PEA Jeune tôt permet de démarrer le compteur fiscal des 5 ans, et le plan se transforme automatiquement en PEA classique à la sortie du foyer fiscal, en conservant son ancienneté ;

: il est destiné aux 18-25 ans encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Son plafond de versement est de 20 000 €, mais il offre exactement les mêmes avantages fiscaux qu'un PEA classique. Son intérêt principal est de « prendre date » : ouvrir un PEA Jeune tôt permet de démarrer le compteur fiscal des 5 ans, et le plan se transforme automatiquement en PEA classique à la sortie du foyer fiscal, en conservant son ancienneté ; Le PEA-PME : il est dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Son plafond est de 225 000 €, mais le total cumulé avec un PEA classique ne peut pas dépasser ce même montant. Il s'adresse plutôt à des investisseurs avertis souhaitant compléter un PEA classique déjà bien rempli.

👉 Le PEA (et ses variantes) est souvent privilégié pour investir dans des actions européennes à long terme, tandis que le CTO est indispensable pour acheter des actions américaines comme Nvidia, Apple ou Meta.

2. Choisir et comparer les courtiers

Le courtier (ou « broker ») est l'intermédiaire qui vous permet de passer vos ordres sur les marchés. Le choix dépend de plusieurs critères que nous détaillons plus bas : frais, enveloppes proposées, univers de produits, ergonomie et régulation.

Si vous débutez dans l'investissement, Trade Republic est sans aucun doute l'un des courtiers les plus accessibles, et celui avant le catalogue le plus complet 👇

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3. Ouvrir et vérifier son compte

L'ouverture se fait entièrement en ligne. Vous devrez compléter un formulaire et fournir des justificatifs d'identité et de domicile : c'est la procédure de vérification d'identité (KYC), imposée par la réglementation. Ce processus peut prendre de quelques minutes à quelques jours selon les plateformes.

Interface de Trade Republic pour l'achat d'actions

4. Déposer des fonds

Une fois le compte validé, vous devez l'alimenter avec des euros par virement bancaire ou, sur certaines plateformes, par carte. Si vous achetez des actions cotées en dollars ou dans une autre monnaie depuis un compte en euros, des frais de conversion de devise peuvent s'appliquer.

5. Passer votre ordre

Recherchez l'action souhaitée via son nom ou son ticker (le code boursier, par exemple NVDA pour Nvidia). Vous choisissez ensuite le type d'ordre (d'autres peuvent être disponibles selon les courtiers) :

L' ordre au marché : l'achat est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible.

: l'achat est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. L'ordre à cours limité : vous fixez un prix maximum, l'ordre ne s'exécute que si le cours l'atteint.

Il ne reste plus qu'à valider l'ordre, et l'action apparaît alors dans votre portefeuille ! Vous pouvez ensuite suivre vos performances et décider de revendre votre action lorsque vous le souhaitez.

🤔 Vous ne savez pas quelle action acheter ? Voici les 10 meilleures actions pour investir dans l'IA, l'industrie en pleine explosion

Comparatif des plateformes pour acheter des actions

Le marché français offre un large choix de courtiers, des néo-courtiers (interfaces mobiles, frais réduits) aux acteurs bancaires historiques. Voici une sélection de plateformes permettant d'acheter des actions 👇

👉 Pour plus de détails, consultez notre comparatif complet des meilleurs courtiers pour investir

Collaborations commerciales. Les frais indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer : vérifiez toujours la grille tarifaire à jour sur le site de la plateforme.

Toutes les plateformes ne se valent pas, et le « meilleur » courtier dépend surtout de votre profil. Voici les critères essentiels à examiner avant de vous décider.

Les frais. C'est le critère le plus important sur le long terme, car les frais grignotent votre rendement. Au-delà des frais de courtage affichés, soyez attentif aux frais « cachés » : spread appliqués, frais de conversion de devise, frais de tenue de compte, frais d'inactivité ou commissions sur les dividendes. Les néo-courtiers se distinguent souvent par des tarifs très bas, là où les banques traditionnelles facturent davantage.

Les enveloppes proposées. Si vous souhaitez ouvrir un PEA pour bénéficier de son avantage fiscal, vérifiez que la plateforme le propose. Les courtiers comme Trade Republic, XTB, BoursoBank ou Saxo offrent à la fois le CTO et le PEA, tandis que d'autres se limitent au CTO.

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Les actifs disponibles. Certaines plateformes donnent accès à des dizaines de milliers d'actions, ETF, obligations et produits dérivés sur des dizaines de bourses mondiales. D'autres se concentrent sur les valeurs les plus populaires. Un investisseur cherchant des marchés de niche aura intérêt à choisir un courtier à l'offre étendue, comme Saxo ou Interactive Brokers.

