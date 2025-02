Acheter du Bitcoin en 2025 : Guide pour les débutants

Vous souhaitez acheter du Bitcoin mais ne savez pas par où commencer ? Ce guide complet est conçu spécialement pour les débutants. Découvrez les étapes simples à suivre pour acheter du Bitcoin en 2025 ainsi que les plateformes recommandées.

Les étapes à suivre pour acheter du Bitcoin

Voici les étapes à suivre pour investir dans le Bitcoin en quelques minutes 👇

Choisissez une plateforme fiable : Sélectionnez une plateforme régulée comme Bitpanda (lien affilié), eToro ou Bitvavo ; Créez un compte et vérifiez votre identité : Suivez les étapes pour ouvrir un compte et validez votre identité (KYC) ; Déposez des fonds : Utilisez votre carte bancaire, un virement ou PayPal pour ajouter des euros à votre compte ; Achetez du Bitcoin : Recherchez le Bitcoin sur la plateforme, choisissez le montant à acheter, et validez la transaction. Le tour est joué ! Vous avez acheté des BTC !

Vous souhaitez en savoir plus sur cette cryptomonnaie avant d'en acheter ? Voici notre article complet pour comprendre le fonctionnement du Bitcoin.

Besoin de plus d'infos ? Nous avons sélectionné 4 plateformes régulées en France où vous pouvez facilement acheter du Bitcoin 👇

4 plateformes recommandées où acheter du Bitcoin

Vous avez le profil d'un Investisseur prudent

Acheter du Bitcoin avec Bitpanda Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus Plus de 10 ans d'existence

Régulée par l'AMF (PSAN) et disponible en Français

Propose l'investissement à partir de 1 €

Plateforme Bitpanda Fusion adaptée aux traders avancés

Plus de 500 cryptomonnaies disponibles

Propose beaucoup de produits annexes : DCA (plan d'épargne), staking, carte bancaire Visa, etc

Plus de 5 millions de clients

Plateforme également adaptée aux entreprises et aux professionnels

Public cible : Investisseur désireux d'utiliser une plateforme réputée et permettant d'investir dans d'autres actifs que les cryptomonnaies comme des métaux précieux, actions…

Vous avez le profil d'un Trader Acheter du Bitcoin avec eToro » L'investissement en cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN, enregistré auprès de l'AMF. L'investissement en cryptomonnaies est très volatil. Il ne garantit pas la protection des consommateurs. Des impôts sur les bénéfices peuvent s'appliquer. Site sécurisé et simple d'utilisation

Achat de Bitcoin par CB ou PayPal

Plus de 30 autres crypto-monnaies disponibles

Variété d'actifs : cryptos, actions, matières premières, etc.

Plateforme régulée en France (PSAN)

Profil cible : Trader

Vous avez le profil d'un Débutant ou d'un trader avancé Acheter du Bitcoin avec Bitvavo Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus ✅ Leader de l'achat de Bitcoin et de cryptomonnaies en euros

21 € offerts à l'inscription via notre lien (lien affilié)🔥et 1ère semaine de trading gratuite (jusqu'à 10 000 €)

(lien affilié)🔥et (jusqu'à 10 000 €) Plateforme régulée par l'AMF (statut PSAN) disponible intégralement en français

Plus de 350 cryptomonnaies disponibles à l'achat et à la vente

disponibles à l'achat et à la vente Des frais transparents et très compétitifs ( 0 à 0,05% paires USDC ; 0 à 0,25 % paires euros )

) Possibilité de mettre en place une stratégie DCA et d'acheter du Bitcoin de manière récurrente

Compte garanti jusqu'à 100 000 €

Achat de cryptos possible en virement bancaire (sans frais), carte bancaire et via PayPal

Propose aussi une interface avancée dédiée aux traders et des services de staking

Profil cible : Débutants et traders avancés

Vous recherchez un Accompagnement Personnalisé Acheter du Bitcoin avec Coinhouse Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus Plateforme crypto numéro 1 de la satisfaction client (note de 4,7 sur Trustpilot)

(note de 4,7 sur Trustpilot) Plateforme française qui opère depuis plus de 10 ans

Permet d'acheter du Bitcoin sans frais sous certaines conditions

Accompagnement possible par des conseillers experts en crypto et en finance

Service client très réactif, disponible de 9h30 à 18h 5/7j

Portefeuille de produits et services étendus : Compte Euro, portefeuilles d'Investissement, staking

Profil cible : Investisseurs cherchant une plateforme française, reconnue et offrant un accompagnement sur mesure

Pourquoi utiliser Bitpanda pour acheter du BTC ?

Plateforme autrichienne créée à Vienne en 2014, Bitpanda s'est imposée comme la plateforme d'achat de bitcoins en ligne de référence en Europe.

