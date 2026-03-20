Meta fait marche arrière : le metaverse Horizon Worlds reste en réalité virtuelle

Après avoir initialement annoncé la fin de la réalité virtuelle sur Horizon Worlds, Meta a finalement choisi de faire machine arrière. Retour sur cette décision.

le 20 mars 2026 à 11:00.

1 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Meta fait marche arrière : le metaverse Horizon Worlds reste en réalité virtuelle

Meta revient sur sa décision d'abandonner la VR dans Horizon Worlds

Hier, nous revenions sur la fin de la réalité virtuelle dans le metaverse Horizon Worlds de Meta. Cela avait été annoncé par l’entreprise plus tôt cette semaine sur son forum communautaire, tandis que la mesure devait être effective le 15 juin prochain.

Toutefois, une partie de la communauté a manifesté sa déception, et, à l’occasion d’une session de questions/réponses sur Instagram, Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta, a annoncé que finalement, la VR serait maintenue dans Horizon Worlds, tout du moins pour le moment :

blockquote icon

Nous avons décidé, aujourd’hui même, de maintenir Horizon Worlds opérationnel en réalité virtuelle pour les jeux existants afin de soutenir les fans que nous avons rencontrés.

🔎 Comment acheter des actions Meta en bourse ?

En outre, cette décision a été confirmée par mail à CNBC jeudi, tandis qu’aucun nouveau jeu ne devrait être ajouté à Horizon Worlds. Dès lors, cette contremesure semble surtout avoir été prise pour ne pas froisser les utilisateurs et mieux les préparer psychologiquement à une fermeture définitive dans un futur plus ou moins proche.

Cela devra se vérifier à l’avenir, à moins que par un quelconque retournement de situation, la réalité virtuelle de Meta parvienne enfin à trouver son public et générer de l'adoption.

Acheter facilement des actions avec le courtier XTB
Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital (en savoir plus)

Source : CNBC

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2435 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur metaverse

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

 Historique ! La SEC publie (enfin) une classification claire et officielle des cryptomonnaies

Historique ! La SEC publie (enfin) une classification claire et officielle des cryptomonnaies

 Deblock lance un compte courant rémunéré à 4% : comment ça marche ?

Deblock lance un compte courant rémunéré à 4% : comment ça marche ?

 Est-il possible d'acheter des actions Mistral AI ?

Est-il possible d'acheter des actions Mistral AI ?