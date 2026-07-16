« L'adoption de la crypto ne viendra pas des réseaux sociaux » - Le fondateur de Base fait son mea culpa

En pleine controverse au sujet des « creator coins », le fondateur du layer 2 Base revient sur l’engagement prononcé de son écosystème dans le secteur des réseaux sociaux Web3. Une erreur qu’il souhaite corriger, en remettant notamment son application sous la responsabilité du célèbre investisseur crypto Cobie.

Le fondateur de Base revoit sa copie au sujet des réseaux sociaux Web3

Difficile d'estimer quel sera le principal support de l'adoption grand public tant attendue des cryptomonnaies, alors que le secteur évolue sans cesse dans différentes directions afin de tester toutes les fonctionnalités possibles, qu'elles soient basées sur la confidentialité, les offres financières ou une dimension plus sociale.

Un dernier secteur que le fondateur du layer 2 Ethereum Base - étroitement lié à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase - avait tout particulièrement ciblé dans le cadre du développement de son écosystème, notamment avec le protocole Zora... désormais implanté sur Solana depuis février dernier.

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Un pari qui s'est très clairement révélé perdant, alors que Jesse Pollak vient de publier un long mea culpa sur le réseau X au sujet de sa vision d'une adoption crypto portée par « de nouvelles expériences sociales nativement on-chain : les créateurs, le contenu, la messagerie », vis-à-vis de laquelle il admet s'être « bel et bien trompé ».

Doit-on y voir un lien direct avec le récent remontage de bretelles subi par le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, au sujet du flop des creator coins ? Possible, puisque le fondateur de Base reconnaît quelques jours plus tard que « la focalisation de Base sur l'aspect social lui a fait prendre du retard dans d'autres domaines devenus essentiels ».

Les développeurs ont bien déclenché la nouvelle vague d'adoption crypto (marchés prédictifs, contrats perpétuels, stablecoins) mais le social n'en a pas fait partie. En réalité, tout l'écosystème social vers lequel beaucoup d'entre nous travaillaient - Farcaster, Zora, les mini-apps et, oui, les creator coins - s'est complètement effondré. Pendant longtemps, j'estimais que c'était le seul moyen de créer une croissance suffisamment virale pour amener la crypto à un milliard de personnes. Sans surprise, je pense désormais que c'était faux. Jesse Pollak

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Cobie reprend les rênes de l'application Base

Malgré cet exercice d'humilité éprouvant, Jesse Pollak continue de poursuivre son objectif destiné à « faire de Base la blockchain de la finance mondiale » en appliquant une logique d'adoption quelque peu différente, puisqu'elle repose désormais sur le constat présenté comme évident « qu'une meilleure infrastructure monétaire suffit largement ».

Dans ce contexte, le fondateur de Base indique avoir rendu le contrôle de l'application Base à sa maison mère, Coinbase, tout en annonçant sa prise en main par le célèbre investisseur crypto Cobie afin de l'implanter au-delà de son écosystème.

📰 Le CEO de Coinbase l'admet : « nous nous sommes plantés » avec les creator coins

Désormais, Jesse Pollak espère que la communauté de son layer 2 pourra oublier le sujet douloureux des creator coins afin de se concentrer sur ses trois priorités pour la fin de cette année : « devenir la référence dans le trading, les paiements et les agents IA ».

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Source : Jesse Pollak

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