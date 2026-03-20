Meta fait marche arrière : le metaverse Horizon Worlds reste en réalité virtuelle

Après avoir initialement annoncé la fin de la réalité virtuelle sur Horizon Worlds, Meta a finalement choisi de faire machine arrière. Retour sur cette décision.

Meta revient sur sa décision d'abandonner la VR dans Horizon Worlds

Hier, nous revenions sur la fin de la réalité virtuelle dans le metaverse Horizon Worlds de Meta. Cela avait été annoncé par l’entreprise plus tôt cette semaine sur son forum communautaire, tandis que la mesure devait être effective le 15 juin prochain.

Toutefois, une partie de la communauté a manifesté sa déception, et, à l’occasion d’une session de questions/réponses sur Instagram, Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta, a annoncé que finalement, la VR serait maintenue dans Horizon Worlds, tout du moins pour le moment :

Nous avons décidé, aujourd’hui même, de maintenir Horizon Worlds opérationnel en réalité virtuelle pour les jeux existants afin de soutenir les fans que nous avons rencontrés.

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En outre, cette décision a été confirmée par mail à CNBC jeudi, tandis qu’aucun nouveau jeu ne devrait être ajouté à Horizon Worlds. Dès lors, cette contremesure semble surtout avoir été prise pour ne pas froisser les utilisateurs et mieux les préparer psychologiquement à une fermeture définitive dans un futur plus ou moins proche.

Cela devra se vérifier à l’avenir, à moins que par un quelconque retournement de situation, la réalité virtuelle de Meta parvienne enfin à trouver son public et générer de l'adoption.

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Source : CNBC

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