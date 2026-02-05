« On a ton père, c'est pour la crypto » – Le fils d'un otage séquestré en Isère témoigne en exclusivité

Le 25 janvier 2026, un homme de 74 ans a été kidnappé et mutilé à la main afin d'extorquer une rançon de 3 millions d'euros à son fils, identifié comme un acteur du secteur des cryptomonnaies. En exclusivité, Cryptoast a pu échanger avec le fils du septuagénaire. Il nous livre un témoignage édifiant sur le déroulé des événements et l'amateurisme dangereux des criminels.

Un nouveau degré de violence

Il est 7 heures quand Alexis (le prénom a été modifié) reçoit un appel d'un numéro inconnu : « On a ton père, c'est pour la crypto ». Pensant d'abord à une arnaque ou un canular, il n'accorde pas d'importance à cette menace avant de recevoir un nouvel appel, cette fois du numéro de son père. Tout d'un coup, son monde s'effondre.

Pourtant, Alexis n'est pas un profil « à risque ». Développeur, il a seulement un pied dans la crypto car il travaille sur les blockchains Sui et Ethereum. Ces compétences figurent sur son profil LinkedIn ; pour les criminels c'était suffisant.

Un commando se rend donc à l'adresse d'Alexis trouvée en ligne. Ils sont déterminés à enlever et torturer le développeur, convaincus qu'il possède des cryptomonnaies. Une fois sur place, ils ne trouvent pas la cible, mais son père. « C'était le plan B », nous confie Alexis. « Ils voulaient me torturer, moi. Mais comme je n'étais pas là, ils ont pris mon père ».

Les kidnappeurs improvisent. Ils vont tenter de faire pression sur Alexis en torturant son père, images et vidéos à l'appui – une soixantaine au total. Ils emmènent la victime dans un lieu secret ; là commence un déferlement de violence. Coups au visage, doigts coupés au sécateur, menaces de mort : pendant 16 heures, le père d'Alexis va subir un véritable supplice.

Pourtant, ce ne sont pas des tortionnaires nés. Ils tentent de couper des doigts, mais leurs outils ne sont pas assez affûtés, et la victime s'en sort avec de simples fractures. Le commando n'est pas composé de criminels confirmés mais de petites mains, recrutées sur Snapchat.

Le commanditaire, lui, se tient en sécurité, au loin. Peut-être à Dubaï ou au Maroc, voire dans la cellule d'une prison française, comme dans plusieurs affaires similaires. De là, le cerveau pilote toute l'opération, du recrutement jusqu'à la réception de la rançon, via des messageries chiffrées.

Dans le cas d'Alexis, l'enlèvement de son père s'est bien terminé. Grâce à l'intervention rapide de la police et de la BRI, les forces de l'ordre ont pu retrouver son père et surprendre les ravisseurs en flagrant délit. Un soulagement pour Alexis, dont le dernier contact avec les criminels était sans équivoque : « on va buter [ton père], ça fera un exemple pour les autres ».

Qui est responsable ?

Cet énième enlèvement soulève de nombreuses questions, à commencer par la plus importante : qui est responsable ? Pourquoi la France est-elle devenue le pays des enlèvements, séquestrations et tortures liés à la cryptomonnaie ?

L'image véhiculée par les médias a-t-elle fait des cryptomonnaies un Eldorado du crime ? Il suffit de regarder un journal télévisé pour s'en persuader. Selon la presse mainstream, le secteur des cryptomonnaies regroupe tous les éléments d'un enlèvement réussi : fortunes rapides, transferts d'argent instantanés, absence de garde-fous... du moins en apparence. Car cette image est très loin de la réalité.

Mais le mal est fait : le public possède une vision largement déformée de ce monde. Pour les criminels, un développeur blockchain est une cible valide, et les simples mentions de Sui et d'Ethereum sur LinkedIn peuvent désormais mener à un enlèvement.

Le problème viendrait-il donc des médias traditionnels ? Pas seulement. L'image sulfureuse des cryptomonnaies n'est pas spécifique à la France. Mais notre pays possède d'autres « qualités ». Comme une criminalité moderne, numérique et agile, digne des meilleurs cabinets de conseil de la place parisienne.

Cette criminalité utilise tous les outils à sa disposition, les téléphones portables en cellule ou les applications de messagerie chiffrées. Elle exploite les failles du système, comme certains pays laxistes et sans accord d'extradition avec la France. De plus, les petites mains du trafic de drogue sont devenues une sorte de main-d'œuvre ubérisée du crime, disponible pour tout, adaptable à la demande. Une vraie criminalité de marché.

Grâce aux médias, cette nouvelle génération du crime voit dans les cryptomonnaies un outil parfait. Les premiers enlèvements ont commencé tôt, avec des personnalités connues de l'écosystème, comme l'entrepreneur David Balland, co-fondateur de Ledger, enlevé en début d'année dernière.

