L’écosystème crypto français est actuellement sous pression, face à la multiplication des cas d’enlèvements et de séquestrations menés à l’encontre de certains de ses membres. Une situation face à laquelle le cofondateur de Ledger réclame « des condamnations exemplaires ».

3 ados responsables d'une agression crypto écopent d'un total de 16 ans de prison au Royaume-Uni

Difficile d'ignorer la multiplication accélérée et sans précédent des affaires d'enlèvements et de séquestrations visant des détenteurs de cryptomonnaies, d'autant plus si l'on considère que la France apparaît comme une cible largement privilégiée pour les criminels désormais actifs dans le domaine.

Une situation face à laquelle les forces de l'ordre françaises tentent de réagir, en procédant à des interpellations ciblées qui impliquent de plus en plus le milieu du grand banditisme. Mais la situation concerne également d'autres pays comme le Royaume-Uni, qui à récemment condamné 3 adolescents à une peine totale de 16 ans de détention.

Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

En cause, un braquage ciblé réalisé en novembre dernier visant un détenteur de cryptomonnaies domicilié à Londres, dont le butin représentait la somme de 3,1 millions de livres sterling (environ 3,5 millions d'euros). Mais les braqueurs ne sont pas allés bien loin, une fois leur méfait accompli.

Capture d'écran de la vidéo du braquage publiée par la police britannique

En effet, les 3 malfaiteurs - tous mineurs au moment des faits - ont rapidement publié des vidéos sur Snapchat alors qu'ils quittaient les lieux au volant de la voiture volée à leur victime. Résultat : ils se feront interpeller quelques heures plus tard après une course-poursuite avec la police locale.

Le conducteur de la voiture a écopé d'une peine de 5 ans 1/2 d'emprisonnement, pendant que ses complices devront pour leur part passer un peu plus de 4 et 6 ans 1/2 derrière les barreaux, dans un centre spécial pour jeunes délinquants.

Eric Larchevêque réclame « des condamnations exemplaires »

Un contexte au sein duquel Eric Larchevêque - cofondateur de la société française leader sur le marché des hardware wallets Ledger - appelle la justice française et le gouvernement à « frapper fort » en procédant à des condamnations exemplaires, dans une interview donnée à Sud Radio.

Il faut être ferme sur la réponse et donner les moyens à la justice de pouvoir agir rapidement afin d'effectuer des condamnations exemplaires, de type perpétuité, pour les personnes qui font ce type d'enlèvement avec séquestrations ou mutilations. Sinon, la France va devenir l'un des pays les plus dangereux au monde pour les entrepreneurs ! Eric Larchevêque

Enlèvements crypto : la police rappelle que « la discrétion est une protection »

Une fermeté qui pourrait freiner la multiplication de ces affaires en les rendant moins rentables, car « aujourd'hui, organiser ce type d'enlèvement coûte entre 20 et 30 000 euros, puisque des gens sont prêts à le faire pour 2 ou 3 000 euros, mais si la justice n'est plus perçue comme laxiste, les prix vont monter ».

Une réalité à laquelle il semble difficile de ne pas également associer les nombreux vols de données impliquant des sites spécialisés dans la crypto en amont de ces affaires, exposant à chaque fois un peu plus les données sensibles des détenteurs de cryptomonnaies aux malfaiteurs.

Sources : Le Parisien, Sud Radio