L'ergonomie et l'accompagnement. Pour un débutant, une interface claire et pédagogique fait une vraie différence. Les néo-courtiers misent sur la simplicité d'une application mobile, tandis que les acteurs comme Saxo proposent des outils d'analyse avancés davantage destinés aux profils confirmés.

La sécurité et la régulation. Assurez-vous que la plateforme est régulée par une autorité reconnue. En France, l'Autorité des marchés financiers (AMF) tient une liste des acteurs autorisés et publie régulièrement des mises en garde contre les plateformes frauduleuses. Avant d'ouvrir un compte, il est prudent de vérifier qu'un courtier ne figure pas sur ces listes noires.

Investir via des ETF : l'alternative pour se diversifier

Acheter des actions une par une n'est pas la seule façon d'investir en bourse. Les ETF (fonds indiciels cotés) constituent une alternative particulièrement adaptée aux débutants et aux investisseurs de long terme.

Un ETF est un fonds qui réplique la performance d'un indice ou d'un panier d'actions. En achetant une seule part d'ETF, vous investissez d'un coup dans des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Par exemple, un ETF répliquant l'indice MSCI World vous expose à plus de 1 000 grandes entreprises mondiales en une seule opération.

Les principaux atouts des ETF sont la diversification immédiate, qui réduit le risque lié à une seule entreprise, et des frais de gestion réduits, généralement bien inférieurs à ceux des fonds traditionnels. De nombreux ETF sont par ailleurs éligibles au PEA, ce qui permet de cumuler diversification et avantage fiscal.

👉 Pour aller plus loin, découvrez notre sélection des meilleurs ETF dans lesquels investir

Quel investisseur êtes-vous ?

Avant d'acheter des actions et de passer votre premier ordre, il est utile de définir votre profil. Trois grandes familles d'investisseurs se dégagent, en fonction de votre horizon de placement, de votre tolérance au risque et du temps que vous pouvez y consacrer.

L'investisseur à long terme conserve ses positions plusieurs années, voire des décennies. Il privilégie souvent les ETF et les grandes valeurs établies et investit régulièrement de petites sommes sans chercher à anticiper les mouvements de marché. C'est l'approche la plus courante et la plus accessible pour un débutant.

L'investisseur « stock picker » sélectionne lui-même des actions individuelles. Il suit l'actualité des entreprises, analyse leurs résultats et accepte une volatilité plus marquée en échange d'un potentiel de performance supérieur. Cette approche demande davantage de temps et de connaissances.

Le trader, enfin, multiplie les opérations sur des horizons courts. Ce profil, minoritaire, suppose une forte tolérance au risque et une grande disponibilité. Il est généralement déconseillé aux débutants, car la majorité des traders particuliers perdent de l'argent sur la durée.

Résultats trimestriels : comprendre la volatilité du marché

Une fois vos actions en portefeuille, vous constaterez que leur cours bouge en permanence. Certains moments concentrent toutefois une volatilité bien plus forte que d'autres : les publications de résultats trimestriels.

Chaque trimestre, les entreprises cotées publient leurs résultats financiers (chiffre d'affaires, bénéfices, prévisions, etc.). C'est un rendez-vous très suivi par les marchés, qui peut provoquer des variations brutales du cours. Le point essentiel à comprendre est que ce n'est pas le résultat absolu qui fait bouger l'action, mais l'écart par rapport aux attentes des analystes.

Trois scénarios de réaction sont possibles :

Réaction haussière marquée : les résultats dépassent les attentes du marché et/ou les prévisions sont relevées. L'action peut alors bondir fortement en une séance ;

: les résultats dépassent les attentes du marché et/ou les prévisions sont relevées. L'action peut alors bondir fortement en une séance ; Réaction neutre : les résultats sont conformes aux attentes. Comme le marché les avait déjà anticipés, le cours réagit peu, voire pas du tout ;

: les résultats sont conformes aux attentes. Comme le marché les avait déjà anticipés, le cours réagit peu, voire pas du tout ; Réaction baissière marquée : les résultats déçoivent, ou bien les chiffres sont bons mais les prévisions sont jugées trop prudentes. L'action peut alors chuter fortement, même si l'entreprise reste solide.

Pour un investisseur sur le long terme, ces secousses trimestrielles sont normales et ne remettent pas en cause la thèse d'investissement. Il est généralement déconseillé de réagir dans la précipitation à une seule publication.

Quelques conseils avant d'acheter vos premières actions

Quelques principes de bon sens permettent d'investir plus sereinement en Bourse.

