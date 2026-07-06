La livre turque chute de 15 % en 1 an, les épargnants se réfugient dans les stablecoins et les cryptos

La livre turque poursuit sa dépréciation face au dollar tandis que l’inflation continue d’éroder le pouvoir d’achat des ménages. Face à cette double pression, une partie croissante des épargnants se tourne vers les cryptomonnaies, d’abord vers les stablecoins, qui offrent une exposition au dollar plus accessible que les solutions financières traditionnelles.

La livre turque continue de se déprécier, elle perd 15 % en 1 an et 97 % depuis 2008

La Turquie fait face depuis plusieurs années à une inflation durablement élevée et à une perte progressive de confiance dans sa monnaie. Cependant, malgré le resserrement de la politique monétaire engagé ces derniers mois, la livre continue de perdre de la valeur face au dollar, compliquant la préservation de l’épargne des ménages.

Sur 1 an, le taux de change de la livre tuque contre le dollar est passé d’environ 0,024 dollar au mois de juillet 2025 à près de 0,02 dollar aujourd'hui, soit une perte de plus de 15 %.

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Si la livre s’échange aujourd’hui à environ 0,02 dollar, au mois d'août 2008 une unité de la monnaie turque s'échangeait contre 0,86 dollar, elle a ainsi perdu plus de 97 % de son prix face au billet vert en 18 ans. Autrement dit, la devise turque vaudrait désormais plus de 40 fois moins qu’à cette époque.

Cours de la lyre turque contre le dollar

Cette dépréciation s’ajoute à une inflation qui resterait proche de 32 % annuelle au mois de juin 2026, soit une hausse de 1,5 point depuis le début de l’année.

Pour les ménages turcs, la situation s’est surtout dégradée depuis la crise sanitaire de 2020. Si le pays était déjà habitué à une inflation supérieure à 10 % par an, celle-ci a culminé à près de 85 % au mois d’octobre 2022 avant de retomber sans sembler vouloir retomber sous les 30 %.

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Les stablecoins servent de refuge monétaire, mais restent dépendants du dollar

La Turquie figure parmi les pays où l’adoption des cryptomonnaies est la plus élevée au monde, selon les études, entre 40 % et 52 % des adultes turcs posséderaient des cryptos.

Dans un pays confronté à une forte inflation, ce sont les stablecoins qui concentrent aujourd’hui l’essentiel de la demande serveant de protection. Pour un épargnant turc, l’USDT et l’USDC permettent de sortir rapidement de la livre tout en conservant une exposition au dollar, la monnaie la plus adoptée au monde.

Cependant, en adoptant les stablecoins pour se protéger des effets de la politique monétaire turque, les épargnants s’exposent à d’autres formes de dépendance.

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Les stablecoins reposent sur des émetteurs privés, capables de geler des fonds ou de censurer certaines transactions. De plus, leur stabilité dépend aussi du dollar, et donc, indirectement, des décisions de la Réserve fédérale américaine qui pourrait tomber à terme dans les mêmes travers qui ont mené la livre à 30 % d'inflation.

Bitcoin se distingue précisément par les faiblesses des monnaies fiduciaires, et à mesure que la volatilité de son prix tend à diminuer au fil des années, son émission reste fixée par son protocole et ne dépend ni d’un État ni d’une entreprise.

Si l'utilisation du BTC comme monnaie de refuge apparaît encore moins évidente aujourd’hui que celle des stablecoins, un affaiblissement durable du dollar pourrait inciter davantage d’épargnants à s’y intéresser, en particulier dans les pays déjà confrontés aux conséquences d’une forte inflation.

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Sources : TradingView, TradingEconomics

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