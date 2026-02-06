Dans la nuit du 4 au 5 février 2026, un nouvel enlèvement crypto s'est produit : une magistrate de 35 ans et sa mère de 66 ans ont été enlevées à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère) par un véritable commando. Elles ont été retrouvées blessées vendredi 6 février au matin dans un garage en Drôme. Le compagnon de la magistrate dirige une société lyonnaise spécialisée dans le Bitcoin.

Enlèvement pour des cryptos : un commando débarque chez elles en pleine nuit

Vers 3 heures du matin dans la nuit du 4 au 5 février, plusieurs hommes ont défoncé la porte du domicile d'une magistrate situé à Saint-Martin-le-Vinoux, près de Grenoble. Des voisins ont entendu une explosion, sans qu'on sache si les ravisseurs ont utilisé des explosifs ou un bélier. Le compagnon de la jeune femme, visé par le commando, ne se trouvait pas dans le logement au moment de l'attaque.

La femme et sa mère de 66 ans ont été emmenées de force par les malfaiteurs – un témoin a pu apercevoir une personne conduite par plusieurs hommes. À l'arrivée des forces de l'ordre, la maison était vide. Une enquête a immédiatement été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), en lien avec la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon.

Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Les ravisseurs visaient les cryptomonnaies du compagnon de la magistrate, qui est en effet dirigeant d'une société lyonnaise spécialisée dans l'achat et la revente de bitcoins, ainsi que dans le conseil et la gestion de portefeuilles. De très nombreux moyens régionaux et locaux ont été déployés pour retrouver les deux otages.

Finalement, après 30 heures d'angoisse, les victimes ont été découvertes vendredi matin vers 8 heures dans un box situé le long de l'avenue de Lyon à Bourg-lès-Valence. Un retraité a entendu des coups à la porte du garage et des appels au secours. Il a ouvert et libéré les deux femmes, qui l'ont remercié avant d'être prises en charge par les sapeurs-pompiers. La magistrate portait des traces de coups au visage et sa mère était également blessée. Toutes deux ont été transportées à l'hôpital.

Nous ne savons pas, pour l'heure, si des cryptomonnaies ont effectivement été versées en rançon pour libérer les deux femmes.

Une série d'enlèvements qui s'accélère en France

La France semble être devenue le pays des enlèvements, séquestrations et tortures liés à la cryptomonnaie. Le 25 janvier dernier, un homme de 74 ans avait été kidnappé dans le but de soutirer une rançon de 3 millions d'euros à son fils. Celui-ci avait été identifié comme un acteur du secteur des cryptomonnaies… mais ne possédait en réalité aucune crypto ! Après 16 heures de traque, la BRI avait libéré la victime près d'Etoile-sur-Rhône dans la Drôme, avant d'interpeller trois suspects.

Dix jours plus tôt, un couple de retraités avait été kidnappé à son domicile de Sallanches en Haute-Savoie. Les ravisseurs avaient exigé 8 millions d'euros en cryptos à leur fils, qui travaille dans le secteur. Le couple avait été retrouvé et hospitalisé.

11 personnes interpellées suite à un enlèvement crypto à Eaubonne en décembre dernier

En réalité, les exemples sont nombreux et la liste d'enlèvement crypto, malheureusement très longue.

Source : Le Dauphiné

