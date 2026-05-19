Un prix du Bitcoin qui passe de 500 000 à 125 000 dollars - Arthur Hayes revoit ses objectifs à la baisse

Le directeur des investissements de Maelstrom et cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, s’impose comme un investisseur emblématique du marché crypto. Une position basée sur de nombreuses analyses et prévisions, dont la dernière implique une révision à la baisse de ses objectifs pour le Bitcoin, avec un prix qui passe de 500 000… à 125 000 dollars pour la fin de l'année.

Arthur Hayes révise ses ambitions à la baisse pour le Bitcoin

Émettre des prévisions sur le prix et les perspectives à venir des cryptomonnaies représente un exercice périlleux que le directeur des investissements de Maelstrom et cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, aime apparement pratiquer, comme lorsqu'il annonçait une envolée du Bitcoin à 1 million de dollars suite à l'élection de Donald Trump, en novembre 2024.

Mais depuis, les choses ont quelque peu changé, et pas seulement à cause d'un refroidissement évident de « l'effet Trump » déclenché lors de son arrivée au pouvoir. En effet, Arthur Hayes intègre désormais le développement de l'IA à son analyse, et plus précisément sa « capacité d’amélioration de la productivité » supposément envisagée par la Réserve fédérale (Fed) américaine.

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À l’heure actuelle, la Fed et toutes les autres banques centrales pensent que l’IA est un facteur d’amélioration de la productivité. Que nous allons connaître de la croissance. Qu’il n’y aura pas d’inflation. Donc, par conséquent, elles estiment qu’elles n’ont pas besoin d’injecter davantage d’argent. Arthur Hayes

Face à ce genre de situation, le cours du Bitcoin serait devenu « un indicateur efficace de ce qui se passe sur les marchés ». Et selon Arthur Hayes, il serait en train de hurler : « Hey, on n’imprime pas assez d’argent, on ne reconnaît pas qu'un problème va se produire dans les 6 à 12 prochains mois ».

Un véritable problème pour le Bitcoin, dont l'équation haussière - associée à son offre fixe - reposerait essentiellement sur « la combinaison d’une technologie qui fonctionne et de la liquidité disponible ». Au point de pousser Arthur Hayes à revoir ses ambitions à la baisse en réduisant son objectif initial, émis en avril dernier, de 500 000 dollars pour la fin de cette année... à seulement 125 000 dollars.

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« Si le Bitcoin devient juste un actif financier classique, il perd tout son intérêt »

Un contexte auquel Arthur Hayes vient ajouter la perspective d'une législation américaine du marché crypto, CLARITY Act, présentée par certains comme possiblement haussière. Mais, selon lui, « la valeur du Bitcoin vient de son utilité hors du système traditionnel » et pas de sa capacité à devenir « un actif comme un autre dans un bilan bancaire ».

Si le Bitcoin n’était qu’un actif comme un autre dans un bilan bancaire, on ne serait pas ici à en parler. Les clients veulent cet actif parce qu’il permet de transférer de la valeur hors de tout contrôle étatique, donc la règlementation ne change pas sa valeur fondamentale. Et si le Bitcoin devient juste un actif financier classique, il perd tout son intérêt. Arthur Hayes

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Quoi qu'il en soit, sans émission monétaire soutenue de la part des banques centrales, « le Bitcoin devrait probablement baisser en même temps que certaines actions technologiques ». Et autant dire que le récent retour du BTC sous le niveau des 77 000 dollars pourrait ressembler au début d'une possible confirmation.

Mais pas d'inquiétude à avoir, selon Arthur Hayes, qui explique dans le même temps que « la quantité d’argent qui va être créée pour réindustrialiser le monde occidental et produire davantage d'armement va propulser le Bitcoin à la hausse ».

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Source : Arthur Hayes

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