Enlèvement crypto : un organisateur présumé condamné à 25 ans de prison au Maroc

Un Franco-Marocain présenté comme l’un des organisateurs présumés d’une série d’enlèvements visant des détenteurs de cryptomonnaies en France a été condamné à 25 ans de prison au Maroc. Cette décision, rapportée par un média local marocain, intervient alors que plusieurs affaires similaires continuent d’interroger la coordination judiciaire et policière.

Un suspect clé condamné à Tanger dans une affaire d’enlèvements et de rançons

Depuis 2024, plus d'une cinquantaine de détenteurs de cryptomonnaies, entrepreneurs ou proches de personnalités du secteur ont été ciblés par des enlèvements avec demande de rançon.

Ce type d'attaque n'est pas nouveau, mais il a pris une autre dimension dans l'Hexagone, faisant de la France le 1er pays en termes d'agression crypto, devant même les États-Unis et leurs 340 millions d'habitants.

👉 Pour aller plus loin – Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Arrêté au mois de juin 2025, le média local marocain Tanja7 rapporte aujourd'hui que la cour d’appel de Tanger aurait condamné Mohammed Hamid Bajou à 25 ans de prison ferme. L’homme est présenté comme le chef présumé d’un groupe ayant ciblé des personnes fortunées en France, notamment dans le secteur des cryptomonnaies.

Extrait de l'article de Tanja7

Mohammed Hamid Bajou aurait également été condamné à verser 1 million de dirhams à chacun des 2 plaignants, Bruno Desnos et Kylian Desnos, soit un peu plus de 93 000 euros.

Toutefois, la confirmation de cette condamnation reste à manier avec prudence, l’information n’a, pour l’instant, été confirmée par aucune source judiciaire officielle. Elle repose principalement sur l’article du média local marocain Tanja7.

D’après les éléments rapportés lors de son arrestation, Bajou serait notamment lié à l’enlèvement de David Balland, cofondateur de Ledger, et de sa compagne au mois de janvier 2025. L’affaire avait particulièrement choqué par sa violence, avec notamment la destruction d’un logement, la mutilation d’un doigt et une demande de rançon de plusieurs millions d’euros.

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Une condamnation qui ne règle pas la menace des enlèvements liés aux cryptomonnaies

Cette condamnation, si elle est confirmée, marquerait une étape importante dans le traitement judiciaire d’une série d’affaires qui a fortement inquiété l’écosystème crypto français, mais elle ne suffit malheureusement pas à clore le sujet.

Le problème dépasse le cas d’un seul suspect, nous assistons en France et en Europe aux attaques d’un ou plusieurs réseaux spécialisés dans les enlèvements avec rançon en cryptomonnaie, avec de nombreuses victimes, potentiellement plusieurs commanditaires, des exécutants recrutés pour quelques milliers d'euros pour les opérations physiques et des dossiers judiciaires parfois dispersés entre différentes juridictions.

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La réponse ne peut donc pas se limiter à la condamnation d’un organisateur présumé. D’autres agressions, tentatives d’enlèvement ou projets d’attaque pourraient être commandités par d’autres personnes ou d’autres réseaux.

Ces affaires affectent l’ensemble du secteur crypto français, qui doit désormais prendre des mesures de protection contre ces attaques. Certains acteurs choisissent de renforcer leur sécurité personnelle, d’autres limitent leurs apparitions publiques, voire envisagent de quitter le pays.

L’impact ne se limite donc pas à une poignée de victimes, il concerne tout un écosystème crypto français, qui pourrait être poussé à se déplacer vers d’autres juridictions, au risque de priver le pays d’une partie de son innovation, de ses entreprises et de la richesse qu’elles créent.

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Source : Tanja7

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