Christine Lagarde a fermé la porte aux stablecoins en euros, rejetant les propositions du think tank Bruegel devant les ministres des Finances de l'UE. Pendant que les États-Unis accélèrent à pleine vitesse avec leur GENIUS Act, l'UE freine l'innovation avec MiCA. L'Europe est-elle en train d'offrir le marché des paiements numériques au dollar ?

La BCE met son veto à la proposition d'assouplissement réglementaire pour les stablecoins en euros

Ce vendredi, les ministres des Finances de l'Union Européenne (UE) ont essuyé un refus net de la Banque centrale européenne (BCE) face aux propositions d'assouplissement réglementaire pour les stablecoins en euros.

Cette réponse immédiate et sans ambiguïté est une réponse à un document du think tank bruxellois Bruegel. Un rapport également présenté vendredi, lors d'une réunion informelle des décideurs financiers de l'Union européenne à Nicosie (Chypre), selon les sources de Reuters.

Les auteurs de ce rapport ont formulé 2 mesures concrètes. La première vise à assouplir les exigences de liquidité imposées aux émetteurs de stablecoins en euros par le règlement MiCA et la seconde demande l'ouverture aux financements européens pour ces émetteurs.

L'objectif affiché est de donner à l'Europe les moyens de rivaliser sur un marché des stablecoins aujourd'hui dominé par des stablecoins adossés au dollar.

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Toutefois, cette présentation a rencontré une résistance immédiate de la part des banquiers centraux présents dans la salle. Plusieurs gouverneurs menés par Christine Lagarde ont rejeté la proposition.

Cette dernière avait donné le ton suite à la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE. Elle a déclaré que le poids des turbulences du marché des cryptomonnaies affaiblissent la politique du taux d'intérêt de la BCE.

En conséquence, un bénéfice éventuel d'un stablecoin en euro pour le rayonnement international de l'euro est largement inférieur aux risques potentiels pour la stabilité financière de la zone.

Par ailleurs, lorsqu'un stablecoin est émis, l'argent de l'acheteur est transféré vers le compte de l'émetteur. Ces fonds quittent donc le bilan des banques commerciales pour devenir une source de financement plus volatile.

À grande échelle, les décideurs politiques redoutent une fuite des dépôts bancaires. Cela aurait selon eux pour conséquence d'augmenter les coûts de financement pour les banques, de réduire leurs capacités de prêt et donc in fine un affaiblissement de la politique monétaire de la BCE.

Ainsi, la BCE se refuse à jouer le rôle de pompier pour les émetteurs de stablecoins. En cas de crise, la garantie des liquidités restera un privilège réservé aux banques commerciales régulées.

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La dollarisation numérique : un piège dans lequel l'Europe risque de tomber ?

Le problème dans cette histoire c'est que l'Europe génère une part massive des flux mondiaux en stablecoins, mais ne capte quasiment rien de la valeur émise.

Selon les données d'Artemis citées par Bruegel, le marché mondial des stablecoins a augmenté d'un tiers en 2024, pour dépasser 300 milliards de dollars de capitalisation.

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Sur ce total, les stablecoins en euros ne représentent que 0,3 %. Le plus grand stablecoin euro, l'EURC de Circle se positionne seulement à la 20e place mondiale.

Comme l'ont souligné les économistes de Bruegel :

Une réglementation européenne plus stricte sur les stablecoins par rapport aux États-Unis risque de pousser l'activité en dehors du bloc et d'accroître la « dollarisation numérique ».

Face à ce constat, la réponse alternative de la BCE consiste à tokeniser des dépôts bancaires commerciaux. Par ailleurs, les ministres réunis à Nicosie ont confirmé la poursuite des travaux de l'euro numérique.

Du côté du secteur privé, le consortium Qivalis regroupe désormais 37 banques dans 15 pays et ambitionne de lancer un stablecoin en euros, courant 2026. Cette initiative se claque sur celles de petite envergure de la Société Générale.

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Source : Reuters

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