Bitpanda est une des plateformes les plus intuitives pour investir dans bitcoin, mais aussi dans des centaines de cryptomonnaies et même des matières premières, des métaux ou des actions à partir de 1 € ! Cela rend l'investissement à la portée de tous.

En outre, si le trading de Bitcoin et d’autres cryptos vous intéresse, l’outil Bitpanda Fusion est relativement intéressant et agrège les carnets d'ordres en temps réel des principaux exchange de cryptomonnaies à forte liquidité comme Binance, Kraken ou Coinbase, afin de proposer les meilleurs prix pour plus de 700 paires de cryptos.

Avec des frais compétitifs dégressifs, des dépôts gratuits et instantanés, et la possibilité de trader plus de 100 crypto-actifs contre des devises fiat (EUR, USD, CHF, GBP) et des stablecoins (USDC, EURC, EURCV), Bitpanda Fusion offre une expérience de trading optimisée pour débutants et experts.

Acheter du Bitcoin avec Bitpanda

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Comment acheter du Bitcoin sur Bitpanda ?

Pour investir dans le BTC avec Bitpanda, vous devez créer un compte sur la plateforme (lien d'affiliation) via son site Web ou l'application sur iOS ou Android.

Une fois votre compte créé et la vérification de votre identité (KYC) validée, rien de plus simple pour acheter du BTC. Voici les étapes à suivre :

Ajoutez un moyen de paiement en cliquant sur « Déposer » et choisissez « Devises fiat » puis « Euro » ;

et choisissez « » puis « » ; Choisissez le mode de dépôt : carte bancaire (Visa ou Mastercard), virement bancaire, PayPal, Skrill, Neteller ou Sofort (tous les dépôts sont sans frais) ;

Sélectionnez « Trader » puis « Acheter » ;

» puis « » ; Choisissez l'actif que vous souhaitez pour procurer, dans notre cas nous voulons acheter du bitcoin (dans l'onglet Crypto) ;

Précisez le type d'ordre que vous souhaitez passer, pour acheter directement laissez « Ordre d'achat au cours du marché » par défaut ;

» par défaut ; Saisissez le montant de BTC que vous souhaitez acheter (10 € minimum) ;

Validez la méthode de paiement ;

Appuyez sur « Vérifier l'achat » puis confirmez votre achat en cliquant sur « Acheter maintenant ».

Une fois votre paiement réalisé, vos BTC seront rapidement crédités sur votre portefeuille ! Avec Bitpanda, vous pouvez également acheter et revendre plus de 250 autres cryptomonnaies.

👉 Lisez notre avis détaillé sur Bitpanda pour en savoir plus

Pourquoi utiliser eToro pour acheter du BTC ?

La plateforme eToro (lien affilié) permet d'acquérir du Bitcoin facilement et avec plusieurs moyens de paiement.

Lancée en 2007 et utilisée par des millions d'utilisateurs, il s'agit probablement de la plateforme de trading la plus connue au monde.

En plus des cryptomonnaies, il est possible avec eToro d'investir dans des matières, des actions, des indices, des ETF et même des devises.

L'investissement en cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN, enregistré auprès de l'AMF. L'investissement en cryptomonnaies est très volatil. Il ne garantit pas la protection des consommateurs. Des impôts sur les bénéfices peuvent s'appliquer.

Comment acheter du Bitcoin sur eToro ?

Commencez par vous inscrire sur eToro en cliquant sur ce lien (lien affilié) ;

Vous allez devoir renseigner quelques informations personnelles (nom, prénom, téléphone, etc.) ;

Vous pourrez ensuite compléter votre profil et vérifier votre identité ;

Il ne vous reste plus qu'à déposer des euros par carte bancaire, virement ou PayPal ;

; Une fois vos euros sur la plateforme, vous pouvez y acheter du BTC en quelques clics !

! Et vous pouvez même diversifier votre portefeuille en vous penchant sur les actions ou les matières premières.

👉 Retrouvez notre tuto complet pour acheter des cryptos sur eToro

Pourquoi utiliser Bitvavo pour acheter du BTC ?

Avec Bitvavo, vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin via virement bancaire sans frais supplémentaires, PayPal et d'autres moyens de paiement européens.

Il est également possible de mettre en place des dépôts récurrents et automatisés afin d'acheter du BTC de manière régulière et lisser vos points d'entrée.

Aussi, en créant un compte sur la plateforme (lien affilié), vous recevrez un bonus de 21 €, de quoi bien commencer votre aventure dans l'investissement en Bitcoin. Votre première semaine de trading est également gratuite (jusqu’à 10 000 €). Ensuite, Bitvavo propose des frais très compétitifs (de 0 à 0,25 %).

