Claire Balva va devenir directrice générale de l'Adan

En septembre prochain, Claire Balva quittera son poste de VP Strategie chez Deblock pour rejoindre l'Adan en tant que directrice générale. Retour sur cette nouvelle étape, d'un parcours déjà bien rempli dans le développement de l'écosystème crypto.

Claire Balva va prendre la direction générale de l’Adan

Ces dernières années, l’Adan a travaillé sur plusieurs chantiers d’envergure, dont le règlement MiCA, pour faire entendre les voix de l’écosystème crypto. Aujourd’hui, l’association compte 200 entreprises membres en France et en Europe, et continue de se développer année après année.

Mercredi, Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, a annoncé en avant-première que l’Adan allait renforcer sa position, grâce au recrutement de Claire Balva au poste de directrice générale.

Plus tard dans la journée, l’intéressée a confirmé sur X que sa nouvelle mission débuterait au mois de septembre :

Je rejoindrai en effet l’Adan en septembre 2025 — marquant mes 10 ans dans le secteur. […] J’ai aujourd’hui l’opportunité de faire bouger les lignes aux niveaux français et européen et suis très heureuse d’avoir la confiance du conseil d’administration de l’Adan. Je remercie en particulier Laurent Ovion [vice-président, ndlr] et Stanislas Barthelemi [président, ndlr] qui ont porté, en plus de leurs fonctions respectives, les lourds dossiers de sécurité du secteur ces derniers mois. Les choses avancent et c’est notamment grâce à eux.

Après avoir fondé et dirigé le cabinet de conseil Blockchain Partner, revendu à KPMG en 2021, elle rejoint Deblock l’année dernière en tant que VP Stratégie. Au-delà de proposer un compte courant avec un RIB français et un portefeuille crypto auto-hébergé dans une seule et même application, l’entreprise s’est démarquée récemment en devenant la première société française à décrocher le fameux agrément MiCA.

👨‍🏫 Découvrez notre tutoriel sur la crypto-banque Deblock

Pour mener à bien sa nouvelle mission, Claire Balva quittera son poste lorsqu’elle rejoindra l’Adan en septembre, et se dit « très fière du chemin parcouru chez Deblock ».

Créer un compte sur Deblock : le wallet crypto fusionné avec un compte courant

Publicité

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital