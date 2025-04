Tour de France de la crypto — Découvrez les actualités marquantes du mois de mars

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités des acteurs locaux, qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de mars en France parmi les entreprises crypto ?

Alors que l’actualité des cryptomonnaies se joue majoritairement aux États-Unis, qui plus est ces derniers mois, il est souvent facile de passer à côté des dernières nouveautés de nos champions locaux du Web3, ici en France.

C’est pourquoi, à travers ce nouveau format, nous vous proposons un tour d’horizon de l’écosystème blockchain français, avec les actualités crypto qui ont marqué le mois écoulé. Faisons donc la lumière sur ce qu’il s’est passé en France au mois de mars, parmi les entreprises crypto.

Vous souhaitez nous partager vos actualités pour l’article du mois prochain ? Écrivez-nous sur notre adresse email : 👉 Nous contacter

L’actu du roi Bitcoin

Le 10 mars, l’Institut National de Bitcoin (INBi) a vu le jour, avec à sa tête, Alexandre Stachtchenko, le directeur de la stratégie de Paymium. Avec pour objectif de mettre en lumière les valeurs de Bitcoin (BTC), le premier fait d’armes de l'INBi aura été de saisir l’Arcom pour dénoncer des « dérives médiatiques constantes » vis-à-vis de cette technologie.

Le 26 mars, The Blockchain Group a annoncé une levée de fonds directement en Bitcoin. Avec 580 BTC réunis, soit environ 46 millions d’euros au moment des faits, cela porte la réserve de l’entreprise à 620 bitcoins, la plaçant dans le top 30 mondial des entreprises avec une trésorerie Bitcoin.

À peine 6 mois après avoir franchi le palier symbolique des 100 000 utilisateurs, Bitstack a dépassé les 200 000 clients le 26 mars dernier. Après avoir levé 5 millions d’euros au mois de décembre, la banque Bitcoin poursuit son travail de démocratisation.

Quelques mois après la première transaction immobilière 100 % en bitcoins en France, BitcoinImmo a récidivé le 28 mars, avec la vente d’un terrain proche de Toulouse. Les BTC ont ensuite été convertis en euros grâce à l’exchange BullBitcoin pour payer le vendeur.

Certes, nous trichons un peu sur la date, mais le timing le justifie. Aujourd'hui, le 2 avril, Jean-Charles Galli, enseignant de géopolitique en école de commerce (ESCE) et accompagnateur dans le développement de startups chez Cube3, ainsi qu'Alexandre Stachtchenko, publient leur livre « BITCOIN : Le choc géopolitique ». Comme son nom le suggère, cet ouvrage traite de souveraineté, de politique monétaire, de géopolitique, ainsi que du rôle que peut jouer Bitcoin face à ces enjeux.

Cube3 et ses incubés

Dans le sillage de 2 premières saisons réussies, l’incubateur et accélérateur crypto Cube3 lance un nouvel appel aux candidatures. Vous souhaitez bénéficier d’un véritable tremplin pour votre projet ? Postulez dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 17 mars, et la date limite est fixée au 25 avril.

Le 24 mars, DIV Protocol, le spécialiste de l’identité décentralisée, a lancé son testnet. Afin de sécuriser des données sensibles, le projet fait notamment appel aux tokens non fongibles (NFT) dans sa solution.

Pour simplifier l’accès à la finance décentralisée (DeFi), Coinstancy a développé une application tout-en-un, depuis laquelle il est possible de générer des rendements sur différentes thématiques. Depuis le 31 mars, cette nouvelle solution est désormais pleinement accessible.

Prenant le pari de démocratiser le Web3 au plus grand nombre, VenaLabs a développé une plateforme d’apprentissage gamifié proposant des récompenses. En mars, cette plateforme a réussi une première étape en accueillant plus de 3 000 utilisateurs.

Avec sa solution de tokenisation d’actifs du monde réel (RWA), Dowgo souhaite encourager les investissements dans les énergies renouvelables. Pour aider l’entreprise dans cette mission, Faustine Fleuret, ex-présidente de l’ADAN, a rejoint l’aventure en tant que présidente du conseil de surveillance de Dowgo.

Dépenser des cryptos dans la vie réelle

Depuis le 17 mars, il est possible de payer ses tickets de transports en commun en cryptomonnaies à Toulouse. Grâce à ce partenariat entre Lyzi et Tisséo, la ville rose marque une grande première en Europe.

