Bitcoin (BTC) retombe sous 77 000 dollars — Va-t-on assister à une nouvelle chute ?

Après avoir dépassé les 80 000 dollars, le prix du Bitcoin (BTC) chute de nouveaux vers des supports stratégiques. Que penser de ce mouvement ? Qu'est-ce qui influe sur le cours ? Nous faisons le point.

Le prix du Bitcoin (BTC) vient tester ses supports

La semaine dernière, nous soulignions que, malgré un prix du Bitcoin (BTC) à 81 000 dollars, son niveau d’intérêt sur Google Trends était particulièrement bas. D’ailleurs, la requête « bitcoin » a effectivement signé un plus bas de douze mois la semaine dernière, et serait en passe de renouveler la performance cette semaine.

Dans ce contexte, nous mettions également en avant la fragilité du niveau de 80 000 dollars, ainsi que le fait que les cours étaient principalement portés par une absence de mauvaises nouvelles. Depuis, un premier test semble à l’œuvre, puisque le prix du BTC a glissé sous les 77 000 dollars au cours des derniers jours, s’apprêtant à tester le support symbolisé par la borne haute du précédent range :

Cours du BTC en données quotidiennes

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Dans un scénario haussier, le BTC pourrait alors rebondir sur les 75 000 / 76 000 dollars, tandis qu’à l’inverse, la tendance baissière pourrait reprendre de plus belle si le support ne tenait pas.

Concernant le climat actuel, les ETF Bitcoin spot américains ont signé 1 milliard de dollars de sorties nettes la semaine dernière. Au-delà du montant significatif, il s’agit d’une première contre-performance après 6 semaines de flux entrants :

Flux hebdomadaires sur les ETF Bitcoin spot américains

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La semaine dernière, le Comité bancaire du Sénat américain a voté en faveur du CLARITY Act, à raison de 15 voix contre 9. Cela place le texte en bonne voie vers une adoption définitive, mais cette nouvelle semble aussi s’être traduite par une prise de bénéfices. C’est un phénomène commun lorsqu’un évènement attendu se concrétise, et nous avions par exemple pu assister à un autre « sell the new » en janvier 2024 après le lancement des ETF Bitcoin, ou encore en janvier 2025 après la prise de fonctions de Donald Trump.

Quoi qu’il en soit, le CLARITY Act semble actuellement la seule actualité interne à l’écosystème qui influe sur les prix. Sur le plan macro-économique, la recrudescence des tensions au Moyen-Orient peut être surveillée, notamment avec une attaque de drone proche de la centrale nucléaire de Barakah aux Émirats arabes unis.

À l’occasion d’une nouvelle tempête émotionnelle dimanche soir, Donald Trump faisait de nouveau pression pour un accord dans une crise qu’il a lui-même déclenché :

Pour l'Iran, le temps presse et ils ont intérêt à agir vite, sinon il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté !

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Si les hostilités reprennent de plus belle, nous verrons donc quel impact cela aura sur le BTC, qui peine toujours à prendre une direction claire pour l'instant. À l'heure de l'écriture de ces lignes, le prix d'un bitcoin est de 76 900 dollars, en baisse de 1,5 % sur les dernières 24 heures.

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Sources : TradingView, SosoValue, Truth Social

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