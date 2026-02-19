Christine Lagarde pourrait démissionner de la BCE pour laisser Emmanuel Macron influer sur sa succession

Alors que le mandat de Christine Lagarde comme présidente de la BCE se termine en octobre 2027, cette dernière pourrait démissionner prochainement. Un tel scénario permettrait ainsi à Emmanuel Macron d'influer sur sa succession avant la fin de son propre mandat.

le 19 février 2026 à 8:00.

Vincent Maire

La semaine dernière, le motif réel de la démission de François Villeroy de Galhau comme gouverneur de la Banque de France pouvait laisser place au doute. Alors en partance pour la présidence de la Fondation Apprentis d'Auteuil, plusieurs observateurs avaient suggéré que la raison réelle était en fait une volonté de l'exécutif de nommer un nouveau gouverneur, avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron et une hypothétique victoire de l'extrême droite en 2027.

Faute de matière plus concrète, il convenait de rester prudent face à ces suppositions, mais de nouveaux éléments rapportés par le Financial Times viennent lever les doutes sur ce qui se joue en coulisses. Et pour cause, Christine Lagarde serait en passe de démissionner à son tour de son poste de présidente de la Banque centrale européenne (BCE), avant le terme de son mandat de 8 ans en octobre 2027.

Dans une telle éventualité, cela laisserait donc le loisir à Emmanuel Macron et à Friedrich Merz, le chancelier allemand, de peser auprès du Conseil européen pour la nomination de la prochaine personne qui succédera à Christine Lagarde.

C'est ce qui motiverait cette potentielle décision, selon une source proche du dossier, même si la BCE a publié un communiqué relativement vague sur le sujet :

blockquote icon

La présidente Lagarde est pleinement concentrée sur sa mission et n’a pris aucune décision concernant la fin de son mandat.

Que l'extrême droite arrive ou non au pouvoir en France en 2027, Emmanuel Macron semble ainsi jouer un jeu subtil en verrouillant des postes clés avant son départ.

En septembre 2025, Pierre Moscovici avait par exemple annoncé quitter la présidence de la Cour des comptes, alors même que son mandat se terminait en septembre 2026. Tandis que l'intéressé est désormais le membre français de la Cour des comptes européenne, Emmanuel Macron a nommé Amélie de Montchalin la semaine dernière pour succéder à Pierre Moscovici.

Quelle que soit la personne qui posera ses valises à l'Élysée en 2027, il semble donc que celle-ci n'aura que peu de marge de manœuvre sur certains secteurs stratégiques.

👉 Dans l'actualité également — L'euro numérique souhaite « préserver la position centrale des banques » face à l'émergence des stablecoins

Pour en revenir à Christine Lagarde, rappelons que depuis sa prise de fonctions en novembre 2019, les données de l'inflation montrent que les prix au sein de la zone euro ont depuis augmenté de 19,7 % en moyenne en base 100, en comparant l'évolution annuelle de novembre 2019 à novembre 2025.

Source : Financial Times

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

