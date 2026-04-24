Les temps sont durs pour le secteur de la Tech. Les géants Meta et Microsoft annoncent des licenciements et départs volontaires massifs. Dans le même temps, les deux entreprises continuent de se tourner vers l’intelligence artificielle.

Meta licencie massivement et mise tout sur l’IA

Meta a annoncé le licenciement de 8 000 personnes ce jeudi, ce qui correspond à un poste sur 10. Selon des informations internes rapportées par Bloomberg, l’entreprise a aussi confirmé qu’elle stopperait ses recrutements : elle avait plusieurs milliers de postes ouverts au recrutement.

C’est la troisième vague de licenciements chez Meta, qui s’était déjà séparée de 2 000 personnes depuis le début de l’année. Pourtant, l’entreprise présentait des résultats en hausse pour le 4e trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires qui avait augmenté de 60 milliards de dollars.

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L’entreprise se concentre cependant désormais massivement à l’intelligence artificielle, une des raisons principales de ces licenciements. Elle prévoit ainsi des investissements en capital de 135 milliards de dollars pour l’année 2026, principalement dans le secteur de l’IA.

Départs volontaires chez Microsoft

Du côté de Microsoft, les suppressions de poste prendront la forme de départs volontaires. 7 % des employés du géant de la Tech seront invités à partir, ce qui représente plus de 8700 personnes.

C’est la première fois que l’entreprise, qui a fêté ses 50 ans l’année dernière, met en place un plan de départs volontaires. Ici aussi, la société affiche pourtant des bénéfices nets conséquents : 30,9 milliards d’euros pour le 4e trimestre 2025.

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Une ruée vers l’intelligence artificielle

Microsoft comme Meta investissent massivement dans l’intelligence artificielle, justifiant en partie ces suppressions de poste par des emplois qui sont devenus redondants.

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Ils ne sont pas les seuls : d’autres grandes entreprises de la Tech ont aussi écrémé, à l’instar d’Amazon et d’Oracle. Les fonds sont réalloués de manière massive à l’intelligence artificielle. Cette tendance pose cependant question : les experts du secteur s’accordent en effet pour dire que les technologies d’IA ne peuvent pas à ce stade remplacer des travailleurs humains.

D’où une théorie partagée par certaines économistes : les entreprises se serviraient de l’IA comme d’un prétexte pour justifier des coupes massives. Cela permettrait de continuer à alimenter la ruée vers l’intelligence artificielle. Que cela soit vrai ou faux, une tendance reste : l’heure n’est pas au recrutement chez les géants de la Tech.

Source : Financial Times, Bloomberg

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