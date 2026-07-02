Le président de la Fed annonce qu'il ne baissera pas les taux, tout en affirmant son indépendance

Lors de son déplacement au Forum de Sintra, le nouveau président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Kevin Warsh, a indiqué qu’il n’enclencherait pas la baisse rapide des taux que certains attendaient. Une information possiblement négative pour les marchés, mais qui pourrait se voir atténuée par une réaffirmation nécessaire de l’indépendance de cette institution.

Le président de la Fed n'envisage pas de baisser les taux

Donald Trump aurait-il la main malheureuse dans le cadre de la nomination de ses présidents successifs à la tête de la Réserve fédérale américaine ? La question mérite d'être posée alors que le successeur de Jerome Powell vient de faire sensation au Forum des banquiers centraux à Sintra, au Portugal.

En effet, Kevin Warsh a tué dans l'œuf la perspective d'une baisse rapide des taux directeurs pourtant fermement réclamée par le président des États-Unis, lors d'une intervention dans le cadre de cette rencontre au sommet, tout en prévenant dans le même temps que « si certains acteurs (...) pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'un objectif d'inflation supérieur à 2%, ils risquent d'être déçus ».

👉 Pour aller plus loin – Découvrez nos guides et tutos pour acheter des actions

Une annonce qui ne va certainement pas permettre de relancer l'appétit des investisseurs pour le risque, d'autant plus face à la perspective d'une fin annoncée de la politique de « guidance prospective » jusque-là menée par la Fed, mais également d'un possible coup de frein imposé au principe du « Fed put » qui consistait à voler au secours des marchés en période de forte baisse.

Pour le Bitcoin, le message est simple : le marché n’a pas reçu de feu vert macro. Il peut y avoir des rebonds, mais le contexte reste contraignant. Ce que ça implique : Warsh n’a pas ouvert la porte à un changement de cap rapide. Pour le moment, la macro ne soutient pas encore une vraie reprise agressive du risque. Wil de Crypto Stratège

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Kevin Warsh réaffirme l'indépendance de la Réserve fédérale américaine

Toutefois, le point véritablement important de l'intervention de Kevin Warsh va bien au-delà de la dynamique à court terme des marchés. En effet, il a profité de cette rencontre à Sintra pour affirmer son indépendance vis-à-vis du gouvernement américain, alors que des soupçons importants pesaient sur son statut de simple relais politique de Donald Trump.

De plus, le président de la Fed a également rassuré ses confrères sur le fait que son institution resterait engagée sur la scène mondiale, notamment dans le cadre des différents forums internationaux destinés à soutenir la coopération entre les différentes banques centrales.

📰 Vers un revenu universel financé par l’IA ? Donald Trump souhaite rencontrer les dirigeants du secteur

En ce qui concerne l'intelligence artificielle, actuellement au centre de toutes les attentions, Kevin Warsh semble rester prudent sur sa capacité à enclencher un gain massif de productivité qui devrait être pris en compte dans la politique monétaire de la Fed, car cela nécessite encore une démonstration effective dans les faits avec un délai pouvant s'inscrire sur plusieurs années.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Sources : Reuters, Finneko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.