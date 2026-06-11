L'inflation n'a jamais été aussi élevé en 3 ans — Vers une nouvelle envolée des prix ?

En Europe comme aux États-Unis, l'inflation grimpe à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis plusieurs années en raison de la crise pétrolière. Nous faisons le point.

L'inflation explose à nouveau sur fond de crise pétrolière

Hier, le Bureau of Labor Statistics a publié son indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mai 2026. Ainsi, l’inflation affiche une hausse de 4,2 % par rapport à mai 2025, un chiffre bien loin de « l’objectif » de 2 % recherché par les banques centrales.

Dès lors, l’inflation n’avait pas été aussi élevée aux États-Unis depuis le mois d’avril 2023, avec un CPI alors à 4,9 %. La différence, c’est que les chiffres de l’époque s’inscrivaient dans une tendance de ralentissement de l’inflation, là où, cette fois, nous semblons n’être qu’au début d’une phase d’accélération :

Évolution de l'inflation aux États-Unis

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Sur X, le compte de The Kobeissi Lette a comparé deux graphiques, à savoir l’évolution de l’inflation entre les périodes 1967-1983 et 2015 à aujourd’hui. Sur cette animation, nous pouvons ainsi voir des similitudes :

American consumers are now facing 7%+ mortgage rates, 4.2%+ inflation, and a 30% loss in the purchasing power of the US Dollar since 2020. Meanwhile, US CPI inflation continues to follow a similar trajectory as the late 1970s. Will history repeat itself? https://t.co/HlPJ4gluHN pic.twitter.com/88HKxQ0LQh — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 10, 2026

À l’époque, plusieurs événements marquants avaient eu lieu, tels que la fin des accords de Bretton Woods en 1971, le choc pétrolier de 1973 ou bien la révolution iranienne de 1979, qui a conduit à un deuxième choc pétrolier.

Aujourd’hui, les prix du pétrole sont de nouveau au cœur des préoccupations, notamment avec le cours du baril de Brent qui ne parvient pas à repasser sous le seuil des 90 dollars :

Cours du BRENT en données quotidiennes

Hier après-midi, les prix se sont même envolés de 4,6 % pendant quelques heures, avant de corriger quelque peu durant la nuit.

Cela s’explique par de nouvelles frappes de l’armée américaine en Iran, suivies d’une riposte. Si un accord de paix semblait proche ces dernières semaines, cet espoir s’amenuise désormais, au regard de cette nouvelle escalade.

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En Europe aussi, le constat est similaire, avec l’inflation qui s’accélère également, alors que les chiffres du mois de mai affichent 3,2 %, soit un plus haut depuis septembre 2023.

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Sources : TradingView, Trading Economics

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