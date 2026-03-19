Baisse du marché crypto face à des perspectives incertaines en lien à la guerre au Moyen-Orient

Alors que les marchés mondiaux sont actuellement sous pression avec la guerre au Moyen-Orient, la récente décision de la Fed américaine de maintenir ses taux directeurs n’a fait qu’accentuer la situation. Son président alerte sur des perspectives économiques incertaines et un risque inflationniste accru.

Retour du Bitcoin à 70 000 dollars et cascade de liquidations

Alors que le Bitcoin tentait difficilement de confirmer son franchissement du niveau des 73 000 dollars, la décision de la Fed américaine de maintenir ses taux directeurs face à des risques inflationnistes persistants vient de freiner cet élan haussier en projetant à nouveau le cours du BTC vers le niveau des 70 000 dollars.

Un recul d'environ 5 % sur les dernières 24 heures accompagné d'un plongeon généralisé du marché crypto à l'origine de 458 millions de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures, selon les données du site Coinglass. Mais les cryptomonnaies ne sont pas les seules touchées...

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Retour du Bitcoin sur le niveau des 70 000 dollars

En effet, l'indice S&P 500 a suivi une trajectoire identique, en validant dans le même temps un nouveau point bas sur les 4 derniers mois, alors que le cours de l'or et de l'argent ont enregistré des baisses respectives de l'ordre de 3 et 4 %. Le CAC 40 valide quant à lui une baisse de plus de 5 % sur les 30 derniers jours.

Un recul généralisé qui coïncide avec l'annonce du président de la Fed de ne pas baisser ses taux directeurs. Toutefois, cette décision apparaissait déjà comme largement anticipée par les marchés, alors que l'outil de surveillance FedWatch attribuait un score de 99 % de chances que cela arrive. Mais alors, comment expliquer plus précisément cette situation ?

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Un conflit au Moyen-Orient qui impose des perspectives économiques incertaines

Comme à son habitude, Donald Trump n'a rien arrangé à la situation en reprochant au président de la Fed - surnommé Jerome « Too Late » Powell - de participer activement à cette fragilité des marchés en ne décidant pas de baisser les taux directeurs dans le cadre de la dernière annonce de son mandat, quelques jours seulement avant la date fatidique de la réunion du FOMC intervenue ce mercredi.

Pourtant, il semble difficile d'ignorer à quel point les décisions politiques et guerrières du président des États-Unis - et son incapacité évidente à respecter l'indépendance nécessaire de la Réserve fédérale - s'imposent comme une source d'instabilité persistante sur les marchés mondiaux.

🗞️ Donald Trump s'en prend à nouveau à Jerome « Too Late » Powell « pour son piètre bilan » à la Fed

Un constat visiblement mené par le président de la Fed en fin de mandat, face à une inflation « quelque peu élevée » et des perspectives économiques incertaines, alors que le dernier rapport sur l'indice des prix à la production (IPP) affiche un bilan supérieur de 0,7 % à l'estimation prévue (3,4 %).

Et pour cause, l'Iran semble confirmer sa capacité à lancer des attaques de grande envergure contre des infrastructures énergétiques critiques, comme par exemple les sites de la société QatarEnergy touchés par plusieurs frappes au cours des derniers jours, alors qu'ils fournissent 20 % du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial.

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Source : Coinglass

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