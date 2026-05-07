Arnaque aux appels silencieux : un nouveau risque pour les détenteurs de cryptomonnaies ?

Difficile de faire face aux arnaques toujours plus sophistiquées qui tentent de voler les fonds de leurs victimes par tous les moyens possibles, désormais avec le soutien de l’IA. Dernière méthode identifiée : des appels silencieux destinés à authentifier un numéro de téléphone, tout en lui associant une empreinte vocale de quelques secondes.

Arnaque aux appels silencieux : de quoi s'agit-il ?

Les acteurs malveillants ont cette capacité à exploiter les dernières actualités et avancées technologiques à leur avantage afin de trouver des méthodes toujours plus sophistiquées pour tromper leurs victimes, comme par exemple en se faisant passer pour les services des impôts afin de cibler les détenteurs de cryptomonnaies.

Une activité frauduleuse qui utilise désormais l'intelligence artificielle pour augmenter la portée de ses méfaits, notamment à l'aide de deepfakes de plus en plus réalistes se faisant passer pour des personnalités populaires, ou en créant de faux profils sur les réseaux sociaux destinés à obtenir de l'argent ou des données personnelles exploitables.

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Le risque semble venir de toutes parts. Cela sans compter sur la dernière innovation détectée dans le domaine par des spécialistes en cybersécurité, identifiée comme une « arnaque aux appels silencieux » dont l'objectif consiste à la fois à confirmer un numéro de téléphone, tout en volant une empreinte vocale de quelques secondes à son propriétaire.

Le but ? « Utiliser des enregistrements de voix pour créer des messages qui semblent venir de vos proches, afin d'essayer de vous tromper en se faisant passer pour un ami ou un membre de la famille », selon le site du gouvernement dédié aux arnaques utilisant l'IA.

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Un risque pour les détenteurs de cryptomonnaies ?

Selon l’entreprise de cybersécurité Bitdefender, ces appels ne sont pas passés au hasard, et un simple « allô » peut suffire à contenter l'IA qui va ensuite s'en inspirer pour créer des échantillons exploitables, car « copier la voix, le timbre et l’intonation est beaucoup plus simple que les gens ne le pensent ».

Dans les faits, la procédure semble se répéter toujours de la même manière : « si vous restez silencieux, l’appelant reste silencieux lui aussi. Cependant, si vous dites quelque chose, l’appel se termine brusquement ». L'enregistrement pourra alors servir dans le cadre de tentatives d’usurpation d’identité qui peuvent déboucher sur le vol de données ou de fonds détenus par la victime.

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De ce fait, ces arnaques pourraient rapidement cibler les détenteurs de cryptomonnaies - déjà visés depuis quelques mois par une hausse sans précédent des cas d'extorsions menées à leur encontre - du fait de la rapidité de leur transfert et de leur anonymat supposé, alors qu'elles offrent une traçabilité qui laisse peu de chance aux criminels, comme l'a récemment démontré l'enquêteur crypto ZachXBT.

Comment se protéger ? Les spécialistes en cybersécurité recommandent de ne pas parler lors d'un appel qui reste silencieux, de bloquer le numéro concerné et surtout de ne jamais rappeler les numéros inconnus qui pourraient vous rediriger vers des services surtaxés.

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Sources : Le Parisien, Site du gouvernement

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