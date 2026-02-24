Une note confidentielle de la police française dresse le profil des victimes d'enlèvements crypto

Les cas d’enlèvements et d'agressions visant des détenteurs de cryptomonnaies se multiplient à une rapidité inquiétante sur le territoire français. Une situation préoccupante, selon une note interne de la police judiciaire qui comptabilise une quarantaine d’affaires depuis juillet 2023.

Une quarantaine d'enlèvements crypto recensés entre juillet 2023 et fin 2025

Difficile d'ignorer la recrudescence sans précédent des affaires d'enlèvements et de séquestrations qui ciblent des détenteurs de cryptomonnaies, dont la grande majorité intervient sur le territoire français, avec un nombre de cas enregistrés depuis le début de l'année (13) qui se rapproche déjà de tous ceux identifiés en 2025 (19).

Face à cette situation, une note interne et confidentielle publiée le 15 janvier dernier par le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée de la police judiciaire (Sirasco) - récemment consultée par les journalistes du Parisien - s’inquiète de la forte augmentation de ces agressions ciblées, depuis le mois de juillet 2023.

Depuis cette date, une quarantaine d'affaire de ce type impliquant des cryptomonnaies ont été recensées sur le territoire français, majoritairement « en zone urbaine et plus particulièrement en région parisienne », dont plus d'une vingtaine impliquent directement des professionnels du secteur.

En effet, les autres cas identifiés sur cette période seraient plus spécifiquement liés à des règlements de comptes entre criminels visant des individus « sans lien avec ce secteur, et se voyant contraints de rembourser une dette par un transfert en crypto-actifs ».

Des cibles « qui gravitent dans le monde de la cryptomonnaie »

Selon les éléments révélés dans cette note interne, les réseaux criminels impliqués opéreraient sous la forme d'organisations « pyramidales » très efficaces, en capacité de gérer ces enlèvements de manière méthodique et ciblée à l'encontre d'individus « qui gravitent dans le monde de la cryptomonnaie ».

La plupart de temps, les commanditaires agissent depuis l'étranger en coordonnant ces opérations à l'aide de recruteurs situés en France, en charge de trouver des jeunes - souvent âgés de moins de 30 ans et avec un casier chargé - qui s'occuperont de ces enlèvements et séquestrations, mais également de l'intimidation préalable des victimes.

En ce qui concerne leurs cibles, les profils identifiés par les forces de l'ordre impliquent la plupart du temps des hommes relativement jeunes, dont l'âge varie entre 20 et 35 ans, avec des activités crypto de type investisseurs, entrepreneurs ou influenceurs sur les réseaux sociaux, sans oublier le fait que leurs familles peuvent également servir à réclamer une rançon.

Une situation problématique face à laquelle le cofondateur de Ledger, Eric Larchevêque, a récemment réclamé des peines exemplaires pour les criminels impliqués, au risque de voir la France « devenir l'un des pays les plus dangereux au monde pour les entrepreneurs ».

Et il se pourrait bien que la Justice française prenne les choses en main, puisque 2 hommes ayant participé à la séquestration d'une famille pour leur extorquer des cryptomonnaies en octobre dernier viennent d'écoper de peines de 9 et 5 ans de prison ferme à Amiens.

Source : Le Parisien

