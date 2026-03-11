L'essor des stablecoins inquiète les banques – Récap crypto de la nuit du 10 au 11 mars 2026

Les grandes banques américaines accélèrent leur virage vers les cryptomonnaies tandis que les ETF Bitcoin poursuivent leur dynamique positive. La génération Z confirme son attrait pour les actifs numériques.

Wells Fargo s'avance dans le Web3

Wells Fargo a déposé la marque « WFUSD » pour ses futurs services liés aux cryptomonnaies. Ce dépôt confirme l’intérêt de la banque pour le secteur, notamment via l’écosystème Cosmos, comme en témoignent plusieurs offres d’emploi.

L’essor des stablecoins inquiète les banques

Les analystes de Jefferies ont averti que la montée en puissance des stablecoins pourrait éroder les profits des banques traditionnelles. Visa a déjà étendu leur utilisation à 100 pays via Bridge..

ETF Bitcoin : la tendance haussière continue

Les afflux vers les ETF Bitcoin spot ont progressé le 10 mars 2026, atteignant 246,9 millions de dollars, principalement grâce à IBIT (+185,8 millions) et FBTC (+33,5 millions). La moyenne sur 7 jours s’établit à 140,4 millions, en hausse par rapport à celle de 101,2 millions enregistrée la veille. Ces entrées confirment la reprise d’intérêt, après une période prolongée de sorties nettes en fin d’année 2025.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

La fortune de CZ dépasse celle de Bill Gates

Selon Forbes, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), est désormais plus riche que Bill Gates. Sa fortune est estimée à 110 milliards de dollars, ce qui le place en 17e position mondiale.

Vanguard face à la pression économique

Vanguard a signalé une hausse record des retraits pour difficultés financières sur les comptes de retraite américains. Ce phénomène intervient alors que l’entreprise a récemment permis le trading d’ETF crypto, marquant un tournant majeur.

La génération Z plébiscite les cryptos

D’après Northwestern Mutual, 32 % des membres de la génération Z américaine privilégient les cryptomonnaies, un niveau comparable à leur intérêt pour les paris sportifs et les marchés de prédiction.

Arthur Hayes attend le retour de l'impression monétaire

Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a déclaré qu’il n’investira pas un dollar dans le Bitcoin tant que la Réserve fédérale ne relancera pas l’impression de monnaie. Cette prise de position intervient alors que le BTC a dépassé les 70 000 dollars et que plus de 20 millions de BTC ont été minés. Hayes estime qu’une expansion monétaire future pourrait pousser le Bitcoin vers de nouveaux sommets.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.