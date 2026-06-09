Bitcoin : 3 indicateurs infaillibles pour identifier le point bas – L'analyse de Vincent Ganne

Le bear market du Bitcoin a poursuivi son développement dans le timing attendu du cycle de 4 ans. Cet été sera une période d’opportunités de long terme. Voici les 3 meilleurs indicateurs pour délimiter une zone de Dollar Cost Averaging (DCA) pour le cours du Bitcoin.

Une approche de Dollar Cost Averaging (DCA) dans une zone de valorisation attractive permet de réduire considérablement le risque lié au timing car il est impossible de prévoir parfaitement où se fera le point bas final. Mais plusieurs indicateurs on-chain et modèles de valorisation convergent aujourd'hui vers une zone comprise entre 48 000 et 58 000 dollars.

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Le support à long terme de la loi de puissance (Bitcoin Power Law)

La loi de puissance appliquée au Bitcoin constitue l'un des modèles de valorisation les plus robustes du marché. Ce modèle repose sur une relation mathématique entre le temps et l'évolution du prix du Bitcoin sur une échelle logarithmique. Depuis plus de quinze ans, le cours du bitcoin a évolué à l'intérieur de ce canal de croissance de long terme.

Actuellement, le support inférieur du modèle, souvent assimilé à une zone de plancher cyclique, se situe autour de 58 000 dollars. Lors des précédents marchés baissiers, le cours est venu tester ou s'approcher de ce support avant de construire une nouvelle phase haussière. Tant que cette structure demeure intacte, ce niveau constitue une référence majeure pour les investisseurs de long terme.

Le Bitcoin CVDD

Le Cumulative Value Days Destroyed (CVDD) est un indicateur on-chain conçu pour identifier les zones de sous-évaluation extrême du Bitcoin. Il prend en compte la valeur transférée sur le réseau ainsi que l'ancienneté des bitcoins déplacés, offrant ainsi une mesure de la valeur fondamentale du marché.

Historiquement, le CVDD a démontré une remarquable capacité à identifier les principaux points bas de cycle. À l'heure actuelle, cet indicateur se situe autour de 48 000 dollars et est celui qui a eu le plus de précisions pour attraper les points bas du marché baissier cyclique du BTC.

Le prix moyen d'achat des investisseurs de long terme

Le troisième indicateur à surveiller est le prix réalisé des holders de long terme, c'est-à-dire le coût moyen d'acquisition des investisseurs qui conservent leurs bitcoins depuis plusieurs mois. Ce niveau agit fréquemment comme une zone de support majeure lors des corrections avancées du marché.

Aujourd'hui, le prix réalisé des détenteurs de long terme est de 49 000 dollars. Lorsque le cours du bitcoin se rapproche de ce niveau, la pression vendeuse tend historiquement à diminuer tandis que les investisseurs les plus convaincus renforcent leurs positions.

La convergence du support de la loi de puissance à 58 000 dollars, du CVDD à 48 000 dollars et du prix réalisé des holders de long terme à 49 000 dollars permet ainsi de définir une zone d'accumulation privilégiée comprise entre 48 000 et 58 000 dollars, particulièrement adaptée à une stratégie de DCA de long terme à mettre en place cet été sur le cours du bitcoin.

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