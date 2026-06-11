La BCE remonte ses taux face à l’inflation, les cryptos doivent-elles trembler ?

La BCE a relevé ses taux directeurs de 25 points de base ce 11 juin 2026, première hausse depuis 2023. Aux États-Unis, l’inflation des prix à la production atteint un sommet de 3 ans et demi. Dans ce contexte de resserrement monétaire mondial, les actifs risqués comme le Bitcoin se retrouvent au cœur de toutes les attentions. Analyse complète.

Une BCE qui rompt avec deux ans d’assouplissement

La Banque centrale européenne a annoncé ce jeudi 11 juin relever ses trois taux directeurs de 25 points de base, portant le taux de dépôt à 2,25 %, celui des opérations principales de refinancement à 2,40 % et la facilité de prêt marginal à 2,65 %. Il s’agit du premier tour de vis depuis 2023.

Le déclencheur est la guerre au Moyen-Orient qui a fait flamber le baril de Brent autour de 90 dollars, contre 70 dollars avant le conflit, et propulsé l’inflation en zone euro à 3,2 % sur un an en mai. Les équipes de Christine Lagarde ont relevé leurs projections d’inflation à 3,0 % pour 2026, contre une cible de 2 % à moyen terme.

Pour les marchés, la décision n’est pas une surprise. Les traders intégraient déjà ce mouvement depuis plusieurs semaines, et estiment désormais à 100 % la probabilité d’une deuxième hausse en octobre.

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Pourquoi les taux directeurs pèsent sur le Bitcoin

Le lien entre politique monétaire et cryptomonnaies est devenu structurel depuis le cycle 2020-2022. Quand une banque centrale relève ses taux, deux mécanismes se mettent en marche au détriment des actifs risqués.

D’abord, le coût de l’argent augmente. Les obligations d’État rémunèrent davantage, ce qui rend les placements sans risque plus attractifs. Un investisseur qui peut obtenir 3 ou 4 % sans bouger de sa chaise réfléchit à deux fois avant de placer son épargne sur un actif aussi volatil que le Bitcoin (BTC).

Ensuite, la liquidité se contracte. Les entreprises empruntent moins, les ménages consomment moins, et les flux spéculatifs qui alimentent traditionnellement les rallyes crypto se raréfient. C’est exactement ce scénario qui avait précipité la chute du marché en 2022, lorsque la Fed avait enchaîné les hausses agressives.

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Une hausse de taux n’est pas toujours une mauvaise nouvelle

L’histoire récente offre toutefois un contre-exemple intéressant. Entre 2022 et 2024, malgré le cycle de resserrement le plus brutal depuis quarante ans, le Bitcoin a fini par marquer de nouveaux sommets historiques. Porté par l’approbation des ETF spot Bitcoin et l’anticipation d'un pivot de la FED.

Le mouvement de la BCE était attendu et donc déjà intégré dans les cours. Ce qui compte désormais, c’est la trajectoire future. Si les investisseurs anticipent un cycle court, c’est à dire une période de hausse de taux brève suivie d’un retour à une politique accommodante, ce que l’on appelle un pivot dovish, l’impact négatif sur les cryptomonnaies restera contenu. À l’inverse, si la BCE durcit le ton et laisse entendre que d’autres hausses suivront, la pression sur les actifs risqués s’intensifiera.

Le communiqué officiel précise que le Conseil des gouverneurs « ne s’engage pas sur une trajectoire de taux particulière » et adoptera une approche réunion par réunion. Cette ambiguïté laisse aux marchés la liberté d’interpréter chaque donnée macro à venir.

Le piège américain : une inflation qui s’emballe

La situation est plus tendue outre-Atlantique. L’indice des prix à la production (PPI) a bondi de 6,5 % sur un an en mai 2026, son plus haut niveau depuis novembre 2022. L’inflation à la consommation a quant à elle franchi les 4 % pour la première fois en trois ans.

Face à ces chiffres, certains économistes évoquent désormais une possible hausse de taux de la Fed plutôt qu’une baisse. La fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 % pourrait être maintenue jusqu’en 2027 selon Ben Ayers, économiste senior chez Nationwide. Un scénario que peu d’investisseurs envisageaient il y a quelques mois.

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Et le Japon dans l’équation ?

La Banque du Japon (BoJ) complète ce tableau de resserrement global. Elle s’apprête à relever son taux directeur à 1 %, un niveau inédit depuis 1995, sous la pression d’une inflation persistante et d’un yen faible. Cette décision a un impact majeur sur les cryptos via le mécanisme du carry trade.

Pendant des années, les investisseurs ont emprunté en yens à taux zéro pour acheter des actifs plus rémunérateurs ailleurs, comme les actions et les cryptomonnaies. Chaque resserrement de la BoJ menace donc de provoquer un débouclage partiel de ces positions, comme on l’avait vu en août 2024.

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Bonne ou mauvaise nouvelle pour les cryptos ?

La réponse est nuancée. À court terme, la hausse des taux de la BCE pèse mécaniquement sur les actifs risqués. Le coût d’opportunité de détenir du Bitcoin augmente, et la liquidité disponible pour la spéculation se réduit.

À moyen terme cependant, l’équation est plus complexe. L’inflation élevée est historiquement un terreau favorable au Bitcoin, présenté comme une couverture contre la dévaluation monétaire. Si les banques centrales perdent la bataille contre la hausse des prix, la thèse de l’or numérique pourrait reprendre de la vigueur.

Le scénario à surveiller est celui d’un éventuel faux pas de la BCE. Plusieurs économistes pointent déjà le risque d’une erreur comparable à celles de 2008 ou 2011, lorsque l’institution avait dû faire marche arrière en urgence. Un retour rapide à une politique accommodante, dans un contexte d’inflation toujours élevée, créerait un cocktail historiquement explosif.

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Sources : BCE, Les Echos, Reuters, Japan Times

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