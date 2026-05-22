Bitcoin : la Réserve stratégique américaine n'a plus l'objectif d'en acheter 1 million

La réserve stratégique américaine de Bitcoin (BTC) change de visage. La copie du texte ARMA Act ne mentionnerait pas l’objectif d’acheter un million de BTC mais impose un blocage de 20 ans sur les cryptos détenues dans la réserve.

L’ARMA Act remplace le BITCOIN Act et change la donne

Une nouvelle législation bipartisane a été déposée à la Chambre des représentants américaine selon The Block. Baptisé American Reserve Modernization Act of 2026 (ARMA) l'objectif est la mise en place d'une réserve de cryptomonnaies détenues par le gouvernement fédéral, le tout géré par le Trésor. Le texte définitif devrait être publié dans le courant de la semaine prochaine.

Là où le BITCOIN Act évoquait l’acquisition de jusqu’à 1 million de bitcoins sur cinq ans, la copie du texte ARMA, obtenue par The Block, ne fixe plus aucun objectif chiffré. Il confie au Trésor et au département du Commerce la mission d’étudier des mécanismes d’acquisition « budget-neutres ».

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Pistes envisagées : conversion d’actifs en bitcoin, réévaluation des certificats-or, saisies judiciaires, revenus tarifaires ou encore des partenariats avec les États.

L’État américain n’arrive pas les mains vides. Selon des données non officielles d’Arkham Intelligence, la valeur des avoirs crypto du gouvernement américain tourne autour de 26 milliards de dollars, composés essentiellement de bitcoins, d’ethers et d’USDT issus de confiscations judiciaires. Aucun achat de bitcoins effectués depuis la signature en mars 2025 de l'executive order annonçant cette réserve stratégique de Bitcoin.

Un verrou de 20 ans sur les bitcoins de l’État américain et de la transparence

L’ARMA imposerait que tout bitcoin déposé dans la réserve y reste au moins 20 ans. Pendant cette période, le gouvernement aurait interdiction de « vendre, échanger, mettre aux enchères, grever ou disposer autrement » ces actifs, quelle qu’en soit la raison.

Une fois la période de verrouillage expirée, le secrétaire au Trésor pourrait recommander la vente de jusqu’à 10 % des actifs de la réserve sur toute période de deux ans.

Côté contrôle, l’ARMA introduit des garde-fous inédits. Publication trimestrielle de rapports de preuve de réserve, audits indépendants, mécanismes de supervision du Congrès : la transparence devient la règle. Les agences fédérales devraient également fournir un inventaire complet des actifs numériques sous leur contrôle dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Une transparence qu'aucun autre actif ne peut promettre. Donald Trump a réitéré dimanche 10 mai sa volonté d'auditer les réserves d'or de Fort Knox.

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Source : Arkham Intelligence

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