Constituez d'abord une épargne de précaution (l'équivalent de plusieurs mois de dépenses) sur des supports sécurisés avant d'investir en bourse. N'investissez que des sommes dont vous n'avez pas besoin à court terme : le marché peut baisser durablement.

Diversifiez vos investissements. Répartir son capital sur plusieurs entreprises, secteurs et zones géographiques limite l'impact d'une mauvaise nouvelle sur un seul titre. Les ETF sont un outil simple pour y parvenir.

Privilégiez le long terme et la régularité. Investir une somme fixe à intervalles réguliers permet de lisser les points d'entrée et d'éviter de tout miser au mauvais moment.

Enfin, gardez la maîtrise de vos émotions. La peur et l'euphorie sont les pires conseillères en bourse. L'AMF met d'ailleurs à disposition des ressources pédagogiques pour les particuliers sur son portail dédié aux épargnants, et le site public Mes questions d'argent, porté par la Banque de France, propose des informations neutres sur l'investissement.

Conclusion sur l'achat d'actions

Acheter des actions est aujourd'hui à la portée de tous : il suffit de choisir une enveloppe (CTO ou PEA), un courtier adapté à son profil, d'ouvrir un compte et de passer son premier ordre.

La vraie difficulté n'est pas technique, mais comportementale : investir avec méthode, diversifier, raisonner sur le long terme et ne pas céder à la panique lors des phases de volatilité.

Que vous choisissiez d'acheter des actions individuelles ou de passer par des ETF, l'essentiel est de commencer avec des sommes maîtrisées et de vous former progressivement.

👉 Retrouvez les meilleures actions et ETF éligibles au PEA pour investir

FAQ sur l'achat d'actions

Qu'est-ce qu'un dividende ? Un dividende est une part des bénéfices qu'une entreprise reverse à ses actionnaires, généralement une à quatre fois par an. Toutes les entreprises n'en versent pas : certaines, en forte croissance, préfèrent réinvestir l'intégralité de leurs bénéfices. Le dividende constitue, avec la plus-value, l'une des deux sources de gain d'un investisseur en actions.

Qu'est-ce qu'un ordre de bourse ? Un ordre de bourse est l'instruction que vous transmettez à votre courtier pour acheter ou vendre une action. Les deux types les plus courants sont l'ordre au marché, exécuté immédiatement au meilleur prix disponible, et l'ordre à cours limité, qui ne s'exécute que si l'action atteint le prix que vous avez fixé.

Faut-il beaucoup d'argent pour acheter des actions ? Non. De nombreuses plateformes permettent d'investir à partir de quelques euros, notamment grâce aux fractions d'actions, qui permettent d'acheter une partie d'une action plutôt qu'une action entière. Il est tout à fait possible de débuter avec un petit budget, puis d'investir régulièrement de petites sommes.

Peut-on perdre tout son argent en achetant des actions ? Investir en actions comporte un risque de perte en capital : le cours d'une action peut baisser, et une entreprise peut faire faillite. Perdre la totalité de son investissement sur un portefeuille diversifié reste toutefois très peu probable. La diversification, sur plusieurs entreprises et secteurs, est le principal moyen de limiter ce risque.

Qu'est-ce qu'un ETF ? Un ETF, ou fonds indiciel coté, est un fonds qui réplique la performance d'un indice ou d'un panier d'actions. En achetant une seule part d'ETF, un investisseur s'expose d'un coup à des dizaines, voire des centaines d'entreprises. C'est un outil simple et peu coûteux pour se diversifier, particulièrement adapté aux débutants.

C'est quoi les résultats trimestriels d'une entreprise ? Chaque trimestre, les entreprises cotées publient leurs résultats financiers : chiffre d'affaires, bénéfices et prévisions. Ces publications sont des moments de forte volatilité, car le cours réagit à l'écart entre les chiffres publiés et les attentes du marché. Une bonne nouvelle déjà anticipée peut ne provoquer aucune hausse, tandis qu'une déception peut faire fortement chuter l'action.

Quelles actions sont éligibles au PEA ? Le PEA est réservé aux actions d'entreprises ayant leur siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen comme Thales, Safran ou encore LVMH. Les actions américaines, comme Apple ou Nvidia, ne sont donc pas éligibles au PEA et doivent être logées dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Quel est le meilleur moment pour acheter des actions ? Il n'existe pas de moment idéal : les marchés sont par nature imprévisibles. L'approche la plus courante pour un investisseur particulier consiste à investir régulièrement une somme fixe, quelle que soit la conjoncture, afin de lisser ses points d'entrée sur le long terme plutôt que de chercher à anticiper les mouvements du marché.

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