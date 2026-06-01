« L’euro numérique est indispensable » : la BCE durcit le ton dans sa bataille face aux stablecoins

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a profité d’un discours prononcé à Séoul pour présenter l’euro numérique comme une réponse stratégique à la montée des stablecoins, surtout ceux adossés au dollar. Selon la BCE, ces monnaies privées pourraient renforcer la domination du dollar et fragiliser la souveraineté monétaire européenne.

La BCE affirme que les stablecoins menacent la stabilité financière et renforcent le dollar

Dans un discours prononcé le 1er juin 2026 lors de la conférence internationale de la Bank of Korea, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a dressé un parallèle entre les stablecoins et les fonds monétaires, 2 instruments qui promettent une forme de stabilité tout en reposant sur des réserves d’actifs financiers.

Selon elle, l'intérêt des stablecoins repose principalement sur leur possible usage comme instruments de paiement et de règlement :

L’attrait des stablecoins devrait principalement résider dans leur utilisation potentielle comme moyen efficace de paiement et de règlement, des fonctions que les fonds monétaires n’offrent pas. Les stablecoins promettent d’offrir un règlement quasi instantané, la programmabilité, une accessibilité mondiale et un moyen peu coûteux d’envoyer de l’argent au-delà des frontières.

Mais leur croissance rapide oblige, selon la BCE, les banques centrales à réagir :

Une implication essentielle est que les banques centrales ne peuvent pas rester des observateurs passifs de ces évolutions.

La responsable de la BCE rappelle que la capitalisation mondiale des stablecoins dépasse désormais les 300 milliards de dollars, alors que les stablecoins libellés en euros restent marginaux, avec une capitalisation cumulée d’environ 500 millions d’euros.

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Pour Isabel Schnabel, cette asymétrie n’est pas neutre et pourrait renforcer les effets de réseau du dollar dans l’économie numérique, accroître la dépendance des utilisateurs non américains à des instruments libellés en dollars et amplifier la transmission internationale de la politique monétaire américaine.

Extrait de la transcription du discours d'Isabel Schnabel

La BCE met aussi en avant les risques inhérents aux stablecoins, comme la perte de confiance dans les réserves, des ventes forcées d’actifs et une contagion au système bancaire. Schnabel rappelle que les stablecoins reposent sur une promesse de conversion à parité, mais que cette promesse dépend de la qualité et de la liquidité des actifs détenus en réserve.

Selon la BCE, une monnaie numérique de banque centrale permettrait de préserver l’accès des citoyens à la monnaie publique, de réduire la dépendance de l’Europe aux prestataires de paiement non européens et de proposer une solution de paiement paneuropéenne ayant cours légal.

Isabel Schnabel va jusqu’à présenter ce projet comme une nécessité stratégique :

Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes, l’introduction de l’euro numérique est une étape indispensable pour maintenir la souveraineté européenne et favoriser l’intégration européenne.

La déclaration est importante, car elle confirme que l’euro numérique n’est plus seulement présenté comme une modernisation technique des paiements. Il est désormais assumé comme un instrument de souveraineté face aux stablecoins, aux géants étrangers du paiement et à la domination numérique du dollar.

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Bitcoin, l'alternative que la BCE ne mentionne jamais

Le diagnostic de la BCE n’est pas totalement infondé : dépendre de stablecoins adossés au dollar représente bien un risque pour la souveraineté européenne. Mais l’euro numérique ne règle pas le problème de fond. Il remplace une dépendance à des émetteurs privés et à l’infrastructure américaine par une monnaie directement contrôlée par une banque centrale.

Or, les stablecoins comme l’USDT ou l’USDC sont déjà censurables, gelables et dépendants des régulateurs. Une monnaie numérique de banque centrale pourrait pousser cette logique plus loin encore, surtout si elle s’intègre à l’identité numérique ou à des mécanismes de conformité automatisée.

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La vraie alternative n’est donc pas un euro numérique programmable pour rendre l'Europe souveraine, mais une monnaie ouverte, neutre et résistante à la censure comme Bitcoin pour rendre les individus souverains.

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Sources : BCE, Bank of Korea

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