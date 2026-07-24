La première Bitcoin Treasury au monde, Strategy, annonce la création d’un consortium dédié à la sécurité quantique de la plus emblématique des cryptomonnaies. Une structure essentiellement composée d’acteurs institutionnels qui annonce un engagement de 15 millions de dollars sur les prochaines années.

Bitcoin Security Consortium : une protection institutionnelle contre le risque quantique

L'inscription grandissante des acteurs institutionnels de la finance actuelle au sein de l'écosystème du Bitcoin entraîne une modification notable de ses perspectives de développement, mais également de la prise en charge de certains aspects destinés à assurer son bon fonctionnement sur le long terme.

Une réalité visiblement à l'origine de la création du « Bitcoin Security Consortium », présenté par le leader mondial des Bitcoin Treasuries, Strategy, comme « un nouveau groupe destiné à financer les travaux sur la sécurité à long terme de Bitcoin, notamment en matière de cryptographie post-quantique, et à devenir une source de référence sur l'état d'avancement de ces travaux ».

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Selon les termes du communiqué officiel de Strategy, cette structure regroupe « un large éventail de l'écosystème institutionnel du Bitcoin » - détenteurs, dépositaires, plateformes d'échange, fournisseurs d'infrastructures, prestataires de paiement et gestionnaires d'actifs - puisqu'elle compte parmi ses membres fondateurs Anchorage Digital, ARK Invest, BlackRock, Block, Blockstream, Coinbase, Fidelity Digital Assets et Galaxy.

Pourquoi un tel engagement ? Tout simplement afin de « financer et soutenir les développeurs et chercheurs déjà mobilisés sur les questions de sécurité de Bitcoin, notamment les travaux de long terme visant à préparer le protocole à une éventuelle ère de l'informatique quantique ».

En tant que détenteurs de long terme, nous avons tout intérêt à ce que Bitcoin reste sécurisé pour les générations futures. Financer les personnes qui accomplissent ce travail et contribuer à informer le débat est une manière naturelle pour nous d'apporter notre soutien. Phong Le, CEO de Strategy

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Un engagement de 15 millions de dollars sur les prochaines années

À l'occasion de ce lancement, Strategy annonce également un engagement financier de ses membres fondateurs, estimé à 15 millions de dollars sur les trois prochaines années, en précisant que chaque organisation reste libre d'allouer ses fonds aux développeurs, chercheurs et structures de son choix.

L'un des principaux objectifs de ce consortium vise à assurer une plus grande transparence au sujet des avancements concrets et effectifs menés par l'écosystème du Bitcoin en matière de préparation au risque quantique, afin de « devenir une source d'information claire et fiable sur ces travaux à destination des investisseurs, du grand public et des médias ».

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L'occasion pour Strategy de rappeler que l'informatique quantique ne représente pas un risque actuel, mais une éventualité qui pourrait arriver dans quelques années, tout en précisant bien que ce consortium reste un outil d'accompagnement et de soutien, sans aucun pouvoir sur le Bitcoin.

Le Consortium s'inspire du modèle adopté depuis longtemps par les groupes industriels qui soutiennent les logiciels open source dont ils dépendent : ils apportent des ressources financières et de la visibilité sans pour autant contrôler les développements. Il ne développe ni ne dirige le protocole Bitcoin, ne prend aucune position sur les évolutions du protocole et ne s'exprime pas au nom de Bitcoin ni de ses développeurs. Strategy

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Source : Strategy

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