Le 27 mars, le prestataire de service sur actifs numérique (PSAN) Fipto a obtenu l’agrément d’établissement de paiement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Grâce à cela, l’infrastructure de paiements en stablecoins poursuit son chemin vers l’agrément CASP du règlement MiCA.

Le 31 mars, la banque crypto Deblock a frappé un grand coup en signant un partenariat avec les casinos Partouche. Cette intégration permet de payer en cryptomonnaies dans les établissements du groupe, et le lancement se fait à Aix-en-Provence, à l’occasion du Winamax Poker Tour.

Des levées de fonds significatives

Le 4 mars, le market maker Flowdesk a officialisé une levée de fonds de 104 millions de dollars. Soutenue par HV Capital, Eurazeo, Cathay Innovation et ISAI, l’entreprise pourra mettre ces liquidités à profit pour développer ses services de trading. En 5 ans seulement, Flowdesk a su imposer son savoir-faire, loué aujourd’hui par plus de 140 exchanges centralisés et décentralisés.

Le 27 mars, Bpifrance a frappé un grand coup en présentant sa « nouvelle stratégie d’investissement dans les actifs numériques ». Première banque publique au monde à investir dans les cryptomonnaies, l’objectif est de débourser jusqu’à 25 millions d’euros pour financer 5 à 20 projets.

Un coup d’œil du côté des plateformes d’investissement

Le 6 mars, la néobanque luxembourgeoise Olky a officialisé une prise de participation importante dans la plateforme française Deskoin. Si le montant précis n’a pas été dévoilé, cette entrée au capital lui permet de rejoindre le cercle des actionnaires majoritaires, notamment aux côtés d’Owen Simonin (Hasheur) et de son frère William.

Le 6 mars également, le fournisseur d’investissements crypto lyonnais Mon Livret C a dévoilé une nouvelle offre pour les entreprises. Avec ce nouveau produit, les sociétés peuvent placer une partie de leur trésorerie sur une stratégie en stablecoins, capable de générer 8,05 % à 20,85 % par an.

Forte de sa croissance, Vancelian poursuit son développement. Désormais, la plateforme d’investissements multi-actifs revendique 100 millions d’euros d’actifs sous gestion dans 27 pays, et son application a dépassé les 450 000 téléchargements. Par ailleurs, sa nouvelle « Offre Exclusive Bali » permet à ses utilisateurs de financer des projets comme de l’immobilier de prestige grâce aux cryptomonnaies.

Le 27 mars, Coinhouse a dévoilé une nouvelle politique de frais pour ses abonnés. Suivant la formule choisie, il est possible de ne payer aucuns frais de transaction, et ce, jusqu’à 8 000 euros de volume par mois.

👨‍🏫 Quel est notre avis sur la plateforme Coinhouse ?

Lumière sur les formations Web3

Pour aller encore plus loin que la crypto, la Blockchain Business School (BBS) a lancé une nouvelle formation sur l’éducation financière. De plus, le spécialiste de la formation blockchain a développé un nouvel agrégateur, vous permettant de consulter les offres d’emploi du Web3.

Du côté d’Alyra, ce sont les formations sur la blockchain et l’IA qui ont été mises à jour, pour en faire profiter ses 2 400 étudiants. L’organisme a également obtenu la seule certification DeFi reconnue par l’État, et a lancé un outil permettant de découvrir les différentes solutions vous permettant de financer vos formations.

Les outils qui facilitent votre quotidien Web3

Le 11 mars, l’outil d’analyse on-chain Bubblemaps a lancé son token BMT au travers d’un airdrop sur la BNB Smart Chain et Solana (SOL). Lors de l’écriture de ces lignes, le BMT affiche une capitalisation de 29,45 millions de dollars et un prix unitaire d’un peu plus de 0,11 dollar.

Tout au long du mois de mars, le token KRL de l’agent IA Kryll³ s’est exporté sur plusieurs réseaux. Aujourd'hui, le KRL est disponible sur Ethereum (ETH), Base, OP Mainnet et Arbitrum.

Le 24 mars, Waltio a annoncé l’arrivée de son application mobile. Désormais, il est possible de suivre l’ensemble de ses portefeuilles, d’identifier ses plus-values et d’optimiser ses stratégies d’investissement directement sur votre téléphone.

📝 La déclaration d’impôts approche : découvrez notre dernier entretien avec Waltio

