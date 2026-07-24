Bitcoin proche du bottom ? Les signaux historiques qui virent au vert

Bitcoin évolue désormais 50 % sous son dernier sommet historique, après plus de 40 semaines de marché baissier. Un analyste de chez Blockworks publie son étude et relève plusieurs indicateurs rarement observés, qui ont historiquement accompagné les dernières phases des bear markets du BTC.

Bitcoin n’a jamais été aussi survendu face au Nasdaq et à l'or

Depuis son sommet historique, Bitcoin a perdu 50 % de sa valeur et traverse désormais son bear market depuis plus de 40 semaines. Le BTC affiche également une performance nulle depuis mars 2021 et face au Nasdaq depuis novembre 2017, malgré une volatilité largement supérieure à celle de l’indice américain.

Au début du mois de juin, nous relevions déjà un niveau de survente comparable à celui du krach Covid. L’analyse publiée par Luke Leasure, responsable de la recherche chez Blockworks, s’intéresse cette fois au RSI appliqué au ratio entre le Nasdaq 100 et Bitcoin, ainsi qu’au ratio entre l’or et Bitcoin.

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Sur le ratio entre le Nasdaq et Bitcoin, l’indicateur atteint actuellement 72,6, son niveau le plus élevé jamais enregistré, témoignant d'une survente historique du BTC face au secteur technologique des États-Unis. Au mois de septembre 2022, ce ratio atteignait déjà son précédent record de 68,5.

Ratio Nasdaq/BTC RSI

Pour le ratio entre l'or et Bitcoin, au mois de février 2026, l’indicateur a également atteint 80, indiquant que le métal jaune n’avait jamais été aussi suracheté face au BTC. Avec la chute de 29 % du cours de l'or, ce RSI est maintenant revenu sous les 60.

Au cours des précédents cycles, ce ratio entre l’or et Bitcoin, qui avait atteint ses sommets dépassant les 70, marquait les points bas de long terme du BTC. Sur un horizon de 1 à 3 ans, Bitcoin avait ensuite surperformé l’or et le dollar, enregistrant ces phases de bull run.

Ratio or/BTC RSI

Néanmoins, il est important de noter que cet indicateur n'est pas précis. En 2022, quand il dépassait les 70 face à l'or et les 66 face au Nasdaq, le cours du Bitcoin a continué à perdre près de 30 % et a marqué son bottom 4 mois plus tard.

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Le prix réalisé laisse encore envisager une dernière baisse

Le prix réalisé de Bitcoin est un indicateur qui estime le prix d’achat moyen de l’ensemble des BTC en circulation. Aujourd'hui, il se situe actuellement autour de 53 000 dollars, soit environ 18 % sous le cours du BTC. Ce niveau permet d’identifier une zone où une grande partie du marché commence théoriquement à détenir ses Bitcoins en pertes.

Ce prix réalisé constitue toutefois un repère, pas un plancher. En effet, le Bitcoin n’a passé que 12 % de son existence sous cet indicateur, mais tous les points bas des précédents bear markets ont été enregistrés après une cassure de celui-ci.

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L’histoire des cycles suggère donc que le BTC pourrait encore revenir vers les 53 000 dollars, voire passer temporairement sous ce niveau, avant d’inscrire son bottom. Une telle baisse ne remettrait pas en cause l’analyse de Luke Leasure, elle correspondrait au contraire au comportement observé lors des précédents marchés baissiers.

Après les sommets de 2013, 2017 et 2021, Bitcoin avait atteint son point bas avant la 60e semaine suivant son sommet précédent. Le cycle actuel se trouve autour de sa 40e semaine, ce qui placerait un éventuel bottom avant la fin du mois de novembre 2026 si ce schéma se répétait.

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Sources : X, TradingView

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