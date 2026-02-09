Un hacker réclame sa part pour 3 enlèvements crypto et menace de révéler l'identité des braqueurs

Alors que les cas d’enlèvements crypto se multiplient, un hacker publie un message sur un forum pour réclamer sa part dans le cadre de 3 affaires impliquant un butin supérieur à 17 millions de dollars. Sans paiement, il révèlera l’identité des braqueurs.

Enlèvements crypto : un hacker réclame sa part aux braqueurs

Le nombre d'enlèvements et de séquestrations crypto a tout simplement explosé depuis le début de l'année, avec déjà une dizaine de cas enregistrés. Face à l'ampleur de ce phénomène, la police commence à procéder à des arrestations ciblées, impliquant la plupart du temps des groupes organisés issus du grand banditisme.

Des affaires directement associées à certaines fuites de données en provenance des services des impôts français, mais surtout d'un hack ciblé de la plateforme de comptabilité crypto Waltio, récemment remis sur le devant de la scène suite à une publication sur le célèbre site de hackers, BreachForums.

En effet, un message PGP - chiffré à l'attention de ses seuls destinataires - datant de début février revient sur « des incidents graves survenus ces 5 à 6 derniers mois en France, impliquant trois victimes qui ont été enlevées à leur domicile et se sont fait voler d'importantes sommes d'argent (...) liés à la base de données du site web Waltio ».

Un hacker menace de révéler l'identité de braqueurs crypto

Une opération de justice numérique ? Bien au contraire, cela ressemble plus à une volonté de forcer les criminels à l'origine de ces attaques à honorer leur engagement de reverser une part de leur butin - estimé à plus de 17 millions de dollars au total - au hacker à l'origine du piratage des données nécessaires à l'identification de leurs cibles.

Tout ceci a été produit par un collectif de 3 personnes qui ont bénéficié de notre aide pour le piratage de la base de données du site Waltio, qui nous ont toujours promis 15 % de leurs gains et qui étaient également impliqués auparavant dans une affaire de vol de données. Message du hacker

On dépasse largement le cadre du simple cybercrime

Au total, ces 3 affaires ont permis de voler plus de 17 millions de dollars en cryptomonnaies. De ce fait, le hacker à l'origine de ce message revendique le versement de 2,5 millions de dollars, sans quoi il révèlera l'identité des braqueurs à la police française.

Afin de rendre cette menace plus explicite, un décompte détermine le temps qu'il reste aux criminels afin d'honorer leur engagement. Une réalité inquiétante, selon le spécialiste en cybersécurité Seblatombe sur le réseau X, face à « un scénario glaçant qui illustre jusqu’où peuvent mener les data breaches quand ils tombent entre de mauvaises mains ».

🗞️ Nouvel enlèvement crypto en Isère : une magistrate et sa mère enlevées et séquestrées 30 heures

Si ces affirmations se confirment, on dépasserait largement le cadre du simple cybercrime : des fuites de données personnelles pourraient servir à identifier, localiser et cibler des personnes pour des enlèvements et de l’extorsion réelle. Seblatombe

Une affaire qui fait écho à la récente vague d'interpellations menée à l'encontre de 11 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'enlèvement du père d'un acteur crypto domicilié à Dubaï, rapidement identifié comme un petit génie de l'informatique. Selon les enquêteurs, il pourrait plus vraisemblablement s'agir d'une « vengeance entre membres d'une même nébuleuse criminelle ».

