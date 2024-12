Thomson Computing se lance dans la conception du « premier ordinateur portable Web3 de l'histoire »

Thomson Computing, société française d'informatique basée à Pontault-Combault en Seine-et-Marne, s'est lancé un défi de taille : être la première entreprise au monde à proposer un ordinateur portable entièrement dédié au Web3. Et pour y parvenir, Metavisio, sa maison mère, souhaite mettre les bouchées doubles.

Thomson Computing travaille pour concevoir un ordinateur portable entièrement dédié au Web3

Dans un futur proche, Thomson Computing, filiale de l'entreprise informatique Metavisio, proposera un nouvel appareil connecté qu'elle présente comme « le premier ordinateur portable Web3 de l'histoire ».

Parmi les fonctionnalités incluses dans l'ordinateur imaginé par Thomson Computing, on retrouvera notamment un cold wallet intégré qui prendra en charge plusieurs réseaux comme Ethereum, Bitcoin, Bittensor, ou encore XRP Ledger. À l’avenir, l'entreprise espère ajouter d'autres réseaux.

🔑 Qu'est-ce qu'un cold wallet et pourquoi est-ce intéressant d'en posséder un pour sécuriser ses cryptomonnaies ?

Cet ordinateur s'appuiera sur un système d'exploitation baptisée « Web3 OS ». Tout sera fait pour que ses utilisateurs puissent utiliser ou développer des applications décentralisées (dApps), ou encore acheter et vendre des cryptomonnaies au travers du cold wallet.

Parallèlement à la sortie de ses ordinateurs, Metavisio envisage de lancer une cryptomonnaie. Les personnes souhaitant recevoir des tokens devront se plier à la procédure « Know Your Customer » (KYC) afin de vérifier leur identité. Pour l'heure, on ne sait pas sur quelle blockchain s'appuierait cette crypto.

Ces tokens permettront notamment de récompenser les possesseurs de ses appareils pour la réalisation de tâches spécifiques. Pour l'heure, pas plus de détails ont été fournis en ce qui concerne les fonctionnalités de cet ordinateur portable.

Metavisio a pris les devants pour concevoir cet appareil dans les meilleures conditions

On sait tout de même que l'entreprise prévoit de décliner l'appareil en plusieurs modèles dont les fonctionnalités et les performances seront différentes. Ainsi, les prix annoncés par Thomson Computing sont les suivants : 499 euros pour le modèle le plus basique aux performances les plus « basses », jusqu'à 2 000 euros pour le modèle le plus performant et le plus avancé.

Aussi, les ordinateurs pourront être configurés de 3 manières différentes afin qu'ils soient adaptés à un usage éducatif, ludique (pour les gamers), ou pour une utilisation bureautique. Chacun d'entre eux disposera d'un chipset sécurisé grâce à un système équivalent au Secure Enclave proposé par Apple dans ses appareils.

👉 Tout savoir sur le web3, une vision décentralisée d'internet

Pour concevoir ces appareils, Metavisio s'est donné les moyens. Plus tôt cette année, la maison mère de Thomson Computing a réussi à obtenir un financement de 50 millions d'euros sous la forme d'un Simple Agreement for Future Equity (SAFE).

À cet égard, l'investisseur, ici American AI and Hardware Investments, aura le droit d'acheter des actions de la société à une date ultérieure, en particulier si la société lève des fonds supplémentaires ou conclut un accord.

En parallèle, Thomson Computing s'est rapproché de IO FinNet, entreprise américaine spécialisée dans le Web3. Les deux entités partenaires vont créer une joint-venture en France et la filiale de Metavisio pourra compter sur le savoir-faire de la société américaine pour mettre au point son nouvel ordinateur portable.

Souvce : Communiqué de presse

