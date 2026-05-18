Harvard abandonne Ethereum et réduit fortement son exposition au Bitcoin

Au cours du dernier trimestre de 2025, la célèbre université Harvard a réduit son exposition au Bitcoin tout en ouvrant sa première position sur un ETF Ethereum, estimée à 87 millions de dollars. Quelques mois plus tard, l’Ether (ETH) ne fait déjà plus partie de son portefeuille d’investissement…

Harvard : adieu Ethereum et beaucoup moins de Bitcoin

En février dernier, la déclaration trimestrielle officielle du portefeuille d'investissement de l'université la plus riche des États-Unis, Harvard, faisait état d'une position ouverte sur Ethereum par le biais de l'ETF spot ETHA de BlackRock au cours des derniers mois de l'année dernière.

Un investissement de 87 millions de dollars qui coïncidait avec une baisse simultanée de son exposition à l'ETF Bitcoin spot (IBIT) de BlackRock, de l'ordre de 21 %, affichant une position combinée - ETH et BTC - estimée à 352,6 millions de dollars lors de la publication de ce document.

👉 Notre guide pour acheter facilement de l’Ether (ETH) en 2026

Un engouement visiblement de courte durée, puisque la récente publication de son rapport trimestriel pour le premier trimestre de 2026 indique déjà une absence totale d'Ethereum dans ses comptes, et un montant estimé à environ 117 millions de dollars pour le Bitcoin, suite à une réduction de 43 % du nombre de ses actions IBIT détenues par rapport à la fin 2025 (5,35 millions d'unités).

De toute évidence, l'université Harvard s'inscrit dans la tendance actuelle menée par de nombreux investisseurs, qui délaissent les cryptomonnaies au profit d'investissements plus axés sur des sociétés en lien direct à l'intelligence artificielle (IA), si l'on considère sa plus grosse position désormais ouverte sur Taiwan Semiconductor à 232 millions de dollars.

Et alors que le Bitcoin représentait encore la plus importante position divulguée publiquement par Harvard au 31 décembre 2025, il se trouve désormais relégué à la 10e place derrière des géants de la tech comme Microsoft (190 millions de dollars), Alphabet (177,4 millions de dollars) ou Nvidia (129,7 millions de dollars), mais également l'or physique (200 millions de dollars).

Acheter la crypto Ethereum en quelques clics avec Finst

Abu Dhabi reste largement positionné sur le Bitcoin

Une période de déclaration qui permet également de voir comment les autres universités américaines se comportent, comme par exemple Dartmouth qui conserve des positions identiques sur le Bitcoin et Ethereum, mais ajoute une participation de 3,67 millions de dollars dans l'ETF Solana de Bitwise (BSOL) à son portefeuille.

Parmi les plus grands détenteurs de positions crypto se trouve toujours le fonds souverain d'Abu Dhabi Mubadala, selon les détails de The Block, qui indique avoir augmenté sa participation dans le fonds IBIT de BlackRock de plus de 90 millions de dollars (un peu plus de 2 millions d'actions supplémentaires), pour atteindre un total actuellement estimé à 660 millions de dollars.

🗞️ Des centaines de portefeuilles Ethereum vidés pour un total estimé à 800 000 dollars

Dans le même temps, l'Abu Dhabi Investment Council affiche une position stable sur le Bitcoin, avec un peu plus de 8 millions d'actions IBIT d'une valeur de 315,8 millions de dollars au 31 mars, qui enregistre tout de même une baisse d'environ 90 millions de dollars de sa valeur par rapport au début de l'année.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Source : SEC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.