En outre, l'interface de Bitvavo a été épurée autant que possible pour que n'importe quel investisseur puisse utiliser la plateforme, que ce soit depuis un ordinateur ou un smartphone.

Acheter du Bitcoin avec Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Comment acheter du Bitcoin sur Bitvavo ?

Pour acquérir du Bitcoin en utilisant Bitvavo et aussi recevoir un bonus de 21 €, il suffit de créer un compte sur la plateforme (lien affilié). Une fois votre compte créé, il vous suffit de vérifier votre identité via un processus de KYC.

Dès que votre compte est créé, vous devez déposer des euros sur Bitvavo, soit par l'intermédiaire d'un virement bancaire (sans frais), soit par carte bancaire, PayPal ou d'autres solutions tierces disponibles. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Déposer » puis choisissez la méthode de paiement de votre choix. Bitvavo vous guidera ensuite sur toute la durée du processus, qui consiste simplement à réaliser un virement bancaire depuis l'application de votre banque.

Une fois les euros déposés sur Bitvavo, sélectionnez la cryptomonnaie que vous souhaitez acheter, ici le Bitcoin. Une fois sur la page dédiée au Bitcoin, cliquez sur le bouton « Acheter » puis renseignez le montant souhaité. La quantité de BTC que vous obtiendrez vous sera automatiquement communiquée. Si cela vous convient, cliquez sur « Acheter » et le tour est joué, vous venez d'acheter des BTC sur Bitvavo !

👉 Retrouvez notre avis sur Bitvavo et ses fonctionnalités

Pourquoi utiliser Coinhouse pour investir dans le BTC ?

Créée en 2014, la plateforme française Coinhouse cumule plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des cryptomonnaies. Cette ancienneté lui confère un solide historique et une expertise reconnue.

De plus, contrairement à d'autres plateformes, Coinhouse met à disposition des conseillers spécialisés pour vous aider à construire une stratégie d’investissement adaptée à votre profil. Vous bénéficiez ainsi d’un service client réactif joignable du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h.

Notée 4,7 sur Trustpilot, Coinhouse reçoit d’excellents retours sur la qualité de ses services et l’efficacité de son accompagnement, faisant d’elle la plateforme crypto n°1 de la satisfaction client en France.

Incontestablement, si vous recherchez une plateforme sûre et qui vous apportera pleine satisfaction, Coinhouse est un choix judicieux pour acheter du Bitcoin.

Acheter du Bitcoin avec Coinhouse

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Comment acheter du Bitcoin avec Coinhouse ?

Si Coinhouse répond à vos attentes, il suffit de suivre les étapes suivantes pour y acheter du Bitcoin en quelques minutes :

Créez gratuitement un compte sur Coinhouse (lien affilié) ;

Validez le processus de vérification de votre identité (KYC) ;

Une fois que la plateforme est accessible, cliquez sur l'onglet « Transactions » puis sur « Acheter des crypto-actifs » ;

Choisissez le Bitcoin en tant que crypto que vous souhaitez acheter puis renseignez le montant de votre achat ;

Décidez si vous souhaitez activer l'achat récurrent en 1 clic ;

Choisissez ensuite votre moyen de paiement : Compte Euro, carte bancaire ou virement bancaire ;

Finalisez la transaction en suivant les étapes indiquées en fonction du mode de paiement pour lequel vous aurez opté !

👉 Retrouvez notre avis sur Coinhouse et ses offres

Si vous souhaitez utiliser une autre plateforme que celle présentée précédemment pour acheter du Bitcoin, vous devez vous assurer de vérifier les points suivants :

Réputation du site : Vérifier les avis des utilisateurs sur des sites spécialisés comme Truspilot ;

Conformité réglementaire : Consultez la liste des PSAN enregistrés auprès de l'AMF pour s'assurer que la plateforme y figure ;

Moyens de paiement disponibles : Vérifiez que la plateforme accepte le moyen de paiement de votre choix (carte bancaire, virement bancaire, PayPal, etc.) ;

Prix du bitcoin sur la plateforme : Il est possible que le prix du Bitcoin diffère d'une plateforme à l'autre ;

Frais : Les frais à l'achat mais aussi à la revente sont à prendre en compte ;

Service client : Vérifiez qu'un service client en français est disponible ;

👉 Retrouvez aussi notre top 10 des meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin

Acheter du Bitcoin : Notre guide en vidéo

Vous préférez le format vidéo ? Visionnez notre tutoriel vidéo complet pour acheter du Bitcoin facilement 👇

Que faire après avoir acheté du Bitcoin ?

Après avoir acheté des BTC, il est important de penser à leur sécurité.

