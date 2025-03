Votre startup a l’ambition de révolutionner le Web3 ? Rejoignez l’aventure Cube3 dès maintenant

L’accélérateur Cube3 franchit un nouveau cap avec son format innovant de cérémonie Spotlight. Dans un cube immersif de 25m² recouvert d’écrans, les 50 meilleurs entrepreneurs de France s’affrontent à travers cinq épreuves exigeantes devant un jury d’exception. À la clé : une place au sein de Cube3 et des centaines de milliers d’euros pour financer leur startup. Déposez votre candidature dès maintenant.

Cube3 ouvre les candidatures à une nouvelle sélection de startups

Après 2 saisons réussies, Cube3 ouvre à nouveau les candidatures aux projets de l’écosystème crypto. Pour cette nouvelle sélection, le désormais célèbre accélérateur et incubateur Web3 basé à Angers voit les choses en grand, avec la 2e édition de Spotlight.

En bref, Spothlight est une cérémonie unique en son genre, mêlant pitchs et épreuves captivantes, le tout dans un décor saisissant. Comme toujours, l’objectif final est de dénicher les pépites qui feront le succès du Web3 français dans les années à venir.

Tandis que la première édition avait reçu plus de 170 candidatures, bénéficiant d’une couverture nationale, avec une dizaine d’apparitions dans la presse et plus de 3 millions d’impressions, l’équipe de Cube3 passe au niveau supérieur cette année.

Et pour cause, pour tenter de convaincre le jury, les candidats devront défendre leur projet au cœur d’un tout nouveau cube façon Las Vegas Sphere, pour une expérience immersive offerte par 25 m² d’écrans LED. D’ailleurs, ledit jury sera composé de personnalités influentes de l’écosystème, qui seront dévoilées en totalité prochainement, dont l’entrepreneur à succès Éric Larchevêque, ainsi que Valentin Demé, CEO de Cube3.

À l’image des précédentes sélections, cette cérémonie fera l’objet d’une vidéo YouTube au croisement entre le cinéma et l’émission de télévision, dans le but de donner une portée internationale aux startups sélectionnées.

🎬 Plongez au cœur des sélections de Cube3 :

Pour tenter votre chance, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et ce, jusqu’au 25 avril prochain. Les startups souhaitant sauter le pas devront déjà être lancées, faire preuve de leurs ambitions et être prêtes à se challenger face aux défis qui les attendent :

Avec Spotlight, nous voulons casser les codes des concours de startups en créant une véritable arène où les entrepreneurs doivent prouver leur vision en conditions réelles. L’objectif est simple : révéler les talents qui façonneront l’innovation de demain, les financer et les faire connaître. Valentin Demé

👉 Inscrivez-vous dès maintenant à la prochaine édition de Spotlight

À la clé pour les grands gagnants du cube ? Un ticket d’or pour rejoindre le programme d’accélération de cube3, des centaines de milliers d’euros de financement pour les startups et une exposition médiatique unique.

Participez à Spotlight devant un jury d'exception pour intégrer cube3

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital