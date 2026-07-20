« La prochaine génération n’aura pas de compte bancaire » pour ces entrepreneurs crypto

Alors que l'adoption des cryptomonnaies gagne toujours plus de terrain auprès des jeunes générations, certains se demandent s'ils pourraient ne jamais avoir à ouvrir un compte bancaire classique, comme nous les connaissons actuellement. Mais alors, quel pourrait être le prochain modèle économique dans le domaine ?

Vers un monde sans comptes bancaires ?

Malgré une lutte acharnée de la part du secteur bancaire, notamment dans le cadre de la législation crypto américaine CLARITY Act, et des cadres réglementaires souvent plus restrictifs que véritablement axés sur l'accompagnement de l'innovation, les cryptomonnaies continuent de s'imposer dans les paysages économiques et financiers modernes.

Une réalité qui permet de s'interroger sur la pérennité - et finalement même l'utilité - de certains modèles actuels, comme par exemple les comptes bancaires classiques que nous utilisons actuellement. En effet, ils pourraient devenir obsolètes bien plus rapidement qu'on ne l'imagine, selon le cofondateur de Steakhouse Financial.

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Selon ses déclarations dans le cadre d'une interview donnée au média CoinDesk, Adrian Cachinero explique en effet comment il estime que sa fille d'un an et demi, « n’aura probablement jamais besoin d’ouvrir un compte bancaire de toute sa vie ».

Et pour cause, son protocole se spécialise dans les rendements appliqués aux dépôts de stablecoins, tout en conservant le contrôle des actifs conservés. Une concurrence directe aux dépôts bancaires classiques qui ne signe toutefois pas la fin des banques, mais la mise en place d'un monde de type « digital first » qui privilégiera les services financiers qui fonctionneront avant tout en ligne.

Je fais peut-être partie de la dernière génération à se souvenir de la vie avant Internet. Je pense vraiment que les stablecoins deviendront un moyen d'échange naturel pour les personnes nées avec le numérique. Pour elles, Internet est simplement un état de fait. Adrian Cachinero

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Banques traditionnelles vs « super app » crypto

Une mutation qui s'exprime déjà dans les chiffres, avec des volumes en stablecoins qui explosent du côté de géants comme Visa, pendant que Standard Chartered promet un montant en circulation de ces cryptomonnaies stables multiplié par sept d’ici 2028, largement soutenu par un essor des agents IA en capacité de capter 12 % du commerce électronique dès 2029.

En parallèle, les néo-banques captent près de 40 % des nouvelles ouvertures de comptes dans le monde et revendiquent plus de 1,4 milliard d’utilisateurs à l'heure actuelle. Autant de données qui permettent au responsable mondial des paiements chez Standard Chartered, Naveen Mallela, d'estimer - à titre personnel - que le modèle bancaire traditionnel va sans aucun doute évoluer.

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Au lieu d’avoir des comptes dans différentes banques ou des comptes de courtage séparés, vous disposerez d’un portefeuille contenant des liquidités, des dépôts tokenisés émis par différentes banques, des stablecoins, des fonds monétaires tokenisés, des cryptomonnaies et d’autres actifs, le tout dans une seule application, un seul wallet. Naveen Mallela

Des évolutions en cours qui s'inscrivent très clairement dans les stratégies de type « super app » mises en place par certains géants du secteur crypto, comme la plateforme Kraken qui ambitionne de devenir la première plateforme avec une licence bancaire européenne, dans le but de proposer tous les services financiers possibles (crypto, actions, portefeuilles et comptes bancaires) au même endroit.

Un point apparaît toutefois comme une faiblesse systémique, alors même qu'il s'agit d'une donnée essentielle du secteur des cryptomonnaies : le principe d'auto-conservation. Et pour cause, les nombreuses affaires d'enlèvements et de séquestrations s'imposent désormais comme un véritable traumatisme, au point de lui préférer un système de garde plus proche du modèle bancaire.

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Source : CoinDesk

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