Mais les personnalités à risque se sont vite protégées. Délocalisation et protection rapprochée pour certains, secret et discrétion absolue pour d'autres. Pourtant, ce réflexe défensif n'a pas enrayé la machine criminelle, bien au contraire.

Selon certaines sources proches de la police, les crimes et les enlèvements liés aux cryptomonnaies seraient en forte hausse, ainsi que les tentatives déjouées et les plans en préparation. « Dans les prisons, on ne parle que de ça », témoigne un proche du dossier.

Pour les criminels, la protection dont bénéficient les « VIP » n'est qu'un obstacle. Dans certains cas, si la cible est introuvable, les ravisseurs se rabattent sur un membre de la famille. Rien ne semble freiner l'appétit du crime pour les enlèvements liés aux cryptomonnaies. Si bien que la demande dépasse largement l'offre.

C'est dans ce contexte que l'enlèvement du père d'Alexis s'inscrit. S'il n'y a plus de cibles susceptibles de payer 3 millions d'euros de rançon... les criminels en inventent.

👉 Plus de 20 enlèvements et séquestrations crypto en France depuis début 2025 – Comment réagir ?

Face à l'appétit du crime, les commanditaires s'inventent des cibles

Voyage en Absurdie. Les cibles ne sont pas riches, n'ont pas les moyens de payer une rançon, voire ne possèdent aucune cryptomonnaie ? Peu importe. Débridées, la criminalité et la violence ne tiennent plus compte d'arguments rationnels. De plus, certains commanditaires sont déjà en prison : ils n'ont rien à perdre.

Alors, ils vont chercher leurs nouvelles victimes sur les réseaux sociaux. La seule mention de cryptomonnaies sur LinkedIn suffit à les convaincre. Autre outil pour cette violence aveugle : les fuites de données des entreprises du secteur, comme Ledger.

Dans le cas d'Alexis, ce dernier sait qu'il figure dans les deux fuites de données clients de l'entreprise française. Difficile de savoir exactement ce qui a mis la puce à l'oreille des ravisseurs, le plus probable étant un croisement de différentes informations. Cependant, aucune n'indique formellement un patrimoine en cryptomonnaies. Et pour cause : Alexis n'en détenait pas.

La question de la responsabilité des entreprises se pose néanmoins. Quel rôle doivent-elles jouer dans la sécurité des utilisateurs ? En France, l'État a abandonné l'idée de protéger les détenteurs de cryptomonnaies. Il ne reste que la police, dont l'efficacité exemplaire dans ces affaires est à souligner. S'il devait y avoir un sursaut, il ne viendrait que du secteur privé.

👉 En savoir plus : Comment l'OSINT renforce la sécurité des investisseurs en cryptomonnaies ?

Une criminalité aveugle et violente

Violence aveugle. L'enlèvement du père d'Alexis témoigne donc de cette nouvelle vague de violence et de criminalité. Les commanditaires ne visent plus la réussite ; ils sont étrangers à toute logique. Plusieurs symptômes caractérisent ce virage vers l'absurdité.

Le choix de la victime d'abord. Jusqu'à présent, seules les personnes les plus en vue étaient en danger. À présent, le simple fait de travailler dans le monde des cryptomonnaies suffit pour coller une cible dans le dos.

« Ils m'ont demandé 3 millions de dollars, ou 1 000 Ethers », explique Alexis. « Je me suis dit qu'ils se trompaient de personne. »

Ce manque de préparation souligne un deuxième point : l'amateurisme. Dans ce cas précis, leur manque de préparation a évité au père d'Alexis de perdre ses doigts. Faute de couteaux aiguisés, ils ont eu recours à un marteau : « Mon père a énormément souffert ». Mais en général, ces criminels sans expérience sont instables et nerveux. Leur inexpérience les rend dangereux, enclins aux accès de panique pouvant entraîner la mort des otages : « Mesrine aurait été moins dangereux », nous confie Alexis.

Enfin, la facilité avec laquelle les commanditaires agissent fait froid dans le dos. N'importe quel individu avec un minimum d'investissement peut recruter un commando et lancer une opération sanguinaire en toute impunité.

Ces trois éléments composent la signature de cette nouvelle catégorie d'enlèvements crypto : aveugles et absurdes. Les commanditaires ne se donnent plus la peine d'être sûrs qu'ils visent un patrimoine quelconque. S'ils se trompent de cible, ils torturent quand même. Après tout, cela ne leur coûte que quelques centaines d'euros. Et les petites mains constituent une ressource illimitée, jetable.

Combien de temps avant que ces personnes commencent à s'en prendre à n'importe qui, sur le modèle des enlèvements mexicains ? Il y a quelques jours, un commando de tueurs colombiens a été arrêté avant son passage à l'acte dans la banlieue de Lyon.

La France est-elle déjà devenue un pays d'Amérique du Sud sans que l'on puisse s'en rendre compte ? L'enlèvement du père d'Alexis le prouve.

🎥 Visionnez notre vidéo pour aller plus loin 👇

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.