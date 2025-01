Comment Cannes veut devenir la première ville crypto de France – Entretien exclusif

Une première en France. Pour préparer sa ville à l’Ethereum Community Conference (EthCC), le Maire de Cannes, David Lisnard, veut sensibiliser les commerçants de la ville à l’usage des cryptomonnaies « comme moyens de paiement » et pas comme simple outils d’investissement. Une première, qui témoigne d’une évolution significative des mentalités. Et qui sait, cela pourrait donner des idées aux autres villes ?

Interview de Régine Resbeut-Montanella, Conseillère grands-projets du maire de Cannes

Cannes, première ville crypto de France ? La prochaine Ethereum Community Conference (EthCC), le plus grand évènement européen autour de la blockchain Ethereum, aura lieu dans la ville de Cannes. Pour l'occasion, la mairie va organiser le 4 février prochain une journée de sensibilisation.

L'objectif ? Permettre aux commerçants de la ville de découvrir les cryptomonnaies comme moyens de paiements. Comment cet évènement est-il organisé, et quelle est la vision de la Mairie de Cannes ?

Pour répondre à ces questions, nous avons eu la chance d'échanger avec Régine Resbeut-Montenella, Conseillère Grands Projets auprès de la Mairie de Cannes.

Marc-Antoine Caen Poletti : Avez-vous des entreprises partenaires dans le cadre de cet atelier de février sur la cryptomonnaie ?

Régine Resbeut-Montanella : Avant tout, je voudrais dissiper un malentendu : la mairie de Cannes ne va pas acquérir une solution de paiement en cryptomonnaies pour la mettre à disposition des commerçants cannois. Elle ne va pas non plus promouvoir auprès des commerçants une solution plutôt qu’une autre. Ce n’est pas notre mission en tant que mairie. La volonté de monsieur David Lisnard est de sensibiliser les commerçants et les professionnels du tourisme à un phénomène mondial et en pleine croissance.

La ville de Cannes est d’autant plus concernée en raison de son statut de hub touristique mondial. Nous sommes en compétition avec des villes comme Los Angeles ou Barcelone. Pour rester leader, il est vital d’être à la pointe de l’innovation. La blockchain en général et les cryptomonnaies en particulier font partie d’un futur dans lequel Cannes entend bien conserver sa place.

Nous voulons éclairer nos concitoyens, les renseigner sur ces nouveaux outils, pour leur laisser le choix de les adopter, ou non, et de choisir ceux qui leur conviennent le mieux. Une boutique de luxe n’aura pas les mêmes besoins qu’un hôtel ou un restaurant. Notre rôle n’est pas de mettre en avant une solution en particulier, mais réellement de donner aux commerçants toutes les clés pour faire le meilleur choix.

Nous voulons répondre à la question : « C'est quoi une banque » et pas dire « ouvre un compte dans telle banque »

Il s’agit d’une première en France ?

Lorsque David Lisnard a décidé de lancer une stratégie Web3 à l’échelle de la destination Cannes incluant un volet cryptomonnaies, nous avons réalisé un benchmark pour voir ce qui avait été fait.

La ville de Talence, près de Bordeaux, a mené une initiative pour encourager le paiement en cryptomonnaies et privilégié une solution de paiement. La démarche de Cannes est bien différente : elle s’inscrit dans une stratégie Web3 globale, la Mairie de Cannes n’entend pas imposer de solution de paiement et, compte tenu de la fréquentation touristique de Cannes (de loisirs et d’affaires), nous attendons un déploiement de plus grande ampleur.

La stratégie Web3 n’est pas une opération de communication mais de développement économique. On peut donc dire que c’est une première en France.

Comment vous est venue cette idée ?

Le taux d’adoption des cryptomonnaies est particulièrement élevé chez les personnes disposant d'un pouvoir d’achat conséquent et qui constituent une partie importante de nos visiteurs tout au long de l’année.

Nous souhaitons on-boarder l'écosystème cannois dans les cryptomonnaies.

Nous avons réalisé un sondage auprès de nos commerçants qui a montré qu’un très faible nombre d’entre eux acceptait les cryptos. En outre, si les chefs d’entreprises et les commerciaux sont souvent volontaires pour se lancer dans l’aventure, il y a beaucoup d’interrogations en matière juridique, comptable et fiscale. C’est pourquoi nous avons estimé nécessaire d’acculturer les commerçants aux cryptomonnaies et notre premier atelier du 4 février prochain s’appelle d’ailleurs « Décryptons la cryptomonnaie ».

Quels sont les commerçants que vous avez visés avec cette journée d’information ?

Nous avons ciblé en priorité les socioprofessionnels du tourisme (hôtels, restaurants, plages privées mais aussi boutiques de luxe) qui sont représentatifs de notre écosystème et dont la clientèle est potentiellement détentrice de cryptomonnaie.

À la suite de l’écho rencontré par la publication de monsieur David Lisnard sur les réseaux sociaux, nous avons également reçu de nombreuses demandes, parfois même extérieures à Cannes. Aujourd’hui, nous avons 237 inscrits sur une capacité de 350 places.

