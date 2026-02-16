Harvard réduit son exposition au Bitcoin de 21%... pour acheter de l'Ether

Harvard a vendu une partie de ses bitcoins au quatrième trimestre 2025 et ouvert sa première position sur un ETF Ether à 87 millions de dollars. Au total, le fonds de dotation de l'université la plus riche des États-Unis affiche maintenant 352,6 millions de dollars d'exposition sur les deux principales cryptos, le BTC et l'ETH.

Harvard diversifie ses positions crypto

Harvard continue d'ajuster ses positions crypto. Après avoir triplé sa mise sur le Bitcoin au troisième trimestre 2025, l'université la plus riche des États-Unis a changé de stratégie. Au quatrième trimestre de l'année dernière, elle a réduit ses avoirs de 21 % pour diversifier vers l'Ether.

Dans les détails, le gestionnaire du fonds de dotation de 56,9 milliards de dollars a ainsi vendu 1,48 million d'actions de l'ETF Bitcoin IBIT, pour aller acheter 3,87 millions d'actions de l'ETF iShares Ethereum Trust de BlackRock. Cela fait 86,8 millions de dollars investis dans l'Ethereum, selon le dépôt 13F auprès de la Securities and Exchange Commission publié samedi 14 février. C'est la première fois que le fonds de dotation investit publiquement dans un produit lié à l'Ether.

🪙 Découvrez les 10 meilleures plateformes pour acheter de l'Ethereum (ETH) en 2026

Alors, était-ce une bonne opération ? Difficile à dire, car ces changements sont intervenus durant un trimestre particulièrement volatile pour les cryptomonnaies. Souvenez-vous, le Bitcoin a atteint un pic à environ 126 000 dollars en octobre 2025 avant de retomber à 88 429 dollars au 31 décembre. L'Ether a perdu environ 28 % de sa valeur sur la même période.

Et depuis le début de l'année 2026, ce n'est pas mieux, puisque la chute s'est poursuivie et le marché est entré en bear market. Actuellement, le cours du bitcoin tourne autour de 68 000 dollars, et l'ether se négocie autour de 1 950 dollars.

Malgré la réduction et la baisse du cours, le Bitcoin reste la plus grande position divulguée publiquement de Harvard au 31 décembre, avec ses 265,8 millions de dollars qui dépassent les investissements du fonds dans Alphabet, Microsoft et Amazon. Mais avec la chute du cours depuis, cette position a encore perdu de la valeur.

Acheter la crypto Ethereum avec Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Des critiques universitaires sur la stratégie crypto de Harvard

Il faut savoir que le fonds de dotation de Harvard pèse 56,9 milliards de dollars, ce qui en fait le plus riche parmi les universités américaines. Le porte-parole de Harvard Management Company, Patrick S. McKiernan, a refusé de commenter la stratégie d'investissement du fonds. Mais certains ne se sont pas privés parmi les autres universités.

🗞️ Aussi dans l'actualité – Ethereum : un investisseur crypto ferme ses positions sur l'ETH après avoir perdu 869 millions de dollars

Andrew F. Siegel, professeur émérite de finance à l'université de Washington, a qualifié l'investissement en Bitcoin de « risqué » et a noté qu'il avait chuté de 22,8 % depuis le début de l'année. Pourtant, Harvard n'est pas la seule : Yale a investi dans la crypto indirectement dès 2018, via des fonds de capital-risque crypto.

Malgré la volatilité du marché, Harvard maintient donc son exposition crypto et adopte une vision long terme.

Investissez dans le Bitcoin via un ETN avec XTB (0 % de commission*)

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : The Block

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.