Face aux enlèvements crypto, le député Paul Midy dépose une proposition de loi pour protéger les entrepreneurs

La multiplication inquiétante des enlèvements d'entrepreneurs crypto a marqué les esprits au cours des derniers mois. Une situation de crise à laquelle le député Paul Midy souhaite apporter une solution effective, avec le dépôt d'une proposition de loi très attendue.

Enlèvements crypto : une situation qui pourrait être évitée

Cela n'aura échappé à personne, les entrepreneurs crypto sont devenus la cible privilégiée des criminels sans scrupules. En effet, les enlèvements - ou tentatives avortées - se succèdent, dans un climat devenu pesant pour l'ensemble de l'écosystème.

Une situation de crise face à laquelle la « Bitcoin Family » tente de s'organiser. Car au-delà du constat alarmiste, c'est bien l'ensemble d'une communauté qui se rassemble afin de faire face. Une réalité d'autant plus présente sur le territoire français, tristement célèbre pour être le plus sensible dans le domaine.

C'est la raison pour laquelle certaines personnalités politiques françaises se mobilisent, afin de répondre aux inquiétudes légitimes des cibles potentielles de ces enlèvements. Comme par exemple le député Renaissance Paul Midy, bien décidé à faire de ce combat l'une de ses priorités.

En effet, il annonçait le 19 mai dernier sa volonté de mettre en place des mesures concrètes afin de protéger les adresses des entrepreneurs crypto, ces dernières circulant librement sur Internet dans le cadre de l'enregistrement nécessaire de leurs entreprises.

Pourtant, une option de pseudonymisation serait tout à fait possible. Et, quoi qu'il arrive, la divulgation de ces données reste totalement superflue selon le cofondateur de Ledger, Éric Larchevêque.

Rien ne justifie que n'importe qui puisse accéder à autant de données, d'autant que, dans le cas des entrepreneurs, la vie professionnelle et la vie personnelle sont souvent mêlées.

Un projet de loi pour protéger les données personnelles des entrepreneurs

La protection des données privées est au centre du développement des cryptomonnaies. C'est la raison pour laquelle la situation actuelle est totalement inacceptable, face au manque criant de sécurité dans le domaine du côté des instances de gestion des entrepreneurs.

Une situation reconnue par le PDG de Societe.com en personne. En effet, Guillaume Berthault juge la législation actuelle dans le domaine totalement « archaïque ». D'autant plus face à la publication de ces documents en libre accès sur Internet, alors qu'auparavant « il fallait aller les chercher au tribunal de commerce ou les télécharger sur des sites précis ».

On comprend mieux pourquoi le projet de loi déposé ce 11 juin par Paul Midy est essentiel. Car il demande la suppression pure et simple des adresses figurant dans les bases de données d'entreprises consultables en ligne.

Dans les faits, cette procédure sera automatisée. C'est-à-dire qu'elle sera appliquée sans aucune démarche nécessaire de la part des entrepreneurs. Et pour les adresses déjà publiées en ligne, les plateformes concernées devront procéder à la suppression de toutes les mentions autres que le seul code postal.

Et le mot de la fin revient à Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie chez Paymium :

Sous couvert de transparence à des fins fiscales, on divulgue trop d'informations. Si l'administration veut avoir accès à ces données, elle les obtiendra.

Source : Libération, La Tribune

