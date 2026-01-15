Après 70 milliards de dollars de pertes, Meta abandonne son projet de metaverse

Après des pertes estimées à 70 milliards de dollars, la division Reality Labs de Meta en charge du metaverse annonce un plan de licenciement massif et une réorientation de ses ressources vers les objets connectés. Qu’est-ce que cela implique ?

Meta revoit ses ambitions sur le metaverse

Le secteur du metaverse et ses univers numériques immersifs accessibles à l'aide de lunettes connectées a connu son heure de gloire en 2021, au point de motiver à cette époque le géant Facebook à changer de nom pour Meta afin d'affirmer ses ambitions dans le domaine.

Une vision portée par Mark Zuckerberg qui va rapidement se heurter à la réalité du marché, lorsque l'euphorie spéculative des premiers temps laissera place à un désintérêt généralisé, au point de représenter un véritable trou noir - pour le coup tout à fait réel - estimé à 1 milliard de dollars de pertes par mois dès 2024.

70 milliards de dollars plus tard, la division Reality Labs de Meta en charge des produits liés aux mondes virtuels semble enfin décidée à revoir ses ambitions à la baisse dans le domaine. Une décision qui s'accompagne d'un plan de licenciement massif estimé à 10 % de ses effectifs, soit environ 1 000 employés au total.

Nous avons indiqué le mois dernier que nous allions déplacer une partie de nos investissements du metaverse vers les objets connectés. Cela fait partie de cet effort, et nous prévoyons de réinvestir les économies réalisées pour soutenir la croissance des wearables cette année. Porte-parole de Meta

Au programme : appareils mobiles et lunettes connectées

Dans les faits, Meta n'abandonne pas totalement le metaverse si l'on considère que ses efforts et ses investissements dans le domaine vont désormais se déplacer des mondes virtuels vers les appareils mobiles connectés, afin de rendre cette activité « plus durable ».

Selon le directeur technique (CTO) et responsable de Reality Labs, Andrew Bosworth, son activité se concentrera désormais « presque exclusivement sur le mobile », plutôt que sur les casques de réalité virtuelle (VR) totalement immersifs initialement envisagés, mais également sur le développement des lunettes intelligentes alimentées par l’IA.

En parallèle, Meta annonce également dans une note interne la fermeture de trois de ses studios de jeux et de contenus de réalité virtuelle : Armature (Resident Evil 4 VR), Sanzaru (Asgard’s Wrath et Marvel Powers United) et Twisted Pixel (Deadpool VR et Defector). Son studio de fitness VR, Supernatural, restera opérationnel sans développement de nouveau contenu.

Ces changements ne signifient pas que nous nous éloignons des jeux vidéo. Le jeu reste la pierre angulaire de notre écosystème. Avec ce changement, nous réorientons nos investissements pour nous concentrer sur nos développeurs et partenaires tiers afin d’assurer une durabilité à long terme. Tamara Sciamanna, directrice d’Oculus Studios

Au moment d'écrire ces lignes, l'action de Meta affiche une baisse de 2,5 % sur les dernières 24 heures.

Source : Bloomberg

