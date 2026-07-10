Le directeur juridique et défenseur de la crypto pour Coinbase Paul Grewal quitte ses fonctions

L’avocat de tous les combats crypto menés par la plateforme Coinbase au cours des dernières années, Paul Grewal, annonce qu’il quitte ses fonctions de directeur juridique à la fin du mois de juillet. Qu’est-ce que cela implique ?

Paul Grewal quitte ses fonctions d'avocat principal de Coinbase

Au cours des dernières années, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase a très clairement confirmé son statut d'acteur central du secteur aux États-Unis en devenant le principal porte-parole de sa cause réglementaire auprès des autorités et représentants politiques locaux.

Une position à la fois juridique et lobbyiste portée par son avocat principal, Paul Grewal, qui va trouver un terrain plus favorable lors de la réélection de Donald Trump fin 2024 et de l'arrivée de son administration présentée comme pro-crypto à la Maison Blanche quelques mois plus tard.

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Des années intenses au cours desquelles Paul Grewal sera de tous les combats, initialement contre la Securities and Exchange Commission (SEC) dirigée par Gary Gensler, mais également lors de son introduction en bourse, et plus récemment dans le cadre du rapport de force mené contre le secteur bancaire afin de définir les grandes lignes du cadre réglementaire CLARITY Act, toujours bloqué au Sénat.

Un parcours crypto intense qui vient toutefois de prendre un tournant décisif, puisque l'avocat principal de Coinbase a officialisé il y a quelques heures sur le réseau X le fait qu'il quitte ses fonctions à la fin du mois.

Après six années passées chez Coinbase, je quitte l'entreprise. À la fin du mois, je passerai à un rôle de conseiller et je continuerai à siéger au conseil d'administration de Coinbase National Trust Company. Je resterai un allié de Coinbase pour la vie et je suis profondément reconnaissant envers Brian Armstrong et le conseil d'administration de Coinbase de m'avoir offert l'opportunité d'une vie. Paul Grewal

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Molly Abraham devient la nouvelle directrice juridique de Coinbase

Difficile de déterminer dans quel contexte interne à Coinbase ce départ s'inscrit, mais le silence de son fondateur et actuel CEO Brian Armstrong - pourtant très actif sur le réseau X - au regard du statut central de Paul Grewal pourrait laisser penser que la situation est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît.

Quoi qu'il en soit, Paul Grewal annonce également que Molly Abraham, actuelle vice-présidente du département juridique de Coinbase depuis 5 ans, le remplacera au poste de nouvelle directrice de ce pôle essentiel, pendant que Ryen VanGrack assumera son rôle de vice-président.

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Nul doute que cette fonction amènera également Molly Abraham à affronter de nombreux enjeux juridiques stratégiques en lien à l'implantation de Coinbase dans l'évolution actuelle du secteur des cryptomonnaies, avec comme premier dossier compliqué une adoption effective (de moins en moins probable) du CLARITY Act avant la fin de cette année.

Nous avons construit quelque chose d'exceptionnel ici. J'en suis extrêmement fier, avant tout grâce aux personnes extraordinaires avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Merci à tous. Paul Grewal

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Source : Paul Grewal

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