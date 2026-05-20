Bitcoin ne descendra plus en dessous de 60 000 dollars, selon cette analyse

Un rapport de K33 Research note les divergences entre les cycles précédents du Bitcoin et ce bear market. Selon le papier de recherche, le Bitcoin ne passera plus en dessous de 60 000 dollars pour ce cycle baissier.

Le Bitcoin a trouvé son plancher à 60 000 dollars ?

Le Bitcoin est-il en train de sortir de son bear market ? Si les opinions divergent à ce sujet, K33 Research est certain d’une chose : il a atteint son prix plancher. Selon une note de recherche publiée par la firme d’analyses, le cours du BTC ne descendra ainsi plus sous 60 000 dollars pour ce cycle.

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Pour rappel, le cours du BTC a subi de fortes chutes depuis la fin de l’année 2025. À son niveau le plus bas, en février 2026, il avait touché 59 600 dollars :

Le cours du BTC a subi des vents contraires pendant l’hiver

Selon Vetle Lunde, la responsable de recherche de K33 Research, les conditions sont cependant différentes des précédents bear markets. Structurellement, une chute de plus de 80 % du prix, tel que cela a été le cas en 2018 et 2022, est hautement improbable.

Consolidation autour de 60 000-75 000 dollars ?

Le scénario le plus probable selon K33 Research est une consolidation du cours du BTC dans un range compris entre 60 000 dollars et 75 000 dollars. Une progression lente serait à prévoir, sans événement de capitulation brutale et sans hausse brusque.

Le drawdown de 52 % par rapport au sommet précédent reste mesuré – tout du moins pour une cryptomonnaie. Des étais existent en effet désormais, toujours selon K33 Research : les investisseurs institutionnels. Le capital institutionnel, canalisé via des produits régulés, stabilise le marché.

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Cette analyse est partagée par Vincent Ganne, notre analyste de Cryptoast. Ce dernier estime qu’avec les conditions géopolitiques actuelles, le cours du BTC ne connaîtra pas de miracles, mais qu’il est bel et bien en train de sortir de son bear market :

Le cours du Bitcoin a conclu son bear market rally au contact de sa moyenne mobile à 200 jours, une situation technique récurrente dans le passé du BTC. [Il existe] de la pression à court terme, mais de la construction positive pour le moyen/long terme.

Optimisme mesuré et perspectives d’avenir

Le mot d’ordre est donc wait and see. Les marchés peuvent se permettre un peu d’optimisme, même si l’enthousiasme démesuré connu à la fin de l’année 2025 a été refroidi. C’est également ce que considère Arthur Hayes, le cofondateur de BitMEX, qui souligne que les changements économiques et géopolitiques à venir vont porter le Bitcoin :

La quantité d’argent qui va être créée pour réindustrialiser le monde occidental et produire davantage d’armement va propulser le Bitcoin à la hausse.

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Source : K33 Research

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