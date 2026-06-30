Bitcoin à 59 000 $ – les niveaux clés à surveiller cette semaine

Le Bitcoin (BTC) ouvre la semaine près des 59 000 dollars, plombé par des sorties record sur les ETF spot américains et un dollar au plus haut depuis 13 mois. Entre supports techniques fragiles et publications macro américaines décisives, les prochains jours pourraient redessiner la tendance.

Un marché crypto en zone d’extrême peur

Le cours du Bitcoin évolue ce lundi autour de 59 000 dollars, en recul de près de 20 % sur les trente derniers jours. L’Ether (ETH) accompagne le mouvement à 1 582 dollars, en baisse de 6 % sur la semaine, tandis que le XRP recule de plus de 5 % sur la même période.

Le Fear and Greed Index s’affiche à 12/100, en zone d’extrême peur, proche de ses plus bas historiques. Le sentiment traduit un marché baissier installé, sans signal clair de rebond technique à court terme.

La pression vient aussi des flux institutionnels. Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré plus de 4 milliards de dollars de sorties nettes sur le seul mois de juin, leur pire performance mensuelle depuis leur lancement en janvier 2024. Sur mai et juin cumulés, 6,37 milliards ont quitté ces produits, dont 3 milliards pour le seul IBIT de BlackRock.

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Un dollar fort qui aspire les liquidités

Le Dollar Index (DXY) culmine à 101,38, son plus haut niveau depuis 13 mois *(Source : Yahoo Finance, 30 juin 2026)*. Mécaniquement, quand le DXY monte, les capitaux fuient les actifs risqués vers la sécurité du billet vert, au détriment du BTC.

La Réserve fédérale maintient ses taux entre 3,50 % et 3,75 % et n’exclut pas de nouvelles hausses face à une inflation toujours à 4,2 % en mai . Un contexte macro qui pèse durablement sur le sentiment crypto.

Evolution du Dollar index (DXY)

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Les supports techniques à surveiller

Le BTC oscille entre 59 000 et 60 500 dollars. Le premier niveau critique se situe à 58 115 dollars, plus bas mensuel testé à plusieurs reprises en juin. Une cassure ouvrirait la voie vers la zone des 54 000 à 55 000 dollars.

Plus bas, un bear flag identifié sur le graphique hebdomadaire projette une cible autour de 51 000 dollars. À la hausse, 62 500 dollars constitue le seuil minimum à reconquérir pour soulager la pression vendeuse. Selon l’analyste Vincent Ganne, environ 75 % du bear market cyclique serait déjà réalisé, ouvrant la possibilité d’un rebond technique en juillet.

👉 Sur le même sujet – Bitcoin : 75 % du bear market réalisé, l’analyse de Vincent Ganne

Les rendez-vous macro de la semaine

Plusieurs publications américaines rythmeront la semaine et pourraient faire bouger le marché des cryptomonnaies :

mardi 30 juin à 16h00 : JOLTS, nouvelles offres d’emploi US ;

mercredi 1er juillet à 14h15 : ADP, créations d’emplois dans le secteur privé ;

jeudi 2 juillet à 14h30 : NFP, taux de chômage et inscriptions au chômage ;

vendredi 3 juillet : marchés américains fermés pour Independence Day.

Le rapport NFP de jeudi est le rendez-vous le plus attendu. En mai, l’économie américaine avait créé 172 000 postes avec un chômage stable à 4,3 % . Si juin confirme cette solidité, la Fed n’aura aucune raison de baisser ses taux, et le dollar continuera d’aspirer les liquidités au détriment du Bitcoin.

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Sources : Yahoo Finance – Dollar Index

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