Ainsi, si vous souhaitez maximiser la sécurité de vos BTC, sachez qu'il est possible de les retirer de la plateforme sur laquelle vous les avez achetés. L'intérêt principal est d'éviter que vos BTC soient volés en cas de hack de la plateforme ou bien qu'ils soient inaccessibles en cas de faillite de l'entreprise.

Aujourd'hui, la meilleure solution pour assurer la sécurité de vos bitcoins est d'utiliser un portefeuille crypto comme ceux fabriqués par l'entreprise française Ledger.

Ledger Flex : plus petit, moins cher, mais tout autant sécurisé 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Il existe également des portefeuilles numériques fonctionnant sur un téléphone ou un ordinateur. Ceux-ci sont considérés comme moins sûrs que les portefeuilles physiques, mais l'expérience utilisateur est bien plus agréable.

👉 Retrouvez notre top 12 des portefeuilles pour sécuriser du Bitcoin

FAQ : Questions fréquentes sur l'achat de Bitcoin

✅ Comment acheter du Bitcoin avec une carte Visa ? Vous pouvez acheter du Bitcoin avec une carte Visa sur de nombreuses plateformes comme Bitvavo ou Bitpanda. Il suffit de lier votre carte et de suivre le processus de paiement.

✅ Comment acheter du Bitcoin avec une carte Mastercard ? De nombreuses plateformes, comme Bitpanda ou Bitvavo, acceptent les cartes Mastercard pour acheter du Bitcoin. Il suffit d'ajouter la carte comme moyen de paiement et de finaliser la transaction.

✅ Est-il possible d’acheter du Bitcoin sans frais ? Il est difficile de trouver une plateforme qui n’applique aucun frai sur l'achat de Bitcoin, mais certaines proposent des promotions temporaires ou des frais très réduits sur certaines méthodes de paiement.

✅ Est-il possible d’acheter du Bitcoin via BoursoBank (ex-Boursorama) ? Actuellement, BoursoBank ne propose pas l’achat direct de Bitcoin. Cependant, vous pouvez transférer des fonds depuis BoursoBank vers une plateforme d’exchange pour acheter du Bitcoin.

✅ Comment acheter du Bitcoin avec Revolut ? Vous pouvez acheter du Bitcoin directement via l’application Revolut, qui propose un accès rapide aux cryptomonnaies. Il vous suffit de sélectionner la crypto et d’effectuer l’achat avec le solde de votre compte.

✅ Comment acheter du Bitcoin directement via un wallet Ledger ? Vous pouvez acheter du Bitcoin directement depuis Ledger Live, l'application de gestion des wallets Ledger, grâce à des partenaires comme Coinify. Une fois l’achat effectué, les bitcoins sont transférés directement dans votre wallet Ledger.

✅ Est-il possible d'acheter moins de 1 Bitcoin ? Oui, vous pouvez acheter des fractions de Bitcoin. Vous êtes libre d'acquérir un montant aussi petit que 0,000001 BTC ou même moins, selon vos moyens financiers et vos besoins.

✅ Quelle est la meilleure plateforme pour acheter du Bitcoin ? Le choix de la plateforme dépend principalement de votre profil d'investisseur et de votre stratégie. Par exemple, pour des achats réguliers, privilégiez une plateforme avec des frais compétitifs.

✅ Est-il trop tard pour acheter du Bitcoin ? Le Bitcoin est un actif très volatil, et savoir s'il est « trop tard » pour en acheter dépend de votre tolérance au risque et de votre analyse du marché. Certains estiment que le Bitcoin a encore du potentiel, tandis que d'autres pensent que le marché est déjà mature.

✅ Pourquoi faut-il vérifier son identité pour acquérir du BTC ? La vérification d'identité est nécessaire sur de nombreuses plateformes pour se conformer aux régulations anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. En France, par exemple, les plateformes régulées (PSAN) sont tenues de vérifier l'identité de leurs utilisateurs.

✅ Peut-on acheter du Bitcoin avec un virement bancaire ? Oui, de nombreuses plateformes comme Bitpanda et Bitvavo permettent d'investir dans le Bitcoin depuis un virement bancaire, souvent avec des frais moindres que ceux des paiements par carte bancaire.

✅ Peut-on acheter du Bitcoin avec des devises autres que l’euro ou le dollar ? Oui, certaines plateformes permettent l’achat de Bitcoin avec d’autres devises, bien que l’euro et le dollar soient les plus couramment utilisés.

✅ Dois-je déclarer aux autorités fiscales que je possède du Bitcoin ? En France, il est uniquement obligatoire de déclarer les plus-values réalisées lors de la vente ou de l’échange de Bitcoin contre des monnaies ayant un cours légal (euro, dollar américain, etc.), et elles sont soumises au régime de la flat tax.

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital