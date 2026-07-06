CLARITY Act : voilà la prochaine date à retenir pour la régulation crypto aux États-Unis

Alors que le CLARITY Act patine aux États-Unis, une prochaine échéance pourrait intervenir le 7 août pour faire avancer cette régulation crypto. Qu'en est-il ?

Le CLARITY Act va-t-il trouver une issue cette année ?

Le 3 novembre 2026, les États-Unis vont connaître leurs prochaines élections de mi-mandat, les fameux midterms qui verront la remise en jeu de l’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des 100 sièges du Sénat.

C’est une échéance importante, en particulier pour le CLARITY Act, la fameuse régulation censée clarifier le cadre sur les cryptomonnaies dans le pays. En effet, alors que le texte fait déjà débat, un changement dans les forces politiques en jeu pourrait venir mettre à mal une loi déjà clivante.

À ce propos, les parieurs sur Polymarket misent sur une probabilité de 50 % de voir le Clarity Act passer cette année.

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Ainsi, la prochaine grande échéance pour le texte est le 7 août prochain. En effet, il s’agit là de la dernière session du Sénat « avant la pause estivale et la période électorale », comme le rapportent nos confrères de CoinDesk. À ce propos, trois personnes proches du dossier ont déclaré au média qu’elles se montraient optimistes quant à une adoption du cadre réglementaire cette année.

Notamment, les équipes en charge de cet important projet continueraient de se réunir pour se mettre d’accord sur les différentes questions à régler.

Si le GENIUS Act avait rapidement été adopté en ce qui concerne les stablecoins, nous voyons là que le dossier prend plus de temps. D’ailleurs, les rendements sur ces stablecoins et la concurrence avec les banques traditionnelles font justement partie des points clivants.

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Si le Congrès bascule de nouveau sous la bannière du camp démocrate, l'ambiance pourrait de nouveau se refroidir aux États-Unis pour les cryptomonnaies. D'ici là, rendez-vous dans un mois pour prendre de nouveau la température.

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Source : CoinDesk

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