Nous n’excluons pas d’organiser un 2e atelier pour aborder plus de sujets.

Venons-en à cette journée du 4 février : quel programme avez-vous prévu ?

La programmation est en phase de finalisation, mais je peux déjà partager avec vous les grandes lignes.

La journée commencera avec une allocution enregistrée de monsieur le maire, David Lisnard.

Viendra ensuite une présentation de la 8e édition de l'EthCC, qui aura lieu à Cannes du 30 juin au 3 juillet, et qui fait partie intégrante de la stratégie Web3 de la destination Cannes. Pour l’occasion, nous aurons le président d’Ethereum France, Jérôme de Tychey. Ce sera l’occasion de dresser un état de l’art de la crypto et des enjeux des paiements en crypto : de quoi parle-t-on, qu’est-ce que la crypto, etc.

La journée se poursuivra avec des présentations de solutions : nous aurons la chance de recevoir les dirigeants des entreprises Coinbase et Coinhouse. Ces derniers interviennent non pas pour vendre une solution, mais pour éduquer et partager leur expertise métier.

Le groupe Partouche, qui accepte les paiements en crypto dans ses casinos, fera part de son retour d’expérience.

Nous aurons enfin des experts dans des domaines plus spécifiques : comptabilité, fiscalité et juridique.

Quelles retombées espérez-vous obtenir pour la ville à l’issue de cette journée de sensibilisation ?

L’objectif est que le nombre de commerçants cannois acceptant les cryptomonnaies, actuellement très faible, augmente progressivement, particulièrement en vue de l’accueil de l’EthCC fin juin.

Une carte interactive valorisant les commerçants qui acceptent les cryptomonnaies sera établie à l’occasion de l’ETHcc. Cela nous permettra de mesurer le taux d’adoption.

Est-ce qu’un succès de cette opération pourrait donner lieu à des initiatives semblables dans d’autres villes ? Une sorte de franchise ?

Ce n’est pas l’objectif de la Mairie de Cannes qui est de créer et de développer des externalités positives pour l’écosystème local. En revanche, nous serons ravis de partager notre retour d’expérience avec d’autres collectivités, bien sûr.

Vous proposez aux commerçants d’utiliser les cryptomonnaies. Mais comment les taxes seront-elles prélevées sur ces transactions ?

C’est justement un point que nous allons aborder le 4 février, car cela fait partie des questions les plus récurrentes. Les commerçants veulent aussi avoir des informations sur les risques liés à la volatilité des cryptomonnaies, comment s’en protéger, etc.

Ce que je peux déjà vous dire, c’est qu’il existe des solutions qui permettent aux clients de payer en cryptomonnaies et d’opérer une conversion en euros de telle sorte que le commerçant qui reçoit le paiement euros ne supporte aucun risque de change, ni d’ailleurs la commission qui est à la charge du client. En clair, si l’addition d’un restaurant est de 100 euros, le commerçant recevra 100 euros même si le paiement est réalisé en cryptomonnaies.

Ce n’est qu’un exemple, mais nous savons que des solutions existent. C’est précisément le but de cette journée : présenter les différentes solutions, celles qui s’adaptent le mieux en fonction des besoins de chacun, et laisser les Cannois choisir.

La Mairie de Cannes est aussi une entité économique qui peut recevoir des paiements. Avez-vous mis en place une solution ? Avez-vous choisi un partenaire ?

Malheureusement non ! En l’état actuel de la réglementation française, la Mairie de Cannes, en tant qu’organisme public, ne peut accepter directement de paiement en cryptomonnaies pour les impôts locaux et les autres recettes publiques.

Aux États-Unis, on voit que les États avancent plus vite que le gouvernement fédéral. Est-ce que l’initiative de Cannes est observée par le gouvernement français afin de comprendre comment les cryptomonnaies pourraient être intégrées à l’économie ?

Je ne sais pas si l’initiative cannoise est observée, mais il est évident que le sujet des cryptomonnaies intéresse Bercy comme d’ailleurs tous les pays européens, particulièrement depuis l’élection de Donald Trump qui défend l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin.

Conclusion et présentation de la stratégie Web3 globale de Cannes

Le Web3 est le futur d’Internet. Le monde est en train de changer : l’intelligence artificielle va encore accélérer les choses, avec un Web4 réunissant blockchain et IA qui se profile à l’horizon.

Notre position vis-à-vis de ça : nous n’avons pas d’autre choix que d’embrasser l’innovation. Pour reprendre les mots de David Lisnard : « L’intelligence artificielle ne va pas remplacer l’homme, ce n’est pas la question : l’homme qui utilise l’IA va remplacer celui qui ne l’utilise pas. »

Il en va de même pour toutes les technologies, donc de la blockchain et des cryptomonnaies en particulier. Pour la Mairie de Cannes, elles ne sont ni une finalité ni un outil de communication. Notre objectif est, et a toujours été le même : utiliser la technologie pour rendre la destination Cannes toujours plus attractive et plus prospère.

