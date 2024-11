CryptoXR 2025 : ne loupez pas l'un des principaux événements dédiés au Web3 en France

Du 30 janvier au 1er février 2025, Auxerre accueillera la 3e édition de CryptoXR, un événement phare du Web3 en France. Avec plus de 3 000 visiteurs attendus, 70 intervenants prestigieux et un espace d’exposition de 6 000 m², ce rendez-vous incontournable réunira experts, passionnés et curieux pour explorer l’avenir des technologies décentralisées dans une ambiance conviviale et innovante.

CryptoXR 2025 : l’événement Web3 à ne pas manquer à Auxerre

Auxerre s’apprête à vibrer au rythme du Web3 du 30 janvier au 1er février 2025, avec la 3e édition de CryptoXR, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de la blockchain. Ce salon, qui a déjà rassemblé plus de 2 500 visiteurs l'année dernière, promet cette fois encore de marquer l’écosystème français du Web3 par son ambition.

Avec plus de 3000 visiteurs attendus, 70 intervenants de renom, et un espace d’exposition étendu à plus de 6 000 m², CryptoXR 2025 consolide sa place parmi les événements technologiques majeurs en France. Auxerre devient, le temps de 3 jours, la capitale de l’innovation Web3, réunissant experts, curieux et amateurs autour d’une vision commune : rendre le futur décentralisé accessible au plus grand nombre.

Parmi les intervenants de cette édition, nous retrouvons :

Éric Larchevêque , fondateur de Ledger et entrepreneur ;

, fondateur de Ledger et entrepreneur ; Owen Simon (Hasheur), fondateur de Meria, entrepreneur et vulgarisateur ;

(Hasheur), fondateur de Meria, entrepreneur et vulgarisateur ; Lilian Aliaga , fondateur d'Oak Research et ancien journaliste chez Cryptoast ;

, fondateur d'Oak Research et ancien journaliste chez Cryptoast ; David Prinçay , président de Binance France ;

, président de Binance France ; Nicolas Louvet , PDG de Coinhouse ;

, PDG de Coinhouse ; Claire Balva , VP Stratégie chez Deblock ;

, VP Stratégie chez Deblock ; Adli Takal Bataille , cofondateur et Design Executive Officer d'Uusal ;

, cofondateur et Design Executive Officer d'Uusal ; Et bien d'autres encore.

Au programme, les incontournables conférences et tables rondes côtoieront des ateliers interactifs, un espace média réorganisé, et même des compétitions comme le concours « Capture the Flag », organisé avec la Ligue pour la Sécurité du Web3. De plus, des side-events festifs viendront ponctuer la soirée du jeudi pour prolonger l’expérience.

Aperçu d'une table ronde lors de la dernière édition du CrypoXR

CryptoXR se distingue par son approche résolument inclusive. Contrairement aux événements souvent concentrés dans les grandes métropoles, ce salon ancré en Bourgogne-Franche-Comté incarne la décentralisation si chère à l'écosystème. Ici, innovation rime avec ancrage territorial, faisant dialoguer experts de haut niveau et acteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et festive.

Cette édition met aussi un point d’honneur à rester accessible : l’entrée pour les 2 jours est fixée à seulement 30 €, ou 20 € pour les étudiants, comprenant l’accès à toutes les animations et soirées. Cependant, avec le code « CRYPTOAST », vous pouvez bénéficier d'une place à seulement 20 €, soit 30 % de réduction.

Une fête de la tech sous toutes ses formes

Avec des food trucks proposant des produits du terroir, une sélection raffinée de vins locaux et des horaires étendus jusqu’à 2h du matin (et même plus tard le samedi), l’événement se veut aussi familial que professionnel et accessible à tous.

Que vous soyez un expert du Web3, un investisseur, un développeur ou simplement curieux de découvrir le monde des cryptomonnaies et des technologies décentralisées, CryptoXR 2025 est l’événement idéal pour rencontrer les leaders de l’industrie, de participer à des débats de fond, et d’explorer les innovations qui redéfiniront notre quotidien.

Concernant l'accessibilité, les visiteurs pourront également profiter d’un service de navettes gratuites depuis la gare d’Auxerre Saint-Gervais, facilitant l’accès au centre des congrès d’Auxerre Expo, situé au cœur de la ville.

Alors, rendez-vous à Auxerre du 30 janvier au 1er février pour faire partie de cette aventure technologique et humaine.

