La France vient de connaître sa 15e agression aux cryptomonnaies depuis le début de l’année 2026. Un rythme effréné, qui souligne l’impuissance face à une vague de violence sans précédent.

La France aura connu 35 tentatives d’enlèvement, séquestrations et agressions liées aux cryptomonnaies en l’espace de 15 mois. Un rythme qui s’est par ailleurs encore accéléré : on dénombre une quinzaine d’agressions liées aux cryptomonnaies depuis le début de l’année 2026. Cela correspond à une agression tous les 5 jours dans l’Hexagone.

Par ailleurs, il faut souligner que certaines agressions ne sont pas rendues publiques. Des victimes contactent régulièrement les équipes de Cryptoast pour faire part d’événements similaires, qui ne sont jamais rapportés dans la presse. Le nombre total d’agressions aux cryptomonnaies est donc certainement plus élevé, sans qu’on puisse l’établir avec précision à ce jour.

Les affaires se suivent et se ressemblent malheureusement : cette semaine, un couple de quinquagénaires a été séquestré et rançonné lundi 9 mars. Mardi 10 mars, c’est une famille qui a été séquestrée dans son pavillon… Par erreur, les attaquants visant manifestement l’ancien propriétaire.

La multiplication des affaires s’accompagne en effet d’erreurs de la part des malfaiteurs. Plusieurs fois, les attaquants se sont trompés d’appartement, de personne cible. L’appât du gain semble conduire à des crimes d’opportunité, ou en tout cas à des préparations insuffisantes de la part des attaquants.

Des familles entières victimes, qui présentent un profil souvent similaire

Un profil type des victimes se dessine avec la multiplication des agressions. Les personnes agressées résident souvent en région parisienne (plus de la moitié des agressions commises depuis le début de l’année le sont dans cette région). Leurs avoirs en cryptomonnaies sont considérés comme très élevés par les agresseurs, même si ceux-ci se trompent parfois sur la richesse réelle de la personne ciblée.

Ce sont souvent des professionnels du secteur qui sont visés : une des affaires les plus médiatisées a concerné le cofondateur de Ledger, et le PDG de Binance France a été visé plus récemment par une tentative de home-jacking. Selon une note des forces de l’ordre, les victimes cibles auraient en général entre 20 et 35 ans. On note cependant l’existence de nombreuses victimes périphériques (parents, compagne, enfants…).

Les forces de l’ordre peinent face à des attaques difficilement prévisibles

Une fois alertées, les forces de l’ordre sont souvent efficaces : elles libèrent les victimes et de nombreuses arrestations ont eu lieu suite à ces affaires. Le problème vient de la prolifération des cas, et du renouvellement des agresseurs. Selon la police, les attaques sont en effet souvent commanditées depuis l’étranger, mais exécutées par des petites mains du crime, recrutées hâtivement en France. Si celles-ci sont arrêtées, d’autres peuvent aisément prendre leur place.

Autre problème majeur : les fuites de données. Une affaire de 2025 a révélé qu’une agente des impôts fournissait des données fiscales à un réseau de crime organisé, en ciblant spécifiquement les détenteurs de cryptomonnaies. Des informations très utiles pour les agresseurs, qui ont pu consulter les déclarations et les adresses de leurs futures victimes. D’autres failles dans la protection des données amènent également à des ciblages plus efficaces de la part du monde du crime organisé.

La mise en place prochaine de la réglementation DAC8, qui permettra à l’administration fiscale de disposer de l’historique des transactions en cryptomonnaies, est également un point de vulnérabilité souligné par plusieurs membres de l’écosystème.

À ce stade, peu de peines définitives ont été prononcées en France, la justice travaillant sur un temps nécessairement plus long. Les premières condamnations commencent cependant à tomber : 2 hommes ont récemment été jugés à Amiens pour avoir séquestré une famille le 31 octobre 2025. Ils ont écopé respectivement de 9 et 5 ans de prison.

Au total, les malfaiteurs s’exposent à une vingtaine d’années de prison, voire une trentaine lorsque des cas de torture sont avérés. Une peine a priori dissuasive, mais qui n’a pas été appliquée pour l’instant dans le cadre de ces affaires.

