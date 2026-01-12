Plus de 20 enlèvements et séquestrations crypto en France depuis début 2025 - Comment réagir ?

L’année 2025 s’inscrit comme celle d’une accélération sans précédent des enlèvements et séquestrations à l’encontre des détenteurs de cryptomonnaies. Un triste bilan qui fait état de plus d’une vingtaine de cas rien qu’en France, soit presque un tiers des affaires recensées sur cette période. Comment réagir ?

Enlèvements et séquestrations crypto : un bilan qui ne cesse d'empirer

Chaque début d'année permet de dresser des bilans pour les mois écoulés, mais également de poser des perspectives pour ceux à venir. Un exercice qui s'avère très inquiétant en ce qui concerne les agressions physiques menées à l'encontre de détenteurs de cryptomonnaies, avec plusieurs cas déjà recensés pour les premiers jours de 2026.

Une situation critique, compte tenu du nombre d'affaires de ce genre en hausse constante depuis le début de l'année dernière, au point de recenser 75 agressions avérées à l'heure actuelle au niveau mondial, dont au moins une vingtaine concernent uniquement la France, soit une proportion de presque 30 %.

Déjà en mai dernier, un premier état des lieux dressait un bilan alarmant, avec 26 % des attaques de ce genre perpétrées sur le territoire français. L'affaire la plus retentissante reste sans aucun doute l'enlèvement avec acte de torture du cofondateur de la société Ledger et sa femme, même s'il arrive en seconde position d'un point de vue chronologique pour 2025.

Dans les faits, ces enlèvements ou séquestrations d'acteurs crypto interviennent avec une régularité inquiétante, puisque cela implique presque 2 affaires par mois en moyenne.

La pire période identifiée pour l'instant concerne le mois de mai dernier, avec 4 affaires déclarées : un enlèvement avec mutilation du père d'un entrepreneur crypto en région parisienne, une tentative avortée concernant la fille du fondateur de la plateforme Paymium à Paris, un kidnapping déjoué en Normandie et une tentative d'enlèvement d'un mineur de Bitcoin à Nantes.

Comment réagir suite à un vol physique de cryptomonnaies ?

Bien évidemment, la sécurité des victimes reste la priorité dans ce type de situation et il n'est pas question de prétendre savoir comment réagir face à ce genre d'agressions violentes. Toutefois, une première initiative peut consister à effacer les données relatives à une activité crypto - notamment l'état civil et l'adresse personnelle - enregistrées sur les sites Internet dédiés aux entreprises, accessibles à tous.

En ce qui concerne les victimes de vols physiques avérés, le cofondateur de Ledger et spécialiste de la sécurité, Nicolas Bacca, rappelle également la possibilité « d'ouvrir un ticket SEAL 911 ». Une déclaration d'incident critique destinée à déclencher une procédure de sécurité d'urgence, impliquant notamment un gel des opérations sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées répondant à certaines exigences réglementaires.

Victime d'un vol physique de crypto, le premier réflexe des proches doit être d'appeler les forces de l'ordre, le second d'ouvrir un ticket SEAL 911. Ils rendent le travail de blanchiment beaucoup plus difficile. Déprimant de voir les occasions manquées. Nicolas Bacca

Des procédures très utiles qui vont toutefois avoir beaucoup de mal à rivaliser avec la volonté européenne d'imposer une divulgation généralisée des données personnelles des investisseurs crypto - ainsi que le volume et la valeur de leurs opérations - dans le cadre de sa réglementation fiscale DAC8 applicable depuis le 1er janvier.

